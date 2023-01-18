Saudi All-Star XI - Who are Cristiano Ronaldo's teammates playing Lionel Messi & Paris Saint-Germain?

Ritabrata Banerjee
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Cristiano Ronaldo Al Nassr training 2022-23Getty Images
Cristiano RonaldoPSGRiyadh ST XI vs PSGRiyadh ST XIHybrid Friendlies

Who are Cristiano Ronaldo's teammates in the Saudi All-Star XI which will face Lionel Messi and PSG?

Cristiano Ronaldo and Lionel Messi will come face to face once again on Thursday as Paris Saint-Germain take on a Saudi All-Star XI in a friendly match in Riyadh.

The Portuguese star will finally make his maiden appearance in Saudi Arabia since joining Al-Nassr earlier in January.

All the tickets are already sold out as the Asian nation awaits a blockbuster clash featuring two of the greatest footballers of all time.

Who is in the Saudi All-Star XI team?

New Al-Nassr signing Cristiano Ronaldo is all set to lead the Saudi All-Star XI against PSG. He will be in the company of players like former Brazil international Luis Gustavo and Saudi Arabia internationals Mohammed Kanno and Salem Al-Dawsari, who had scored his team's winning goal against Argentina in the 2022 World Cup.

Former Arsenal and current Al-Nassr goalkeeper David Ospina had to undergo elbow surgery and will not feature in this tie.

PositionPlayerClubNationality
GoalkeeperAmin BukhariAl-NassrSaudi Arabia
GoalkeeperMohammed Al-OwaisAl-HilalSaudi Arabia
DefenderSaud AbdulhamidAl-HilalSaudi Arabia
DefenderAli Al-BulaihiAl-HilalSaudi Arabia
DefenderJang Hyun-sooAl-HilalSouth Korea
DefenderKhalifah Al-DawsariAl-HilalSaudi Arabia
DefenderAli LajamiAl-NassrSaudi Arabia
DefenderAbdulelah Al-AmriAl-NassrSaudi Arabia
DefenderAbdullah MaduAl-NassrSaudi Arabia
DefenderSultan Al-GhannamAl-NassrSaudi Arabia
MidfielderAbdullah OtayfAl-HilalSaudi Arabia
MidfielderMohammed KannoAl-HilalSaudi Arabia
MidfielderAndre CarrilloAl-HilalPeru
MidfielderMatheus PereiraAl-HilalBrazil
MidfielderLuis GustavoAl-NassrBrazil
MidfielderAbdullah Al-KhaibariAl-NassrSaudi Arabia
MidfielderSami Al-NajiAl-NassrSaudi Arabia
MidfielderTaliscaAl-NassrBrazil
MidfielderPity MartinezAl-NassrArgentina
MidfielderSalem Al-DawsariAl-HilalSaudi Arabia
ForwardCristiano RonaldoAl-NassrPortugal
ForwardMoussa MaregaAl-HilalMali

Where to watch Saudi All-Star XI vs PSG?

beIN Sports have the right to broadcast the game. Other than their channels, the match will also be available on PSG's official YouTube channel, Facebook and Twitch pages.

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