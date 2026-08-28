Europa League draw, Juventus and AC Milan's opponents: Spalletti with Real Sociedad and Rennes. Amorim with Benfica, Olympiacos and two English sides

The full fixture list for the Champions League league phase (teams to be faced away from home in capital letters):
FIRST POT
Bayer Leverkusen: Marseille, LYON, Salzburg, DINAMO ZAGABRIA, Celje, LECH POZNAN, Besiktas, OFI CRETA.
Benfica: AZ Alkmaar, AC MILAN, Celtic, VIKTORIA PLZEN, Lech Poznan, OMONIA NICOSIA, Ofi Creta, NEC.
JUVENTUS:Real Sociedad, AZ ALKMAAR, Rennes, FERENCVAROS, Omonia Nicosia, CELTA VIGO, Nec, HAPOEL BEER SHEVA.
AC MILAN:Benfica, OLYMPIACOS, Ferencvaros, SALZBURG, Sunderland, BOURNEMOUTH, Ararat Armenia, LEVSKI SOFIA.
Lyon: Bayer Leverkusen, REAL SOCIEDAD, Union SG, ANDERLECHT, Crystal Palace, JAGIELLONIA, Lillestrom, HOFFENHEIM.
AZ Alkmaar: Juventus, BENFICA, Dinamo Zagabria, SPARTA PRAGA, Sturm Graz, SUNDERLAND, Hapoel Beer Sheva, ARARAT ARMENIA.
Olympiacos: AC Milan, MARSEILLE, Sparta Praga, RENNES, Jagiellonia, CELJE, Hoffenheim, TORREENSE.
Real Sociedad: Lyon, JUVENTUSM Viktoria Plzen, UNION SG, Bournemouth, CRYSTAL PALACE, Torreense, LILLESTROM.
Marseille: Olympiacos, BAYER LEVERKUSEN, Anderlecht, CELTIC, Celta Vigo, STURM GRAZ, Levski Sofia, BESIKTAS.