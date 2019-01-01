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Full squad lists of 2019 Malaysia Super League teams

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Football Malaysia LLP
One place to see the full squad lists of all 12 teams in the 2019 Malaysia Super League season.

Here are the completed squads thus far.  Goal  will update the list until all 12 teams have finalised their squad for the start of the 2019 season.

Editors' Picks

JOHOR DARUL TA'ZIM FC

N/A

PERAK

N/A

PKNS FC

N/A

PAHANG

N/A

TERENGGANU FC

Goalkeeper:  Ilham Amirullah, Wan Azraie, Suffian Rahman, Mohamad Shafawi

Defender:  Igor Zonjic, Kamal Azizi, Nasrullah Haniff, Radhi Yusof, Khairul Anwar, Adib Aizuddin, Hasnizaidi Jamian

Midfielder:  Thierry Chantabin, Lee Tuck, Ashari Samsudin, Shahrul Aizad, Khairu Azrin, Sharin Sapien, Azalinullah Alias, Syamim Yahya, Sanjar Shaakhmedov, Haidir Suhaini

Forward:  Tchetche Kipre, Malik Ariff, Khairul Izuan

KEDAH

Goalkeeper:  Ifwat Akmal, Abdul Hadi Hamid, Asri Muhamad, Ramdhan Hamid

Defender:  Rizal Ghazali, Syawal Nordin, Renan Alves, Norfiqrie Talib, Shakir Hamzah, Khairul Helmi, Asri Mardzuki, Azmeer Yusof, Alif Yusof

Midfielder:  Azamuddin Akil, Anmar Almubaraki, Baddrol Bakhtiar, Amirul Hisyam, Syazwan Tajudin, Syahrul Azwari, Fadzrul Daniel, Mohamad Fayadh, Shahrul Igwan, Hidhir Idris, Farhan Roslan

Forward:  Zaquan Adha, Fernando Rodriguez, Jonathan Bauman, N. Thanabalan

MELAKA UNITED

N/A

SELANGOR

N/A

PKNP FC

N/A

KUALA LUMPUR

N/A

FELDA UNITED FC

N/A

MIFA

N/A

 

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