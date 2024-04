VIDEO: Arsenal hero Kai Havertz jumps on Lil Yachty meme trend with hilarious social media post minutes after north London derby triumph at Tottenham Kai HavertzArsenalTottenham vs ArsenalTottenhamPremier League

Kai Havertz reacted to Arsenal's 3-2 Premier League win over Tottenham in the north London derby with a hilarious post on social media.