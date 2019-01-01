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List of completed Malaysia Super League transfers

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CSN
One place to see all the transfer movements involving all 12 teams in the 2019 Malaysia Super League season.

Here are the completed transfers thus far. Goal will update the list over the course of the transfer window until February 20 2019.

JOHOR DARUL TA'ZIM FC

Editors' Picks

Transfer in: Mauricio, Aaron Niguez, Akhyar Rashid, Diogo Luis Santo

Transfer out: Safiq Rahim, Fernando Marquez, Fernando Elizari

PERAK

Transfer in: J. Parthiban, Zac Anderson

Transfer out: Nazrin Nawi, Jad Noureddine 

PKNS FC

Transfer in: Akram Mahinan, Ariff Farhan, Fandi Othman, Farhan Abu Bakar, Kpah Sherman, Nicholas Swirad, R. Surendran, Shafiq Shaharudin, Shahrom Kalam, Tommy Mawat

Transfer out: Nurridzuan Hassan,  

PAHANG

Transfer in: N/A

Transfer out: Patrick Cruz, Issey Nakajima, Austin Amutu 

TERENGGANU FC

Transfer in: Syamim Yahya, Azalinullah Alias, Haidhir Suhaini, Ilham Amirullah, Khairu Azrin, Khairul Anwar, Khairul Izuan, Muhammad Fauzi, Shafawi Mohamad, Sharin Sapien, Sanjar Shaakhmedov

Transfer out: Latiff Suhaimi, Faiz Nasir, Fitri Omar, Do Dong Hyun, 

KEDAH

Transfer in: Anmar Almubaraki, Azamuddin Akil, Azmeer Yusof, Zaquan Adha, N. Thanabalan, Shahrul Igwan, Shakir Hamzah, Syahrul Azwari, Renan Alves, Fernando Rodriguez, 

Transfer out: Akram Mahinan, Ariff Farhan, Halim Saari, Syazwan Zainon, Akhyar Rashid, Farhan Abu Bakar

MELAKA UNITED

Transfer in: Safiq Rahim, M. Kaviskumar, Nazrin Nawi, Nor Ubaidullah, Raimi Nor, Razman Roslan, Deevan Raj, Saiful Ridzuwan, Shukor Adan, Wan Amirul Afiq, Wan Syukri, Wong Tse Yang, Zarif Desa, Khuzaimi Piee

Transfer out: Nicholas Swirad, R. Surendran, Fauzi Roslan, Syahrul Azwari

SELANGOR

Transfer in: Latiff Suhaimi, Azreen Zulkafali, Faiz Nasir, Farizal Harun, Halim Saari, K. Prabakaran, Norhakim Isa, Nurridzuan Hassan, Syazwan Zainon, Wan Zack Haikal

Transfer out: Razman Roslan, Saiful Ridzuwan, Azamuddin Akil, Joseph Kallang Tie, Shahrul Igwan, Evan Dimas, Alfonso Cruz, Norazlan Razali, Willian Pacheco

PKNP FC

Transfer in: N/A

Transfer out: Norhakim Isa, Deevan Raj, Khuzaimi Piee

KUALA LUMPUR

Transfer in: Alif Samsudin, Faridzuean Kamaruddin, Fitri Omar, Ryutaro Karube, Sylvano Comvalius, Haziq Muiz, Khair Jones

Transfer out: Azmeer Yusof, Zaquan Adha

FELDA UNITED FC

Transfer in: Norazlan Razali

Transfer out: Azreen Zulkafali, Farizal Harun, K. Prabakaran, Wan Zack Haikal, Syamim Yahya, Khairu Azrin, Shukor Adan, Wan Amirul Afiq

MIFA

Transfer in: N/A

Transfer out: Kpah Sherman, Wan Syukri

 

 

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