Cristiano Ronaldo and Lionel Messi will come face to face once again on Thursday as Paris Saint-Germain take on a Saudi All-Star XI in a friendly match in Riyadh.
The Portuguese star will finally make his maiden appearance in Saudi Arabia since joining Al-Nassr earlier in January.
All the tickets are already sold out as the Asian nation awaits a blockbuster clash featuring two of the greatest footballers of all time.
Who is in the Saudi All-Star XI team?
New Al-Nassr signing Cristiano Ronaldo is all set to lead the Saudi All-Star XI against PSG. He will be in the company of players like former Brazil international Luis Gustavo and Saudi Arabia internationals Mohammed Kanno and Salem Al-Dawsari, who had scored his team's winning goal against Argentina in the 2022 World Cup.
Former Arsenal and current Al-Nassr goalkeeper David Ospina had to undergo elbow surgery and will not feature in this tie.
|Position
|Player
|Club
|Nationality
|Goalkeeper
|Amin Bukhari
|Al-Nassr
|Saudi Arabia
|Goalkeeper
|Mohammed Al-Owais
|Al-Hilal
|Saudi Arabia
|Defender
|Saud Abdulhamid
|Al-Hilal
|Saudi Arabia
|Defender
|Ali Al-Bulaihi
|Al-Hilal
|Saudi Arabia
|Defender
|Jang Hyun-soo
|Al-Hilal
|South Korea
|Defender
|Khalifah Al-Dawsari
|Al-Hilal
|Saudi Arabia
|Defender
|Ali Lajami
|Al-Nassr
|Saudi Arabia
|Defender
|Abdulelah Al-Amri
|Al-Nassr
|Saudi Arabia
|Defender
|Abdullah Madu
|Al-Nassr
|Saudi Arabia
|Defender
|Sultan Al-Ghannam
|Al-Nassr
|Saudi Arabia
|Midfielder
|Abdullah Otayf
|Al-Hilal
|Saudi Arabia
|Midfielder
|Mohammed Kanno
|Al-Hilal
|Saudi Arabia
|Midfielder
|Andre Carrillo
|Al-Hilal
|Peru
|Midfielder
|Matheus Pereira
|Al-Hilal
|Brazil
|Midfielder
|Luis Gustavo
|Al-Nassr
|Brazil
|Midfielder
|Abdullah Al-Khaibari
|Al-Nassr
|Saudi Arabia
|Midfielder
|Sami Al-Naji
|Al-Nassr
|Saudi Arabia
|Midfielder
|Talisca
|Al-Nassr
|Brazil
|Midfielder
|Pity Martinez
|Al-Nassr
|Argentina
|Midfielder
|Salem Al-Dawsari
|Al-Hilal
|Saudi Arabia
|Forward
|Cristiano Ronaldo
|Al-Nassr
|Portugal
|Forward
|Moussa Marega
|Al-Hilal
|Mali
Where to watch Saudi All-Star XI vs PSG?
beIN Sports have the right to broadcast the game. Other than their channels, the match will also be available on PSG's official YouTube channel, Facebook and Twitch pages.