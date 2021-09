Champions League 2021-22: Fixtures, draw dates, results & tables

Here's your comprehensive guide to all things Champions League, from details of each draw to the results and fixtures

Europe's showpiece competition the Champions League has returned, as the continent's heavyweights battle it out for one of the biggest honours in football.

The likes of Paris Saint-Germain, Barcelona, Real Madrid, Manchester City, Liverpool, Bayern Munich will decide between themselves who can claim victory.

Goal has everything you need to know about this year's edition of the competition, from draw dates, fixtures, groups, results and more.

Champions League 2021-22 draw dates & fixtures

Phase Draw date Game date Group stage August 26, 2021 September 14 - December 8 Last 16 December 16, 2021 February 15-16, February 22-23, March 8-9, March 15-16 2022 Quarter-final March 18, 2022 April 5-6 2022, April 12-13 2022 Semi-final March 18, 2022 April 26-27 2022, May 3-4 2022 Final March 18, 2022 May 28, 2022

Group A fixtures & results

Pos Team Played Win Draw Lose Pts 1 Manchester City 0 0 0 0 0 2 Paris Saint-Germain 0 0 0 0 0 3 RB Leipzig 0 0 0 0 0 4 Club Brugge 0 0 0 0 0

Group A Fixtures

Date Fixture Time (BST / ET) September 15 Club Brugge vs PSG 8pm / 3pm September 15 Man City vs RB Leipzig 8pm / 3pm September 28 PSG vs Man City 8pm / 3pm September 28 Leipzig vs Club Brugge 8pm / 3pm October 19 Club Brugge vs Man City 9pm / 3pm October 19 PSG vs RB Leipzig 8pm / 3pm November 3 Man City vs Club Brugge 9pm / 3pm November 3 RB Leipzig vs PSG 9pm / 3pm November 24 Club Brugge vs RB Leipzig 8pm / 3pm November 24 Man City vs PSG 8pm / 3pm December 7 PSG vs Club Brugge 5:45pm / 12:45pm December 7 RB Leipzig vs Man City 5:45pm / 12:45pm

Group B fixtures & results

Pos Team Played Win Draw Lose Pts 1 Atletico Madrid 0 0 0 0 0 2 Liverpool 0 0 0 0 0 3 Porto 0 0 0 0 0 4 Inter Milan 0 0 0 0 0

Group B Fixtures

Date Fixture Time (BST / ET) September 15 Atletico Madrid vs Porto 8pm / 3pm September 15 Liverpool vs AC Milan 8pm / 3pm September 28 Porto vs Liverpool 8pm / 3pm September 28 AC Milan vs Atletico Madrid 8pm / 3pm October 19 Porto vs AC Milan 9pm / 3pm October 19 Atletico Madrid vs Liverpool 8pm / 3pm November 3 AC Milan vs Porto 6:45pm / 1:45pm November 3 Liverpool vs Atletico Madrid 9pm / 3pm November 24 Atletico Madrid vs AC Milan 8pm / 3pm November 24 Liverpool vs Porto 8pm / 3pm December 7 AC Milan vs Liverpool 8pm / 3pm December 7 Porto vs Atletico Madrid 8pm / 3pm

Group C fixtures & results

Pos Team Played Win Draw Lose Pts 1 Sporting CP 0 0 0 0 0 2 Borussia Dortmund 0 0 0 0 0 3 Ajax 0 0 0 0 0 4 Besiktas 0 0 0 0 0

Group C Fixtures

Date Fixture Time (BST / ET) September 15 Besiktas vs Borussia Dortmund 5:45pm / 12:45pm September 15 Sporting CP vs Ajax 3pm / 8pm September 28 Ajax vs Besiktas 8pm / 3pm September 28 Borussia Dortmund vs Sporting CP 8pm / 3pm October 19 Besiktas vs Sporting CP 9pm / 3pm October 19 Ajax vs Borussia Dortmund 9pm / 4pm November 3 Sporting CP vs Besiktas 9pm / 4pm November 3 Borussia Dortmund vs Ajax 9pm / 4pm November 24 Besiktas vs Ajax 5:45pm / 12:45pm November 24 Sporting CP vs Borussia Dortmund 8pm / 3pm December 7 Borussia Dortmund vs Besiktas 8pm / 3pm December 7 Ajax vs Sporting CP 8pm / 3pm

Group D fixtures & results

Pos Team Played Win Draw Lose Pts 1 Inter Milan 0 0 0 0 0 2 Real Madrid 0 0 0 0 0 3 Shakhtar Donetsk 0 0 0 0 0 4 Sheriff Tiraspol 0 0 0 0 0

Group D fixtures

Date Fixture Time (BST / ET) September 15 Sheriff vs Shakhtar Donetsk 5:45pm / 12:45pm September 15 Inter vs Real Madrid 8pm / 3pm September 28 Shakhtar Donetsk vs Inter 5:45pm / 12:45pm September 28 Real Madrid vs Sheriff 8pm / 3pm October 19 Inter vs Sheriff 8pm / 3pm October 19 Shakhtar Donetsk vs Real Madrid 8pm / 3pm November 3 Real Madrid vs Shakhtar Donetsk 6:45pm / 1:45pm November 3 Sheriff vs Inter 9pm / 4pm November 24 Inter vs Shakhtar Donetsk 5:45pm / 12:45pm November 24 Sheriff vs Real Madrid 8pm / 3pm December 7 Real Madrid vs Inter 8pm / 3pm December 7 Shakhtar Donetsk vs Sheriff 8pm / 3pm

Group E fixtures & results

Pos Team Played Win Draw Lose Pts 1 Bayern Munich 0 0 0 0 0 2 Barcelona 0 0 0 0 0 3 Benfica 0 0 0 0 0 4 Dynamo Kyiv 0 0 0 0 0

Group E fixtures

Date Fixture Time (BST / ET) September 14 Dynamo Kyiv vs Benfica 8pm / 3pm September 14 Barcelona vs Bayern Munich 8pm / 3pm September 29 Bayern Munich vs Dynamo Kyiv 8pm / 3pm September 29 Benfica vs Barcelona 8pm / 3pm October 20 Barcelona vs Dynamo Kyiv 5:45pm / 12:45pm October 20 Benfica vs Bayern Munich 8pm / 3pm November 2 Dynamo Kyiv vs Barcelona 9pm / 4pm November 2 Bayern vs Benfica 9pm / 4pm November 23 Dynamo Kyiv vs Bayern Munich 5:45pm / 12:45pm November 23 Barcelona vs Benfica 8pm / 3pm December 8 Benfica vs Dynamo Kyiv 8pm / 3pm December 8 Bayern Munich vs Barcelona 8pm / 3pm

Group F fixtures & results

Pos Team Played Win Draw Lose Pts 1 Villarreal 0 0 0 0 0 2 Manchester United 0 0 0 0 0 3 Atalanta 0 0 0 0 0 4 Young Boys 0 0 0 0 0

Group F fixtures

Date Fixture Time (BST / ET) September 14 Young Boys vs Man Utd 5:45pm / 12:45pm September 14 Villarreal vs Atalanta 8pm / 3pm September 29 Atalanta vs Young Boys 5:45pm / 12:45pm September 29 Man Utd vs Villarreal 8pm / 3pm October 20 Young Boys vs Villarreal 8pm / 3pm October 20 Man Utd vs Atalanta 8pm / 3pm November 2 Villarreal vs Young Boys 9pm / 4pm November 2 Atalanta vs Man Utd 9pm / 4pm November 23 Villarreal vs Man Utd 5:45pm / 12:45pm November 23 Young Boys vs Atalanta 8pm / 3pm December 8 Man Utd vs Young Boys 8pm / 3pm December 8 Atalanta vs Villarreal 8pm / 3pm

Group G fixtures & results

Pos Team Played Win Draw Lose Pts 1 Lille 0 0 0 0 0 2 Sevilla 0 0 0 0 0 3 RB Salzburg 0 0 0 0 0 4 Wolfsburg 0 0 0 0 0

Group G fixtures

Date Fixture Time (BST / ET) September 14 Sevilla vs RB Salzburg 5:45pm / 12:45pm September 14 Man City vs RB Leipzig 8pm / 3pm September 29 Wolfsburg vs Sevilla 8pm / 3pm September 29 RB Salzburg vs Lille 8pm / 3pm October 20 RB Salzburg vs Wolfsburg 5:45pm / 12:45pm October 20 Lille vs Sevilla 8pm / 3pm November 2 Wolfsburg vs RB Salzburg 6:45pm / 1:45pm November 2 Sevilla vs Lille 9pm / 4pm November 23 Lille vs RB Salzburg 8pm / 3pm November 23 Seville vs Wolfsburg 8pm / 3pm December 8 RB Salzburg vs Sevilla 8pm / 3pm December 8 Wolfsburg vs Lille 8pm / 3pm

Group H fixtures & results

Pos Team Played Win Draw Lose Pts 1 Chelsea 0 0 0 0 0 2 Juventus 0 0 0 0 0 3 Zenit 0 0 0 0 0 4 Malmo 0 0 0 0 0

Group H fixtures