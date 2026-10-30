After the details were revealed: how many points did Hakimi collect in the Ballon d'Or race?

Morocco star Achraf Hakimi has finished 13th in the 2026 Ballon d'Or rankings, revealed by French magazine "France Football" on Friday evening.
The Paris Saint-Germain full-back picked up 65 points in a race topped by England's Harry Kane. The Bayern Munich striker ran away with it on 1,055 points.
Kane earned top spot after an exceptional season that brought 73 goals for club and country. Mbappé shone at Real Madrid, while Yamal cemented his status among the finest talents in world football.
Kvaratskhelia played a leading role in Paris Saint-Germain's Champions League triumph. Haaland kept dazzling for Manchester City, and Olise delivered a standout campaign at Bayern Munich.
One hundred specialist journalists cast the Ballon d'Or vote, each selecting their top 10 players. The system awards 15 points to the player placed first, then 12, 10, 8, 7, 5, 4, 3, 2 and a single point.
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The players' rankings and their points in the vote were as follows:
- Harry Kane (Bayern Munich): 1,055 points.
- Kylian Mbappé (Real Madrid): 1,027 points.
- Lamine Yamal (Barcelona): 881 points.
- Rodri (Manchester City and Barcelona): 726 points.
- Lionel Messi (Inter Miami): 612 points.
- Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint-Germain): 541 points.
- Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain): 418 points.
- Erling Haaland (Manchester City): 378 points.
- Michael Olise (Bayern Munich): 296 points.
- Fabián Ruiz (Paris Saint-Germain): 201 points.
- Jude Bellingham (Real Madrid): 107 points.
- Pau Cubarsí (Barcelona): 101 points.
- Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain): 65 points.
- Vitinha (Paris Saint-Germain): 59 points.
- Declan Rice (Arsenal): 57 points.
- Ferran Torres (Barcelona): 44 points.
- Vinícius Júnior (Real Madrid): 26 points.
- Marc Cucurella (Real Madrid): 16 points.
- João Neves (Paris Saint-Germain): 15 points.
- Willian Pacho (Paris Saint-Germain): 12 points.
- Gabriel (Arsenal): 11 points.
- Lautaro Martínez (Inter Milan): 11 points.
- Nuno Mendes (Paris Saint-Germain): 8 points.
- Luis Díaz (Bayern Munich): 8 points.
- Marquinhos (Paris Saint-Germain): 7 points.
- Dayot Upamecano (Bayern Munich): 5 points.
- Bruno Fernandes (Manchester United): 5 points.
- Julián Quiñones (Al-Qadsiah of Saudi Arabia): 4 points.
- Sadio Mané (Al-Nassr of Saudi Arabia) and William Saliba (Arsenal): two points each.