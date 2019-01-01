Full squad lists of 2019 Malaysia Super League teams
Here are the completed squads thus far. Goal will update the list until all 12 teams have finalised their squad for the start of the 2019 season.
JOHOR DARUL TA'ZIM FC
N/A
PERAK
N/A
PKNS FC
N/A
PAHANG
N/A
TERENGGANU FC
Goalkeeper: Ilham Amirullah, Wan Azraie, Suffian Rahman, Mohamad Shafawi
Defender: Igor Zonjic, Kamal Azizi, Nasrullah Haniff, Radhi Yusof, Khairul Anwar, Adib Aizuddin, Hasnizaidi Jamian
Midfielder: Thierry Chantabin, Lee Tuck, Ashari Samsudin, Shahrul Aizad, Khairu Azrin, Sharin Sapien, Azalinullah Alias, Syamim Yahya, Sanjar Shaakhmedov, Haidir Suhaini
Forward: Tchetche Kipre, Malik Ariff, Khairul Izuan
KEDAH
Goalkeeper: Ifwat Akmal, Abdul Hadi Hamid, Asri Muhamad, Ramdhan Hamid
Defender: Rizal Ghazali, Syawal Nordin, Renan Alves, Norfiqrie Talib, Shakir Hamzah, Khairul Helmi, Asri Mardzuki, Azmeer Yusof, Alif Yusof
Midfielder: Azamuddin Akil, Anmar Almubaraki, Baddrol Bakhtiar, Amirul Hisyam, Syazwan Tajudin, Syahrul Azwari, Fadzrul Daniel, Mohamad Fayadh, Shahrul Igwan, Hidhir Idris, Farhan Roslan
Forward: Zaquan Adha, Fernando Rodriguez, Jonathan Bauman, N. Thanabalan
MELAKA UNITED
N/A
SELANGOR
N/A
PKNP FC
N/A
KUALA LUMPUR
N/A
FELDA UNITED FC
N/A
MIFA
N/A
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