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Al Hilal v Al Ahli - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Hussein Hamdy

Translated by

Toney leads Al Ahli's attack against Al Riyadh in the Roshn League

I. Toney
Al Ahli
Al Riyadh
Saudi Pro League
England
Saudi Arabia

A new challenge for Al-Raqi

Marino Pusic has named his Al-Ahli side to face Al-Riyadh today, Friday, in the fifth round of the Saudi league.

The Al-Ahli boss went with an attacking trident of Francisco Trincao, Wanderson Galeno and Ivan Toney.

Here is how Al-Ahli lined up in full:

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Edouard Mendy - Rayan Hamed - Mohammed Bakr - Roger Ibanez - Saad Balobaid - Valentin Atangana - Artem Bondarenko - Edward Spertsyan - Francisco Trincao - Wanderson Galeno - Ivan Toney.

Al-Riyadh, meanwhile, line up as follows:

Milan Borjan - Sultan Al-Issa - Abdelilah Al-Khaibari - Rodrigo Abascal - Sulaiman Hazazi - Fahad Jizani - Victor Lekhal - Teddy Okou - Issam Bahri - Hassan Al-Ali

- Antonis.

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