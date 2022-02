Super Bowl, Copa do Mundo ou Liga dos Campeões - qual evento tem maior audiência no planeta?

Os fãs de futebol terão um deleite ao longo de 2022, com fãs de futebol e NFL contando os dias para o Super Bowl LVI, outra final da Liga dos Campeões, o Campeonato Europeu de Futebol Feminino da UEFA e uma Copa do Mundo no Catar.

O grande dia do futebol americano é o primeiro do calendário, com o Los Angeles Rams pronto para enfrentar o Cincinnati Bengals em sua casa no SoFi Stadium, na Califórnia, em 13 de fevereiro.

Milhões de pessoas vão sintonizar para assistir a essa competição em todo o mundo, com uma legião cada vez maior de seguidores leais que se estendem muito além das fronteiras dos Estados Unidos. Mas como os números de espectadores se comparam aos principais eventos do futebol? A GOAL te mostra.

Super Bowl x final da Copa do Mundo: como os números de audiência se comparam

De acordo com a FIFA, a final da Copa do Mundo de 2018, que viu a França vencer a Croácia por 4 a 2, alcançou uma audiência média mundial de 517 milhões de espectadores, com mais de 1,1 bilhão de pessoas sintonizados em algum momento ao longo dos 90 minutos.

Em comparação, o Super Bowl tende a ter uma média de pouco menos de 100 milhões de espectadores nos EUA, com mais 30-50 milhões sintonizados de outros lugares.

Em 2021, os números do jogo entre o Tampa Bay Buccaneers e o Kansas City Chiefs chegaram a 96,4 milhões nos Estados Unidos – tornando-se o Super Bowl mais assistido desde 2007.

Super Bowl x final da Liga dos Campeões: como os números de audiência se comparam

Ao voltar a atenção para o evento principal do futebol europeu, os números de visualização ainda superam aqueles que o Super Bowl atrai.

A final da Liga dos Campeões tende a atrair entre 380 milhões e 400 milhões de pessoas, sintonizadas de fora do local, que recebe uma partida repleta de estrelas.

A UEFA também ficará encantada em saber que a Euro 2020 atraiu uma audiência acumulada de mais de 5 bilhões de jogos ao vivo, enquanto 328 milhões de torcedores assistiram a um confronto final entre Inglaterra e Itália no Estádio de Wembley, com a partida sendo o evento televisionado mais assistido no Reino Unido por 24 anos.

Quais eventos esportivos atraem o maior público?

Posição Evento Audiência 1 Tour de France 3.5 bilhões 2 Copa do Mundo de Futebol 3.3 bilhões 3 Copa do Mundo de Críquete 2.6 bilhões 4 Jogos Olímpicos de Verão 2 bilhões 5 Jogos Olímpicos de Inverno 2 bilhões 6 Copa do Mundo de Futebol Feminino 1.12 bilhão 7 Boxe 1 bilhão 8 UEFA Champions League 380 milhões 9 Super Bowl 99 milhões 10 NCAA Final Four 16.9 milhões

Enquanto o futebol domina um mercado global em várias competições, é o Tour de France, do ciclismo, que continua a atrair os maiores números de audiência.

A Copa do Mundo de Críquete, ambas as versões dos Jogos Olímpicos - verão e inverno - e certos eventos de boxe de alto nível atraem mais de 1 bilhão de espectadores e estão acima do Super Bowl no top 10 global.

Em termos de transmissões de televisão por si só, os torneios que são distribuídos ao longo de um mês tendem a trazer a maior audiência cumulativa. A Euro 2020, que aconteceu entre junho e julho de 2021, ostentou um recorde de 5 bilhões de telespectadores.

Depois disso vem os Jogos Paralímpicos de Verão do Rio 2016 com 4,1 bilhões de espectadores. Os Jogos Olímpicos de Verão de Londres 2012 e os Jogos Olímpicos de Verão Rio 2016 completam o faturamento principal com cada evento atraindo 3,6 bilhões de espectadores.