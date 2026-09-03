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AC Milan v FC Internazionale - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport
Gianluca Minchiotti

Translated by

Serie A, kick-off times from Matchday 6 to Matchday 12: AC Milan v Inter on Saturday evening, 31 October, with Juventus v Napoli the following day

Serie A

The detailed Serie A fixture list for October and November

Serie A League have announced the revised fixture schedule for rounds six to 12 in the top flight. Napoli-Roma will be played on Saturday 24 October at 18:00, while the Milan derby, AC Milan-Inter , has been brought forward to Saturday 31 October at 20:45. The following day, 1 November, Juventus-Napoli will kick off at 20:45.



  • Matchday 6

    Saturday 10 October 2026

    3.00pm: Genoa vs Fiorentina

    6.00pm: Inter vs Parma

    8.45pm: Napoli vs Frosinone

    Sunday 11 October 2026

    12.30pm: Como vs Roma

    3.00pm: Lazio vs Monza

    3.00pm: Lecce vs Bologna

    6.00pm: Sassuolo vs Milan

    8.45pm: Cagliari vs Juventus

    Monday 12 October 2026

    6.30pm: Atalanta vs Venezia

    8.45pm: Torino vs Udinese


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  • 7th matchday

    Friday 16 October 2026

    6.30pm: Frosinone v Sassuolo

    8.45pm: Monza v Cagliari

    Saturday 17 October 2026

    3.00pm: Venezia v Napoli

    6.00pm: Bologna v Inter

    8.45pm: Roma v Genoa

    Sunday 18 October 2026

    12.30pm: Udinese v Lecce

    3.00pm: Fiorentina v Como

    6.00pm: Milan v Atalanta

    8.45pm: Juventus v Lazio

    Monday 19 October 2026

    8.45pm: Parma v Torino


  • Matchday 8

    Friday 23 October 2026

    8.45pm: Cagliari v Bologna

    Saturday 24 October 2026

    3.00pm: Como v Sassuolo

    3.00pm: Torino v Monza

    6.00pm: Napoli v Roma

    8.45pm: Lazio v Parma

    Sunday 25 October 2026

    12.30pm: Inter v Fiorentina

    3.00pm: Atalanta v Frosinone

    3.00pm: Genoa v Venezia

    6.00pm: Lecce v Juventus

    8.45pm: Udinese v Milan

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  • Matchday 9 (midweek round)

    Tuesday 27 October 2026

    6.30pm: Sassuolo v Lazio

    8.45pm: Roma v Cagliari

    8.45pm: Torino v Como

    Wednesday 28 October 2026

    6.30pm: AC Milan v Bologna

    6.30pm: Parma v Udinese

    6.30pm: Venezia v Inter

    8.45pm: Genoa v Juventus

    8.45pm: Monza v Napoli

    Thursday 29 October 2026

    6.30pm: Frosinone v Lecce

    8.45pm: Fiorentina v Atalanta


  • Matchday 10

    Saturday 31 October 2026

    3.00pm: Bologna v Monza

    6.00pm: Udinese v Roma

    8.45pm: AC Milan v Inter

    Sunday 1 November 2026

    12.30pm: Como v Venezia

    3.00pm: Frosinone v Torino

    3.00pm: Lazio v Cagliari

    6.00pm: Lecce v Genoa

    8.45pm: Juventus v Napoli

    Monday 2 November 2026

    6.30pm: Sassuolo v Fiorentina

    8.45pm: Atalanta v Parma


  • Matchday 11

    Friday 6 November 2026

    8.45pm: Torino v Lecce

    Saturday 7 November 2026

    3.00pm: Cagliari v Frosinone

    3.00pm: Venezia v Udinese

    6.00pm: Parma v Bologna

    8.45pm: Roma v Sassuolo

    Sunday 8 November 2026

    12.30pm: Napoli v Lazio

    3.00pm: Genoa v AC Milan

    3.00pm: Monza v Atalanta

    6.00pm: Inter v Como

    8.45pm: Fiorentina v Juventus

  • Matchday 12

    Saturday 21 November 2026

    3.00pm: Como v Cagliari

    3.00pm: Lazio v Lecce

    6.00pm: Parma v Roma

    8.45pm: Napoli v Torino

    Sunday 22 November 2026

    12.30pm: Sassuolo v Genoa

    3.00pm: Milan v Frosinone

    6.00pm: Bologna v Udinese

    8.45pm: Atalanta v Inter

    Monday 23 November 2026

    6.30pm: Monza v Fiorentina

    8.45pm: Juventus v Venezia