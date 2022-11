O que é o Hayya Card, documento exigido para entrar no Qatar para a Copa do Mundo?

Cartão é necessário para acesso ao país e aos estádios dos jogos do Mundial no Qatar

A Copa do Mundo de 2022 acontece entre novembro e dezembro e as expectativas de todos os amantes do futebol ao redor do planeta já são muito altas. Há quem ainda procure um jeito de ir ao Qatar para acompanhar de perto o maior evento de futebol do mundo. Para ter acesso ao país é necessário algo chamado Hayya Card.

Viagens para outros países sempre requerem atenções especiais para as burocracias e formalidades, que devem ser observadas para que transtornos ocorram de última hora. E o Hayya Card é uma parte fundamental para entrada e estadia no país árabe.

O que é o Hayya Card?

O Hayya Card é um programa lançado pelo governo qatari para os torcedores que foram ao país durante a Copa do Mundo.

Todos os torcedores que foram ao Mundial devem, obrigatoriamente, ter o Hayya Card para ter acesso aos estádios da competição. O Hayya Card ainda dá benefícios como transporte público gratuito para quem tem ingressos para assistir aos jogos.

O produto também garante conseguir um chip SIM para celular de graça, para conseguir comunicar-se no país.

Além disso, para pessoas que não moram no emirado, o Hayya Card servirá como garantia de acesso o país.

Como tirar o Hayya Card?

Antes de se inscrever para o Hayya Card, os torcedores devem ter em mãos os ingressos de jogos da Copa do Mundo.

Quando os tíquetes estiverem com a pessoa, é necessário entrar no site Qatar2022.qa e buscar a opção de se inscrever para o Hayya Card e seguir as instruções do portal.

É necessário ter uma conta criada no sistema para seguir na aplicação para o Hayya Card.