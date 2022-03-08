Barcelona Başkanı Joan Laporta, Erling Haaland konusunda yapılacak gereksiz konuşmalardan dolayı Borussia Dortmund'un oyuncunun fiyatını artırmasından çekiniyor ve transfer hakkında konuşmak istemiyor.

Haaland’ın yakın zamanda Camp Nou'ya rekor bir transfer ücretiyle transfer olabileceği yazılıyor.

Laporta, yıldız forvet için herhangi bir girişimde bulunmadıkları konusunda ısrar etse de bu söylentiler teknik direktör Xavi ile Norveçli yıldızın Münih'te bir toplantı yapıldığına dair haberlerin ardından arttı.

Ne söylendi?

Pazartesi günü Barca TV'ye verdiği röportajda Haaland hakkında sorulan soruya Laporta,

“Haaland hakkında konuşmaktan korkuyorum, çünkü transfer fiyatı artacak. Bu nedenle, bir şey söyleyemiyorum.

“Takımdaki tüm pozisyonlarımızı güçlendirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Çalışmalarımız sürüyor.

"Ekonomik olarak takımımıza katkı sağlayacak en olumlu kararları almak istiyoruz.

“Her oyuncu Barcelona’ya gelmek ister, ama bu konuda ne yaptığını bilenlerin işlerine karışmayacağız” dedi.

Haaland, Xavi ile tanıştı mı?

Görüşme söylentilerine yanıt olarak Barcelona Teknik Direktörü Xavi cumartesi günü sinyal verdi:

“Haaland konusunda ayrıntılı bir konuşma yapmam mümkün değil.

“Kulübün hem bugünü hem de geleceği için çalıştığımızı söyleyebilirim.

“Transfer konusunda bir şeyler yaparsak Pablo Torre'nin imzasını duyurduğumuz gibi bu konuyu da halledeceğiz.

“Bunun dışında daha fazla açıklama yapamıyorum. Takımımız için en iyi hamleleri yapmak için çalışıyoruz.”

Laporta, taraftar grupları toplantısında yaptığı açıklamada, "Haaland üzerinde herhangi bir görüşme yapıldığını inkar edebilirim.

"Ne bir toplantı yapıldı ne de bir konuşma. Şu ana kadar hiçbir şey olmadı.

"Xavi ve Haaland'ın Münih'teki buluşmasına gelince, bu beni ilgilendirmez, ancak iki futbol insanı buluştu. Sanırım konu futboldu ve onların buluşması gayet normal.

"Yapacağımız ilk şey, kulübü Borussia Dortmund ile temas kurmak olacak" dedi.

Haaland'ın Dortmund'da 2024'e kadar sözleşmesi var, ancak GOAL kısa süre önce Kylian Mbappe Real Madrid'e yaklaştığında Barcelona’nın Norveçli yıldıza yöneldiğini açıkladı.

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