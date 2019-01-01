List of completed Malaysia Super League transfers
Here are the completed transfers thus far. Goal will update the list over the course of the transfer window until February 20 2019.
JOHOR DARUL TA'ZIM FC
Transfer in: Mauricio, Aaron Niguez, Akhyar Rashid, Diogo Luis Santo
Transfer out: Safiq Rahim, Fernando Marquez, Fernando Elizari
PERAK
Transfer in: J. Parthiban, Zac Anderson
Transfer out: Nazrin Nawi, Jad Noureddine
PKNS FC
Transfer in: Akram Mahinan, Ariff Farhan, Fandi Othman, Farhan Abu Bakar, Kpah Sherman, Nicholas Swirad, R. Surendran, Shafiq Shaharudin, Shahrom Kalam, Tommy Mawat
Transfer out: Nurridzuan Hassan,
PAHANG
Transfer in: N/A
Transfer out: Patrick Cruz, Issey Nakajima, Austin Amutu
TERENGGANU FC
Transfer in: Syamim Yahya, Azalinullah Alias, Haidhir Suhaini, Ilham Amirullah, Khairu Azrin, Khairul Anwar, Khairul Izuan, Muhammad Fauzi, Shafawi Mohamad, Sharin Sapien, Sanjar Shaakhmedov
Transfer out: Latiff Suhaimi, Faiz Nasir, Fitri Omar, Do Dong Hyun,
KEDAH
Transfer in: Anmar Almubaraki, Azamuddin Akil, Azmeer Yusof, Zaquan Adha, N. Thanabalan, Shahrul Igwan, Shakir Hamzah, Syahrul Azwari, Renan Alves, Fernando Rodriguez,
Transfer out: Akram Mahinan, Ariff Farhan, Halim Saari, Syazwan Zainon, Akhyar Rashid, Farhan Abu Bakar
MELAKA UNITED
Transfer in: Safiq Rahim, M. Kaviskumar, Nazrin Nawi, Nor Ubaidullah, Raimi Nor, Razman Roslan, Deevan Raj, Saiful Ridzuwan, Shukor Adan, Wan Amirul Afiq, Wan Syukri, Wong Tse Yang, Zarif Desa, Khuzaimi Piee
Transfer out: Nicholas Swirad, R. Surendran, Fauzi Roslan, Syahrul Azwari
SELANGOR
Transfer in: Latiff Suhaimi, Azreen Zulkafali, Faiz Nasir, Farizal Harun, Halim Saari, K. Prabakaran, Norhakim Isa, Nurridzuan Hassan, Syazwan Zainon, Wan Zack Haikal
Transfer out: Razman Roslan, Saiful Ridzuwan, Azamuddin Akil, Joseph Kallang Tie, Shahrul Igwan, Evan Dimas, Alfonso Cruz, Norazlan Razali, Willian Pacheco
PKNP FC
Transfer in: N/A
Transfer out: Norhakim Isa, Deevan Raj, Khuzaimi Piee
KUALA LUMPUR
Transfer in: Alif Samsudin, Faridzuean Kamaruddin, Fitri Omar, Ryutaro Karube, Sylvano Comvalius, Haziq Muiz, Khair Jones
Transfer out: Azmeer Yusof, Zaquan Adha
FELDA UNITED FC
Transfer in: Norazlan Razali
Transfer out: Azreen Zulkafali, Farizal Harun, K. Prabakaran, Wan Zack Haikal, Syamim Yahya, Khairu Azrin, Shukor Adan, Wan Amirul Afiq
MIFA
Transfer in: N/A
Transfer out: Kpah Sherman, Wan Syukri
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