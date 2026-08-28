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Europa League draw, Juventus and AC Milan's opponents: Spalletti with Real Sociedad and Rennes. Amorim with Benfica, Olympiacos and two English sides

AC Milan
Juventus
Europa League

Here is who Luciano Spalletti’s Juventus and Rubén Amorim’s AC Milan will face.

AC Milan and Juventus are Italian football's two representatives in the 2026/2027 Europa League. The draw took place today at 1pm at the Grimaldi Forum in Monte Carlo. Juventus and AC Milan were both in Pot 1.


These are their opponents, Spalletti is smiling, Amorim less so:


  • The opponents of the Italian sides

    These are the opponents drawn for the Italian sides in Monte Carlo, with AWAY GAMES IN UPPERCASE:


    JUVENTUS: Real Sociedad, AZ ALKMAAR, Rennes, FERENCVAROS, Omonia Nicosia, CELTA VIGO, Nec, HAPOEL BEER SHEVA.


    AC MILAN: Benfica, OLYMPIACOS, Ferencvaros, SALISBURGO, Sunderland, BOURNEMOUTH, Ararat Armenia, LEVSKI SOFIA.

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  • The draw

    The full fixture list for the Champions League league phase (teams to be faced away from home in capital letters):


    FIRST POT


    Bayer Leverkusen: Marseille, LYON, Salzburg, DINAMO ZAGABRIA, Celje, LECH POZNAN, Besiktas, OFI CRETA.

    Benfica: AZ Alkmaar, AC MILAN, Celtic, VIKTORIA PLZEN, Lech Poznan, OMONIA NICOSIA, Ofi Creta, NEC.

    JUVENTUS:Real Sociedad, AZ ALKMAAR, Rennes, FERENCVAROS, Omonia Nicosia, CELTA VIGO, Nec, HAPOEL BEER SHEVA.

    AC MILAN:Benfica, OLYMPIACOS, Ferencvaros, SALZBURG, Sunderland, BOURNEMOUTH, Ararat Armenia, LEVSKI SOFIA.

    Lyon: Bayer Leverkusen, REAL SOCIEDAD, Union SG, ANDERLECHT, Crystal Palace, JAGIELLONIA, Lillestrom, HOFFENHEIM.

    AZ Alkmaar: Juventus, BENFICA, Dinamo Zagabria, SPARTA PRAGA, Sturm Graz, SUNDERLAND, Hapoel Beer Sheva, ARARAT ARMENIA.

    Olympiacos: AC Milan, MARSEILLE, Sparta Praga, RENNES, Jagiellonia, CELJE, Hoffenheim, TORREENSE.

    Real Sociedad: Lyon, JUVENTUSM Viktoria Plzen, UNION SG, Bournemouth, CRYSTAL PALACE, Torreense, LILLESTROM.

    Marseille: Olympiacos, BAYER LEVERKUSEN, Anderlecht, CELTIC, Celta Vigo, STURM GRAZ, Levski Sofia, BESIKTAS.



  • The format

    TheEuropa League starts with 36 teams. The league phase runs from September to January, with each side playing eight matches, four at home and four away.

    From there, the top eight go straight into the round of 16, while the teams from ninth to 24th will contest the play-offs, with the winners advancing to the round of 16. The bottom 12 clubs go out and will not drop into any other European competition this season.

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  • The dates of the league phase

    Matchday 1: 16/17 September 2026
    Matchday 2: 15 October 2026
    Matchday 3: 22 October 2026
    Matchday 4: 5 November 2026
    Matchday 5: 26 November 2026
    Matchday 6: 10 December 2026
    Matchday 7: 21 January 2027
    Matchday 8: 28 January 2027

  • Which teams are taking part

    • Bayer Leverkusen
    • Juventus
    • AC Milan
    • Lyon
    • AZ Alkmaar
    • Olympiacos
    • Real Sociedad
    • Marseille
    • Union Saint-Gilloise
    • Dinamo Zagreb
    • Celtic
    • Sturm Graz
    • Crystal Palace
    • Bournemouth
    • Sunderland
    • Sparta Prague
    • Rennes
    • Celje
    • Celta Vigo
    • Hoffenheim
    • Torreense
    • Hapoel Be'er Sheva
    • NEC
    • Levski Sofia
    • Benfica
    • Ferencvaros
    • Viktoria Plzen
    • Ararat-Armenia
    • Salzburg
    • Anderlecht
    • Lech Poznan
    • Jagiellonia
    • Omonia
    • Besiktas
    • Lillestrom
    • OFI Crete

  • Top seed

    Bayer Leverkusen

    Benfica

    Juventus

    AC Milan

    Lyon

    AZ Alkmaar

    Olympiacos

    Real Sociedad

    Marseille

  • Second tier

    Ferencvaros

    Viktoria Plzen

    Union Saint-Gilloise

    Dinamo Zagreb

    Salzburg

    Celtic Glasgow

    Sparta Prague

    Rennes

    Anderlecht

  • Third tier

    Sturm Graz

    Lech Poznan

    Crystal Palace

    Bournemouth

    Sunderland

    Celje

    Jagiellonia Bialystok

    Omonia

    Celta Vigoco

  • Fourth pot

    Hoffenheim

    Besiktas

    Torreense

    Hapoel Beer Sheva

    NEC

    OFI Crete

    Lillestrom

    Levski Sofia

    Ararat Armenia

  • How the draw works

    The league phase features a single group of 36 teams, split into four pots.

    Each club's ball, from pot 1 to pot 4 depending on where they have been placed, will then be drawn at random.

    A computer will then pair the opponents in real time, in line with two basic criteria: a club cannot face a team from the same league, or more than two from the same country.

    UEFA will announce the fixture list by Sunday 30 August through its official channels.

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