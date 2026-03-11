In the past, Real Madrid fans often chanted insults against Pep Guardiola during matches against his teams. However, this will not be the case during Wednesday's Champions League round of 16 first leg between Real Madrid and Manchester City – the Blancos themselves will ensure that.
Because of Pep Guardiola: Real Madrid officials apparently lay down the law to their own fans
According to Spanish newspaper Marca, a meeting took place between a Real Madrid club official and representatives of various fan groups. During the meeting, it was made clear to the supporters that they must refrain from chanting insults against Guardiola.
The 55-year-old is extremely unpopular with many Madrid fans due to his former role as coach of arch-rivals FC Barcelona. Back in 2025, chants against Guardiola resulted in a fine and the threat of a partial fan ban.
After Hitler salute scandal: Real fans on probation
Real Madrid fans are currently under particular scrutiny. During the match against Benfica, one fan repeatedly gave the Hitler salute, causing a scandal. The man was immediately banned from the stadium and lost his membership card. Nevertheless, UEFA fined Real Madrid €15,000 and imposed a one-year probationary period. Another incident could result in a partial ban for the fans.
In recent years, Manchester City and Real Madrid have repeatedly faced each other in the Champions League. In the 2024/25 season, the Madrid team prevailed in the play-offs, winning 6-3 on aggregate. A year earlier, City had already been knocked out by Real in the quarter-finals. In the current season, however, Manchester City was able to strike back, at least in the league phase, winning 2-1 thanks to goals from Nico O'Reilly and Erling Haaland.
Real Madrid vs. Manchester City: An overview of the round of 16 matches
Date Kick-off Home team Away team 11 March 9 p.m. Real Madrid Manchester City 17 March 9 p.m. Manchester City Real Madrid
