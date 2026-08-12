How to buy Union Berlin 2026/27 tickets: Average prices, confirmed fixtures & more

Union Berlin has established itself as one of Germany's most popular and passionate football clubs. As the Eiserne (Iron Ones) continue to command massive support in the Bundesliga for the 2026/27 season, demand for matchday tickets remains sky-high.
If you're looking to catch a match live in Berlin, here is everything you need to know about securing your seat, season ticket pricing, and stadium details.
Upcoming Union Berlin 2026/27 fixtures & tickets
|Date & Time
|Fixture
|Location
|Tickets
|Sun 23 Aug 2026, 15:30
|Eintracht Braunschweig vs 1. FC Union Berlin
|Eintracht-Stadion, Braunschweig
|Buy Tickets
|Sat 29 Aug 2026, 15:30
|1. FC Union Berlin vs Eintracht Frankfurt
|Stadion An der Alten Försterei, Berlin
|Buy Tickets
|Sat 5 Sep 2026, 15:30
|Bayer 04 Leverkusen vs 1. FC Union Berlin
|BayArena, Leverkusen
|Buy Tickets
|Fri 11 Sep 2026, 20:30
|1. FC Union Berlin vs FC Schalke 04
|Stadion An der Alten Försterei, Berlin
|Buy Tickets
|Fri 18 Sep 2026, 20:30
|FC Bayern Munich vs 1. FC Union Berlin
|Allianz Arena, Munich
|Buy Tickets
|Sat 10 Oct 2026, 12:00
|1. FC Union Berlin vs SV Elversberg
|Stadion An der Alten Försterei, Berlin
|Buy Tickets
|Sat 17 Oct 2026, 12:00
|1. FC Union Berlin vs Borussia Dortmund
|Stadion An der Alten Försterei, Berlin
|Buy Tickets
|Sat 24 Oct 2026, 12:00
|FC Augsburg vs 1. FC Union Berlin
|WWK Arena, Augsburg
|Buy Tickets
|Sat 31 Oct 2026, 11:00
|1. FC Union Berlin vs 1. FC Köln
|Stadion An der Alten Försterei, Berlin
|Buy Tickets
|Sat 7 Nov 2026, 11:00
|SC Freiburg vs 1. FC Union Berlin
|Europa-Park-Stadion, Freiburg im Breisgau
|Buy Tickets
|Sat 21 Nov 2026, 11:00
|1. FC Union Berlin vs RB Leipzig
|Stadion An der Alten Försterei, Berlin
|Buy Tickets
|Sat 28 Nov 2026, 11:00
|1. FSV Mainz 05 vs 1. FC Union Berlin
|Mewa Arena, Mainz
|Buy Tickets
|Sat 5 Dec 2026, 11:00
|1. FC Union Berlin vs Hamburger SV
|Stadion An der Alten Försterei, Berlin
|Buy Tickets
|Sat 12 Dec 2026, 11:00
|VfB Stuttgart vs 1. FC Union Berlin
|MHPArena, Stuttgart
|Buy Tickets
|Sat 19 Dec 2026, 11:00
|1. FC Union Berlin vs TSG 1899 Hoffenheim
|Stadion An der Alten Försterei, Berlin
|Buy Tickets
Where to buy Union Berlin 2026/27 tickets?
The primary and safest route to purchase face-value matchday tickets is directly via the official 1. FC Union Berlin ticketing section. Due to exceptional demand, tickets frequently sell out during priority member windows before reaching general sale.
When official primary releases sell out, secondary ticketing platforms can provide alternative fan resale options for upcoming Bundesliga and DFB-Pokal fixtures.
Union Berlin tickets: How much do season tickets cost?
For the 2026/27 season, standing season tickets for Union Berlin matches range between €238 and €272 for full-paying adults without concessions. The most expensive seated season tickets in Sector 1 reach €816.
Concession discounts are available for official club members, students, trainees, pensioners, the unemployed, and severely disabled supporters.
Union Berlin: Stadion An der Alten Försterei
Union Berlin's home ground is the Stadion An der Alten Försterei.
|Detail
|Information
|Stadium Name
|Stadion An der Alten Försterei
|Location
|Berlin (Köpenick), Germany
|Total Capacity
|22,012
|Standing / Seating Breakdown
|18,395 standing / 3,617 seated