‘Gor Mahia to Simba SC migration continues!’ – Twitter reacts as Onyango leaves K’Ogalo

The latest transfer leaves the K’Ogalo faithful wondering why the East African neighbours are always targeting their key players

fans have accused Simba SC of turning their club into a feeder team after they sealed the signing of defender Joash Onyango on Friday.

The burly player, who also features for the national team Harambee Stars, completed his transfer switch to the Wekundu wa Msimbazi for an undisclosed fee and thus became the fourth player to leave the Kenyan champions for Simba.

Article continues below

Other players who have left Gor Mahia for Simba include Ugandan striker Dan Sserunkuma, Rwandan striker Meddie Kagere, and Kenyan midfielder Francis Kahata.

More teams

Below is how Twitter reacted following the transfer of the former defender.

Gor Mahia to Simba migration continues.



✍🏿Danny Sserenkuma

✍🏿 Meddie Kagere

✍🏿 Francis Kahata

✍🏿 Joash Onyango pic.twitter.com/Km0ALhjXLu — MichaelMwebe (@MichaelMwebe) August 14, 2020

Gormahia FC continues to be a main tributary to TZ’s wekendu wa Mzimbazi Simba SC Harambee stars full back Joash Onyango joins Meddy Kagere and Francis Kahata who joined Simba earlier. At this rate I don’t think Kogalo can compete internationally if they keep losing their stars. — Wilberforce Milet (@olemilet) August 14, 2020

Defender Joash Onyango ditches Gor Mahia for Simba SC. K'Ogalo has become Simba Academy. pic.twitter.com/fyh4KW5Y6O — Bonface Osano (@bonfaceosano) August 14, 2020

Joash Onyango is RED pic.twitter.com/GxjrnbcHvH — Mwigulu Charles (@Mwigulucharz) August 14, 2020

Klabu ya Simba imemsajili mchezaji Joash Onyango kutokea Gor Mahia ya . pic.twitter.com/Y3XQqZABkm — Devotha Tweve (@TweveDevotha) August 14, 2020

Joash Onyango has landed at Msimbazi! @SimbaSCTanzania pic.twitter.com/MA7k1g99ep — Cheruiyot arap Koech (@Koecheruiyot) August 14, 2020

Simba imemtambulisha beki wa kati raia wa Kenya Joash Onyango na sasa ataungana na raia mwenzake kutoka Kenya Francis Kahata. pic.twitter.com/mSNXtJgDnH — Shaffih Dauda (@shaffihdauda1) August 14, 2020

Kenya defender Joash Onyango 'Berlin Wall' is officially a Simba SC player after ditching Gor Mahia.



Sad to say by 'Mighty' K'Ogalo is now a feeder club of the giants. pic.twitter.com/AssG2LEimD — Kofi Asiedu (@KofiAsiedu_) August 14, 2020

Pichani wa Chini ni Joash Onyango kinda aliyesajiliwa na Simba leo. pic.twitter.com/MGHm861KWB — Abubakar Khatib (Kisandu) (@AbubakarKisandu) August 14, 2020

🔴DONE DEAL🔴



Klabu ya Simba imetangaza kukamilisha usajili wa Mlinzi wa kimataifa wa Kenya, Joash Onyango akitokea Gor Mahia



Onyango anakuwa mchezaji wa tatu kusajiliwa na Simba kwenye dirisha kubwa la usajili baada ya Morisson na llamfia



Je ni usajili sahihi kwa Simba ❓ pic.twitter.com/5gdHfHcYTa — Mkusanyaji 17 (@Ewalters_17) August 14, 2020

anakaba mpaka kivuli chake akikosa mtu wakumkaba😏Joash onyango kutoka Kenya😎wakimataifa🚶🚶🚶🚶🚶 pic.twitter.com/bAzGtHHT5M — REHEMA TANZANIA 🇹🇿 (@RehemaTanzania) August 14, 2020

RASMI: Mapema leo klabu ya #SimbaSC imekamilisha uhamisho wa mchezaji Joash Onyango kutoka Gor Mahia ya Kenya.



Onyango anakuwa mchezaji wa tano kusajiliwa na Simba akitokea Gor Mahia, wengine ni Raphael Kiongera, Danny Sserenkuma, Meddie Kagere

na Francis Kahata.#LeoTvSports pic.twitter.com/RTBENs2LGq — Leo TV (@LeoTVonline) August 14, 2020

Joash Onyango 'Berlin Wall' ametia saini hii leo katika vitabu vya Simba Sports Club Tz. pic.twitter.com/yKzLeCji5B — Vincent Voiyoh (@vincentvoiyoh) August 14, 2020

Bila nywele, bila masharubu, Joash Onyango azinduliwa na Simba SC . pic.twitter.com/8298piDU6j — mkalla mwambodze (@mmkalla) August 14, 2020

Beki Joash Onyango amejiunga na Simba Sc rasmi akitokea Gor Mahia ya Kenya pic.twitter.com/I0QdnVzchT — Cosmasy William Choga (@ChogaWilliam) August 14, 2020

Bwamdogo Joash Onyango beki kisiki kutoka Kenya 🇰🇪 amesinya Simba 😆 pic.twitter.com/v8GFCShWTk — Abubakar Khatib (Kisandu) (@AbubakarKisandu) August 14, 2020

Tumeweka malengo makubwa msimu huu ya kufika mbali kwenye ligi ya Mabingwa Afrika na mashindano ya nyumbani hivyo lazima pia klabu isajili mabeki na wachezaji wenye uzoefu mkubwa katika mechi kubwa kubwa. Beki wa kimataifa wa Kenya, Joash Onyango ametua Msimbazi. #NguvuMoja pic.twitter.com/oZV16nGbKo — Zee la Nyeti (@mosesgideon117) August 14, 2020

Tanzania champions Simba SC 🇹🇿 have completed the signing of Gor Mahia FC and Kenya 🇰🇪 international defender Joash Onyango (27). pic.twitter.com/dYp41uPCpF — N U H U ™️ (@NuhuAdams_) August 10, 2020

All the best to Joash Onyango who joins Tanzanian Champions Simba SC. pic.twitter.com/RKZDqICLhJ — Cyprian Kiswili (@kharsh_art) August 10, 2020

Gor Mahia midfielder Joash Onyango aka Berlin wall signs a 2 year contract to play for Tanzania Simba FC. All the best!!🔥 pic.twitter.com/saTXfZhHbl — Char-lee Oddie (@CharleeOddie1) August 14, 2020

Simba SC 🇹🇿 have completed the signing of Gor Mahia FC assistant captain Joash Onyango.The 27-year-old Kenya international popularly known as 'Berlin Wall' handed in a transfer request over nonpayment which Gor Mahia failed to address hence losing control over his future. pic.twitter.com/oc7tQNOGSw — prof.e.k.Wallace (@enochworlanyo) August 10, 2020

Gor Mahia has so far lost



Joash Onyango

Boniface Omondi

Dickson Ambundo

David Mapigano



The following have expired contracts and leaving

Kenneth Muguna

Jackson Owusu

Charles Momanyi

Juma Balinya — Dimba (@dimbasport) August 14, 2020