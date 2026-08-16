Diomande's situation? Mourinho announces Real's line-up to face Schalke

Real Madrid coach José Mourinho has named his side to face Schalke in Sunday evening's friendly.
Kylian Mbappé starts, with the France star lining up alongside Vinícius Júnior and Brahim Díaz.
New Ivorian signing Yan Diomande drops to the bench.
Real Madrid's line-up was as follows:
Goalkeeper: Thibaut Courtois
Defence: Trent Alexander-Arnold – Dean Huijsen – Álvaro Carreras – Ibrahima Konaté
Midfield: Bernardo Silva – Fede Valverde – Arda Güler
Attack: Brahim Díaz – Vinícius Júnior – Kylian Mbappé