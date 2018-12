Champions League 2018-19: Live tables, fixtures, squad list & results

This season's competition has arrived at the highly anticipated last 16 stage, with Europe's big guns embarking on their quest for continental glory

The 2018-19 Champions League is under way and the group stage has already thrown up some hard-fought matches.

Europe's premier club competition has a slightly different feel to it this season but the general schedule of the tournament is the same, with the qualifying rounds having taken place in June, July and August, over two months ahead of the group stage, which commenced in September.

With the draw for the last 16 stage now confirmed , Goal has your complete guide, including what teams have qualified, as well as draw dates, game schedules and results.

Champions League 2018-19 group stage

Group A table

Group B table

Group C table

Group D table

Group E table

Group F table

Group G table

Group H table

What is the format of the Champions League?

Round Draw date First leg Second leg Round of 16 December 17 February 12-13 & 19-20 March 5-6 & 12-13 Quarter-finals March 15 April 9-10 April 16-17 Semi-finals / April 30 - May 1 May 7-8 Final / June 1 /

Champions League 2018-19 last 16 teams & fixtures

The last 16 stage of the Champions League will commence the week of February 12 and end the week of March 13.

Team 1 Agg Team 2 1st leg 2nd leg Schalke 1 Manchester City Feb 20 March 12 Atletico Madrid 2 Juventus Feb 20 March 12 Manchester United 3 PSG Feb 12 March 6 Tottenham 4 Borussia Dortmund Feb 13 March 5 Lyon 5 Barcelona Feb 19 March 13 Roma 6 Porto Feb 12 March 6 Ajax 7 Real Madrid Feb 13 March 5 Liverpool 8 Bayern Munich Feb 19 March 13

Champions League full squad lists*

*squad lists only include players above the age of 21.

Group A

Atletico Madrid: Adan, Jan Oblak; Diego Godin, Filipe Luis, Santiago Arias, Stefan Savic, Juanfran, Lucas Hernandez, Jose Maria Gimenez; Thomas Partey, Jorge Koke, Saul Niguez, Thomas Lemar, Rodrigo Rodri, Gelson Martins, Vitolo, Cristian Rodriguez; Antoine Griezmann, Nikola Kalinic, Angel Correa, Diego Costa, Dario Poveda, Borja Garces, Victor Mollejo.

Borussia Dortmund: Roman Burki, Marin Hitz; Dan-Axel Zagadou, Abdou Diallo, Achraf Hakimi, Raphael Guerreiro, Jeremy Toljan, Manuel Akanji, Lukasz Piszczek, Marcel Schmelzer, Julian Weigl, Omer Toprak; Thomas Delaney, Mario Gotze, Marco Reus, Sergio Gomez, Mahmoud Dahoud, Christian Pulisic, Shinji Kagawa, Axel Witsel, Jacob Bruun Larsen; Jadon Sancho, Francisco Paco Alcacer, Maximilian Philipp, Marius Wolf

Monaco: Daniel Subasic, Diego Benaglio, Loic Badiashile; Antonio Barreca, Jemersen, Djibril Sidibe, Julien Serrano, Andrea Raggi, Kamil Glik, Benoit Badiashile Mukinayi, Amamy Toure, Benjamin Henrichs, Yannis N'Gakoutou-Yapende, Jean Eudes Aholou, Kevin N'Doram, Marcos Paul Rony Lopes, Youri Telemans, Adama Traore, Youssef Ait Bennasser, Aleksandr Golovin, Nacer Chadli, Samuel Grandsir, Han-Noah Massengo, Tristan Muyumba; Radamel Falcao, Stevan Jovetic, Jordi Mboula, Pietro Pellegri, Moussa Sylla, Sofiane Diop, Gobe Gouano

Club Brugge: Karlo Letica, Ethan Horvath; Luan Peres, Benoit Poulain, Matej Mitrovic, Dion Cools, Stefano Denswil, Saulo DeCarli, Brandon Mechele, Clinton Mata, Sofyan Amrabat, Krepin Diatta, Siebe Schrijvers, Marvelous Nakamba, Thibault Vlietinck, Hans Vanaken, Ruud Vormer, Mats Rits, Arnaut Groeneveld; Wesley, Jelle Vossen, Rezaei Kaveh, Emmanuel Bonaventure

Group B

Barcelona: Marc-Andre Ter Stegen, Jasper Cillessen, Ignacio Pena, Jokin Ezquieta Mendiburu; Nelson Semedo, Gerard Pique, Rafinha, Clement Lenglet, Jordi Alba, Samuel Umtiti, Thomas Vermaelen, Juan Miranda, Jorge Cuenca Barreno; Ivan Rakitic, Sergio Busquets, Denis Suarez, Arthur Henrique Ramos de Oliveira Melo, Sergi Samper, Sergi Roberto, Arturo Vidal, Carles Alena, Ricard Puig, Ramon Monchu, Alex Collado, Oriol Busquets, Philippe Coutinho; Luis Suarez, Lionel Messi, Ousmane Dembele, Malcom, Munir El Haddadi, Abel Ruiz

Tottenham: Hugo Lloris, Michel Vorm, Paulo Gazzaniga; Kieran Trippier, Danny Rose, Toby Alderweireld, Jan Vertonghen, Davinson Sanchez, Eric Dier, Serge Aurier, Ben Davies, Heung-Min Son, Harry Winks, Erik Lamela, Victor Wanyama, Moussa Sissoko, Dele Alli, Christian Eriksen, Lucas; Harry Kane, Fernando Llorente, Mousa Dembele

PSV: Jeroen Zoet, Eloy Room; Nicolas Isimat-Mirin, Aziz Behich, Nick Viergever, Daniel Schwaab, Jose Tasende, Jorrit Hendrix, Trent Sainsbury, Denzel Dumfries, Maxime Souas; Gaston Pereiro, Pablo Rosario, Bart Ramselaar, Ramon-Pascal Lundqvist, Erick Gutierrez, Marlon Frey, Ryan Thomas, Robin Schoonbrood, Mauro Junior; Luuk de Jong, Maximilano Romero, Hirving Lozano, Donyell Malen, Steven Bergwijn, Zakario Aboukhlal.

Inter: Samir Handanovic, Daniele Padelli, Tommaso Berni, Vladan Dekic; Raffaele Di Gennaro, Sime Vrsaljko, Stefan de Vrij, Andrea Ranocchia, Kwadwao Asamoah, Joao Miranda, Danilo D'Ambrosio, Milan Skriniar, Ryan Nolan, Niccolo Corrado; Matias Vecino, Radja Nainggolan, Matteo Politano, Borja Valero, Ivan Perisic, Maj Roric, Gabriele Zappa, Marcelo Brozovic, Antonio Candreva; Mauro Icardi, Lautaro Martinez, Keita Balde

Group C

Paris Saint-Germain : Gianluigi Buffon, Alphonse Areola, Garissone Innocent, Sebastien Cibois; Thiago Silva, Presnel Kimpembe, Thilo Kehrer, Marcos Marquinhos, Thomas Meunier, Dani Alves, Juan Bernat, Layvin Kurzawa, Colin Dagba, Kevin Rimane, Stanley Nsoki, Loic Mbe Soh, Moussa Sissako, Arthur Zagre, Alex Georgen; Marco Verratti, Lassana Diarra, Christopher Nkunku

Napoli: Alex Meret, David Ospina Ramirez, Orestis Karnezis; Kevin Malcuit, Mario Rui, Sebastiano Luperto, Nikola Maksimovic, Vlad Chirches, Elseid Hysaj, Kalidou Koulibaly, Faouzi Ghoulam, Raul Albiol, Allan, Fabian Ruiz Pena, Marek Hamsik, Piotr Zielinski, Marko Rog, Amadou Diawara; Jose Callejon, Simone Vedi, Adam Ounas, Dries Mertens, Lorenzo Insigne, Arkadiusz Milik

Liverpool: Alisson, Simon Mignolet; Nathaniel Clyne, Virgil van Dijk, Dejan Lovren, Alberto Moreno, Andy Robertson, Joel Matip; Fabinho, Georginio Wijnaldum, James Milner, Naby Keita, Sadio Mane, Jordan Henderson, Adam Lallana, Xherdan Shaqiri; Robert Firmino, Mohamed Salah, Daniel Sturridge, Divock Origi, Dominic Solanke

Red Star Belgrade: Zoran Popovic, Nemanja Supic, Milan Borjan; Milos Degenek, Srdan Babic, Milan Rodic, Strahinja Erakovic, Filip Stojkovic, Rashid Sumaila, Marko Gobelijic, Vujadin Savic, Aleksa Terzic; Branko Jovicic, Nenad Krsticic, Dejan Meleg, Lorenzo Ebecilio, Slavoljub, Srnic, Marko Marin, Goran Causic, Veljko Simic, Dusan Jovancic, El Fardou Ben Nabouhane, Milan Jevtovic, Stefan Cvetkovic; Milan Pavkov, Nikola Stoiljkovic, Jonathan Cafu, Dejan Joveljic, Richmond Boakye

Group D

Lokomotiv Moscow: Guilherme, Nikita Medvedev, Anton Kochenkov; Bryan Oladapo Idowu, Benedikt Howedes, Vedran Corluka, Taras Mikhalik, Boris Rotenberg, Maciej Rybus, Solomon Kverkvelia, Mikhail Lysov; Manuel Fernandes, Dmitri Barinov, Grzegorz Kyrchowiak, Jefferson Farfan, Anton Miranchuk, Aleksandr Kolomeytsev, Vladislav Ignatyev, Dmitri Tarasov, Igor Denisov, Alexander Vulfov, Aleksei Miranchuk, Roman Tugarev, Daniil Kulikov, Nikita Dorofeev, Dmitrii Rybchinskii, Ivan Galanin; Fedor Smolov, Edderzito Antonio Eder, Rifat Zhemaletdinov

Porto: Iker Casillas, Vanailson Luciano de Souza Alves, Diogo Costa; Maxi Pereira, Eder Gabriel Militao, Diogo Leite, Alex Telles, Jorge, Felipe, Chidozie Awaziem, Bruno Costa, Yacine Brahimi, Olivier Torres, Hector Herrera, Danilo, Riechedly Bazoer, Otavio, Sergio Oliveira; Hernani, Vincent Oaboubakar, Moussa Marega, Jesus Corona, Adrian Lopez, Andre Flipe Ferreira Coelho Perieira

Schalke: Ralf Fahrmann, Yannic Lenze, Alexander Nubel; Hamza Mendyl, Matija Nastasic, Sebastian Rudy, Abdul Baba Rahman, Salif Sane, Ronaldo Aparecido Naldo, Niklas Wiemann; Weston McKennie, Omar Mascarell, Suat Serdar, Nabil Bentaleb, Yevhen Konoplyanka, Benjamin Stambouli, Daniel Caligiuri, Amine Harit, Jannie Kubler, Alessandro Schopf, Benjamin Goller; Mark Uth, Franco Di Santo, Ahmed Kutucu, Guido Burgstaller, Steven Skrybski, Cedric Teuchert, Breel Embolo

Galatasaray : Fernando Muslera, Ismail Cipe; Mariano Ferreira, Maicon, Serdar Aziz, Ahmet Calik, Martin Linnes, Omer Bayram, Yuto Nagatomo, Selcuk Inan, Younes Belhanda, Ryan Donk, Badou Ndiyae, Emre Akbaba, Fernando, Sofiane Feghouli; Garry Rodrigus, Eren Derdiyok, Sinan Gumus, Henry Onyekuru, Mugdat Celik

Group E

Bayern Munich : Manuel Neuer, Sven Ulreich, Christian Fruchtl, Ron-Torben Hoffmann; Niklas Sule, Mats Hummels, Rafinha, Jerome Boateng, David Alaba, Maxime Awoudja, Lars Lukas Mai; Thiago Alcantara, Franck Ribery, Javi Martinez, Arjen Robben, James Rodriguez, Leon Goretzka, Wooyeong Jeong, Jonathan Meier, Corentin Tolisso, Paul Will, Joshua Kimmich, Renato Sanches, Meritan Shabani; Sandro Wagner, Robert Lewandowski, Serge Gnabry, Thomas Muller, Kinglsey Coman, Oliver Batista Meier, Frank Evina, Maximilan Franzke

Benfica: Mile Svilar, Bruno Varela, Odisseas Vlachodimos; German Conti, Alex Grimaldo, Ruben Dias, Sebastien Corchia, Yuri Ribeiro, Cristian Lema, Jardel, Andre Almeida; Ljubomir Fejsa, Gabriel Appelt Pires, Alfa Semedo, Eduardo Salvio, Filipr Krovinovic, Pizzi, Gedson Fernandes; Jonas, Franco Cervi, Haris Seferovic, Andrija Zivkovic, Facundo Ferreyra, Rafa Silva, Nicolas Castillo

Ajax : Andre Onana, Kostas Lamprou, Dominik Kotarski; Rasmus Kristensen, Joel Veltman, Maximilian Wober, Daley Blind, Perr Schuurs, Luis Orejuela, Nicolas Tagliafico; Daley Sinkgraven, Zakaria Labyad, Lasse Schone, Frenkie de Jong, Hakim Ziyech; David Neres, Klaas Jan Huntelaar, Dusan Tadic, Hassane Bande, Kasper Dolberg, Dennis Johnsen

AEK Athens: Vassilis Barks, Panagiotis Tsintotas; Michalis Bakakis, Helder Lopes, Marios Oikaonomou, Vasileios Lampropoulos, Rodrigo Galo, Uros Cosic, Dmytro Chygrynskiy, Niklas Hult; Andre Simoes, Yannis Gianniotas, Petros Mantalos, Kostas Galanopoulos, Erik Moran, Alef; Giorgos Giakoumakis, Marko Livaja, Tasos Bakasetas, Victor Klonaridis, Ezequiel Ponce, Lucas Boye

Group F

Manchester City : Ederson, Daniel Grimshaw; Kyle Walker, Danilo, Vincent Kompany, John Stones, Aymeric Laporte, Eliaquim Mangala, Benjamin Mendy, Nicolas Otamendi; Raheem Sterling, Ilkay Gundogan, Kevin De Bruyne, Fabian Delph, Leroy Sane, Bernardo Silva, David Silva, Fernandinho, Riyad Mahrez, Olexandr Zinchenko; Sergio Aguero, Gabriel Jesus

Shakhtar Donetsk: Oleksii Shevchenko, Andriy Pyatov, Oleh Kudryk; Bohdan Butko, Serhiy Kryvtsov, David Khocholava, Ivan Ordets, Mykola Matviyenko, Ismaily, Yaroslav Rakitskiy; Taras Stepanenko, Taison, Bruno Bentinho, Marlos, Alan Patrick, Wellington Nem, Maycon de Andrade Barberan, Cipriano Marcos Robson, Andriy Totovytskiy, Serhiy Bolbat, Viktor Kovalenko, Oleg Danchenko, Fernando Dos Santos Pedro; Olarenwaju Kayode, Junior Moraes

Lyon: Anthony Lopes, Anthony Racioppi, Mathieu Gorgelin, Dorian Grange; Mapou Yanga-Mbiwa, Rafael, Jason Denayer, Marcelo, Leo Dubois, Jeremy Morel, Fernando Marcal, Ferland Mendy, Kenny Tete, Oumar Solet; Martin Terrier, Houssem Aouar, Jordan Ferri, Pape Cheikh, Tanguy Ndombele, Ousseynou Ndiyae; Moussa Dembele, Memphis Depay, Nabil Fekir, Maxwel Cornet

Hoffenheim: Oliver Baumann, Gregor Kobel; Joshua Brenet, Pavel Kaderabek, Ermin Bicakcic, Kassim Adams Nuhu, Nico Schulz, Benjamin Hubner, Justin Hoogma, Kevin Akpoguma, Stefan Posch; Havard Nordtveit, Dennis Geiger, Kerem Demirbay, Florian Grillitsch, Leonardo Bittencourt, Steven Zuber, Nadiem Amiri, Kevin Vogt, Vincenzo Grifo; Reiss Nelson, Ishak Belfodil, Andrej Kramaric, Adam Szalai, Joelinton

Group G

Real Madrid: Keylor Navas, Kiko Casilla, Thibaut Courtois, Luca Zidane; Dani Carvajal, Jesus Vallejo, Sergio Ramos, Raphael Varane, Nacho, Marcelo, Alvaro Odriozola, Sergio Reguilon, Adrian Adri, Javier Sanchez, Sergio Lopez; Toni Kroos, Luka Modric, Gareth Bale, Casemiro, Federico Valverde, Marcos Llorente, Marco Asensio, Isco, Dani Ceballos, Jaime Seoane, Francisco Franchu; Mariano Diaz, Karim Benzema, Lucas Vazquez, Cristo Ramon Gonzalez Perez, Vinicius Junior

Roma: Robin Olsen, Matteo Cardinali, Stefano Greco, Antonio Mirante; Rick Karsdorp, Luca Pellegrini, Juan Jesus, Aleksandar Kolarov, Ivan Marcano, Davide Santon, Federico Fazio, Kostas Manolas, Devid Eugene Bouah, Riccardo Cargnelutti, Andrea Marcucci; Bryan Cristante, Lorenzo Pellegrini, Daniel de Rossi, Ante Coric, Nicolo Zaniolo, Alessandro Florenzi, Javier Pastore, Steven N'Zonzi; Diego Perotti, Edin Dzeko, Patrik Schick, Cengiz Under, Justin Kluivert, Alessio Riccardi, Zan Celar, Stephen El Shaarawy

CSKA Moscow: Ilya Pomazun, Georgi Krynats, Igor Akinfeev; Mario Fernandez, Nikita Chernov, Viktor Vasin, Kirill Nababkin, Hordur Magnusson, Georgi Schennikov, Rodrigo Nascimento Franca, Nikola Vlasic, Alan Dzagoev, Dmitri Efremov, Arnor Sigurdsson, Konstantin Kuchaev, Kristijan Bistrovic, Jaka Bijol, Aleksandr Makarov, Timur Pukhov, Nayair Tiknizyan, Astemir Gordyushenko, Ilzat Akhmetov, Khetag Khosonov, Ivan Oblyakov; Fedor Chalov, Abel Hernandez, Takuma Nishimura, Timur Zhamaletdinov, Vitali Zhironkin

Viktoria Plzen: Matus Kozacik, Ales Hruska, Dominic Svacek; Lukas Hejda, Roman Hubnik, David Limbersky, Radmin Reznik, Tomas Hajek, Milan Havel, Ludek Pernica; Roman Prochazka, Tomas Horava, Martin Zeman, Jan Kopic, Milan Petrzela, Patrik Hrosovysky, Jan Kovarik, Pavel Bucha, Ales Cermak, Daniel Kolar, Ubong Ekapi; Michael Krmencik, Tomas Chory, Jakub Reznicek

Group H

Juventus : Mattia Perin, Carlo Pinsoglio, Wojciech Szczesny; Andrea Barzagli, Mehdi Benatia, Leonardo Bonucci, Joao Cancelo, Giorgio Chiellini, Mattia De Sciglio, Daniele Rugani, Alex Sandro; Rodrigo Bentancur, Federico Bernardeschi, Emre Can, Douglas Costa, Juan Cuadrado, Sami Khedira, Blaise Matuidi, Miralem Pjanic; Paulo Dybala, Moise Kean, Mario Mandzukic, Cristiano Ronaldo

Article continues below

Manchester United: David de Gea, Lee Grant, Sergio Romero; Victor Lindelof, Eric Bailly, Phil Jones, Chris Smalling, Marcos Rojo, Diogo Dalot, Luke Shaw, Antonio Valencia, Matteo Darmian, Ashley Young; Paul Pogba, Juan Mata, Jesse Lingard, Andreas Pereira, Fred, Ander Herrera, Marouane Fellaini, Nemanja Matic, Scott McTominay; Alexis Sanchez, Romelu Lukaku, Anthony Martial

Valencia: Jaume Domenech, Norberto Neto, Cristian Rivero; Ruben Vezo, Jeison Murillo, Gabriel, Mouctar Diakhaby, Jose Gaya, Antonio Lato, Cristiano Piccini, Ezequiel Garay, Javier Jimenez, Alejandro Centelles; Geoffrey Kondogbia, Goncalo Guedes, Carlos Soler, Daniel Parejo, Denis Cheryshev, Francis Coquelin, Daniel Wass, Ferran Torres, Uros Racic, Alex Blanco, Kangin Lee; Kevin Gameiro, Rodrigo, Santi Mina, Michy Batshuayi

Young Boys: Marco Wolfi, David Von Ballmoos, Dario Marzino; Mohamed Ali Camara, Steve von Bergen, Ulisses Garcia, Gregory Wuthrich, Loris Benito, Jordan Lotomba, Kevin Mbabu; Leonardo Bertone, Miralem Sulejmani, Djibril Sow, Nicolas Moumi Ngameleu, Christian Fassnacht, Thorsten Schick, Pedro Teixeira, Sandro Lauper, Sekou Sanogo; Roger Assale, Jean-Pierre Nsame, Yann Aime Kasai, Guillaume Hoarau