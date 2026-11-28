Italy's Under-17 World Cup squad watched practice for the Qatar Grand Prix at the invitation of Stefano Domenicali, president and CEO of Formula 1. On Friday afternoon, the young Italy players visited the Mercedes paddock, where Italian world champion Kimi Antonelli welcomed them.
After topping their group with a perfect record, Daniele Franceschini's Italy side are preparing to face Tajikistan in the last 32 on Monday 30 November.
Head of delegation Giovanni Galli, a former AC Milan and Napoli goalkeeper who won the World Cup with Italy in 1982, said: "I thank Stefano Domenicali for the invitation and for giving us the opportunity to experience the extraordinary world of Formula 1 up close. It was a special afternoon that allowed our boys to meet people who represent the very best of world sport. The visit to the Mercedes paddock and the meeting with Kimi Antonelli made the experience even more meaningful, giving the team a moment of great excitement and a special memory. I am convinced that meetings like this are vital because they bring together different worlds, football and motor racing, which share values such as passion, commitment, sacrifice and the pursuit of performance. It was a valuable experience for our entire delegation."
THE SQUAD
Goalkeepers: 1. Lorenzo Costoli (Genoa), 12. Christian Lupo (Lecce), 18. Carlo Antonio Galliera (Inter);
Related Topics
Defenders: 2. Giampaolo Bonifazi (Roma), 3. Matteo Albini (Como), 4. Djibril Diallo (Parma), 5. Ludovico Varali (Parma), 6. Andrea Donato (Inter), 13. Jacopo Del Fabro (Juventus), 14. Davide Rigo (Juventus);
Midfielders: 8. Francesco Gasparello (Atalanta), 15. Gianluca Tommaso Okon-Engstler (Club Brugge), 16. Riccardo Cassano (Como), 17. Francesco Olivieri (Atalanta), 20. Gioele Giammattei (Roma);
Forwards: 7. Jacopo Landi (Lazio), 9. Diego Perillo (Atalanta), 10. Thomas Corigliano (Juventus), 11. Marcello Fugazzola (Atalanta), 19. Tommaso Casagrande (Hellas Verona), 21. Federico Croci (Fiorentina).
THE STAFF
Head coach: Daniele Franceschini; Head of delegation: Giovanni Galli; Youth national teams coordinator: Maurizio Viscidi; Assistant coach: Marco Scarpa; Goalkeeping coach: Francesco Antonioli; Fitness coach: Roberto Ghielmetti; Match analyst: Francesco Donzella; Doctors: Giorgio Liberati Petrucci and Lorenzo Sapegno; Physiotherapists: Aldo Abbadia and Saverio Didonato; Nutritionist: Giuseppe Cuzzocrea; Press office: Alessandro Paoli; Administration, finance and control office: Antonio Martuscelli; Club Italia: Adrian Lupinski; Secretary: Guglielmo Cammino.
THE GROUP STAGE (19 to 27 November)
MATCHDAY ONE
Thursday 19 November
New Caledonia-Ecuador 0-1
France-Haiti 3-1
South Korea-Uganda 3-0
Saudi Arabia-Uruguay 2-3
Mozambique-Denmark 4-0
Qatar-Panama 2-0
Egypt-Greece 1-2
Argentina-Australia 0-2
Friday 20 November
Cuba-Tajikistan 3-5
Belgium-Vietnam 3-2
Mali-New Zealand 3-0
Spain-China 5-0
ITALY-Jamaica 6-0
Senegal-Croatia 1-1
Ivory Coast-Uzbekistan 2-1
Fiji-Morocco 0-6
Saturday 21 November
Japan-Colombia 1-2
Serbia-Honduras 2-0
Tanzania-Costa Rica 2-2
Cameroon-Venezuela 1-2
Dominican Republic-Montenegro 1-1
Brazil-Republic of Ireland 2-1
Chile-Algeria 4-2
Mexico-Romania 1-0
MATCHDAY TWO
Sunday 22 November
Greece-Panama 2-1
Denmark-Australia 0-0
Ecuador-Uganda 0-0
France-Saudi Arabia 0-1
South Korea-New Caledonia 6-0
Qatar-Egypt 0-2
Argentina-Mozambique 2-1
Uruguay-Haiti 4-1
Monday 23 November
Tajikistan-Croatia 0-4
Spain-Fiji 15-0
Uzbekistan-Jamaica 6-2
Senegal-Cuba 9-0
ITALY-Ivory Coast 2-1
Morocco-China 2-2
Mali-Belgium 2-1
Vietnam-New Zealand 3-3
Tuesday 24 November
Costa Rica-Republic of Ireland 0-2
Venezuela-Romania 1-0
Japan-Serbia 0-1
Mexico-Cameroon 4-0
Dominican Republic-Chile 2-1
Brazil-Tanzania 1-0
Algeria-Montenegro 2-1
Honduras-Colombia 0-2
MATCHDAY THREE
Wednesday 25 November
Ecuador-South Korea 2-3
Uganda-New Caledonia 6-0
Uruguay-France 0-3
Haiti-Saudi Arabia 1-2
Greece-Qatar 4-1
Panama-Egypt 1-4
Denmark-Argentina 3-3
Australia-Mozambique 2-2
Thursday 26 November
Vietnam-Mali 0-2
New Zealand-Belgium 0-6
Uzbekistan-ITALY 1-3
Jamaica-Ivory Coast 1-3
Morocco-Spain 0-2
China-Fiji 8-0
Tajikistan-Senegal 1-1
Croatia-Cuba 7-0
Friday 27 November
Honduras-Japan 0-7
Colombia-Serbia 0-1
Costa Rica-Brazil 0-3
Republic of Ireland-Tanzania 3-1
Algeria-Dominican Republic 1-0
Montenegro-Chile 0-1
Venezuela-Mexico 0-0
Romania-Cameroon 3-1
THE STANDINGS
Group A: Greece 9, Egypt 6, Qatar 3, Panama 0.
Group B: South Korea 9, Uganda 4 (+3), Ecuador 4 (0), New Caledonia 0.
Group C: Australia 5, Argentina 4 (-1), Mozambique 4 (+3), Denmark 2.
Group D: France 6 (+4), Saudi Arabia 6 (+1), Uruguay 6 (+1), Haiti 0.
Group E: ITALY 9, Ivory Coast 6, Uzbekistan 3, Jamaica 0.
Group F: Croatia 7, Senegal 5, Tajikistan 4, Cuba 0.
Group G: Mali 9, Belgium 6, Vietnam 1, New Zealand 1.
Group H: Spain 9, Morocco 4 (+4), China 4 (+3), Fiji 0.
Group I: Brazil 9, Republic of Ireland 6, Tanzania 1, Costa Rica 1.
Group J: Chile 6 (+2), Algeria 6 (0), Dominican Republic 4, Montenegro 0.
Group K: Mexico 7 (+5), Venezuela 7 (+2), Romania 3, Cameroon 0.
Group L: Serbia 9, Colombia 6, Japan 3, Honduras 0.
THE SCHEDULE
Last 32 (Monday 30 November and Tuesday 1 December)*
Monday 30 November
SDF1) 13:30: ITALY-Tajikistan, Pitch 4
SDF2) 13:30: Croatia-Uruguay, Pitch 9
SDF3) 14:00: Brazil-Mozambique, Pitch 1
SDF4) 14:30: Belgium-Saudi Arabia, Pitch 5
SDF5) 15:30: Republic of Ireland-Ivory Coast, Pitch 3
SDF6) 16:00: Mexico-Argentina, Pitch 2
SDF7) 16:30: Spain-Uzbekistan, Pitch 8
SDF8) 16:30: Chile-Morocco, Pitch 7
Tuesday 1 December
SDF9) 13:30: Mali-Dominican Republic**, Pitch 9
SDF10) 13:30: Australia-Senegal, Pitch 4
SDF11) 14:00: South Korea-Japan, Pitch 1
SDF12) 14:30: Serbia-China, Pitch 5
SDF13) 15:30: Greece-Ecuador, Pitch 3
SDF14) 16:00: Egypt-Colombia, Pitch 2
SDF15) 16:30: France-Uganda, Pitch 7
SDF16) 16:30: Venezuela-Algeria, Pitch 8
Last 16 (Thursday 3 and Friday 4 December)
Quarter-finals (Monday 7 December)
Semi-finals (Thursday 10 December)
Finals (Sunday 13 December)
Third place, 13:30: Loser SF1-Loser SF2, Pitch 2
First place, 17:00: Winner SF1-Winner SF2, Ahmad Bin Ali Stadium, Doha.
All times are CET (Central European Time).