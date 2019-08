Premier League squad numbers 2019-20: Man Utd, Liverpool, Arsenal & all 20 teams' player lists

Here's all the info you need about each Premier League side's squad list including name, team number and position

With the Premier League transfer window having closed on August 8, the eve of the new season, each team's full squad lists have been released.

Below you will find full squad information of all 20 Premier League sides.

No. Pos Player 1 GK Bernd Leno 2 DF Hector Bellerin 3 DF Kieran Tierney 4 MF Mohamed Elneny 5 DF Sokratis Papastathopoulous 7 MF Henrikh Mkhitaryan 8 MF Dani Ceballos 9 FW Alexandre Lacazette 10 MF Mesut Ozil 11 MF Lucas Torreira 14 FW Pierre-Emerick Aubameyang 15 MF Ainsley Maitland-Niles 16 DF Rob Holding 18 DF Nacho Monreal 19 FW Nicolas Pepe 20 DF Shkodran Mustafi 21 DF Calum Chambers 23 DF David Luiz 24 FW Reiss Nelson 26 GK Emiliano Martinez 27 DF Konstantinos Mavropanos 28 MF Joe Willock 29 MF Matteo Guendouzi 31 DF Sead Kolasinac 32 MF Emile Smith Rowe 33 GK Matt Macey 34 MF Granit Xhaka 35 FW Gabriel Martinelli

No. Pos Player 1 GK Orjan Haskjold Nyland 3 DF Neil Taylor 5 DF James Chester 7 MF John McGinn 8 MF Henri Lansbury 10 MF Jack Grealish 12 GK Jed Steer 13 GK Tom Heaton 14 MF Conor Hourihane 15 FW Wesley Moraes 17 FW Keinan Davis 18 DF Matt Targett 20 MF Birkir Bjarnason 21 MF Anwar El Ghazi 22 DF Bjorn Engels 23 MF Jota 24 DF Frederic Guilbert 25 MF Trezeguet 26 FW Jonathan Kodija 27 DF Ahmed Elmohamady 28 GK Lovre Kalinic 29 DF Ezri Konsa 30 DF Kortney Hause 35 DF Mitchell Clark 38 MF Callum O'Hare 39 DF Dominic Revan 40 DF Tyrone Mings 41 MF Jacob Ramsey / MF Douglas Luiz / MF Marvelous Nakamba / MF Aaron Tshibola

Bournemouth

No. Pos Player 1 GK Artuc Boruc 2 DF Simon Francis 3 DF Steve Cook 4 MF Dan Gosling 5 DF Nathan Ake 6 MF Andrew Surman 7 FW Joshua King 8 MF Jefferson Lerma 9 FW Dominic Solanke 10 FW Jordon Ibe 11 DF Charlie Daniels 12 GK Aaron Ramsdale 13 FW Callum Wilson 14 MF Arnaut Groeneveld 15 DF Adam Smith 16 MF Lewis Cook 17 DF Jack Stacey 19 MF Junior Stanislas 20 MF David Brooks 21 DF Diego Rico 22 MF Harry Wilson 24 MF Ryan Fraser 25 DF Jack Simpson 26 DF Lloyd Kelly 27 GK Asmir Begovic 28 MF Kyle Taylor 29 MF Philip Billing 33 DF Chris Mepham 36 MF Matt Butcher 38 MF Nnamdi Ofoborh 42 GK Mark Travers 53 MF Gavin Kilkenny 54 MF Alex Dobre

No. Pos Player 1 GK Mathew Ryan 3 DF Gaetan Bong 4 DF Shane Duffy 5 DF Lewis Dunk 6 MF Dale Stephens 7 FW Neal Maupay 8 MF Yves Bissouma 9 FW Jurgen Locadia 10 FW Florin Andone 11 MF Leandro Trossard 13 MF Pascal Gross 14 DF Leon Balogun 15 DF Adam Webster 16 FW Alireza Jahanbakhsh 17 FW Glen Murray 18 MF Aaron Mooy 19 MF Jose Izquierdo 20 MF Solly March 21 DF Ezequiel Schelotto 22 DF Martin Montoya 23 GK Jason Steele 26 DF Adam Webster 27 GK David Button 28 DF Tudor Baluta 30 DF Bernardo 33 DF Dan Burn

No. Pos Player 2 DF Matthew Lowton 3 DF Charlie Taylor 4 MF Jack Cork 5 DF James Tarkowski 6 DF Ben Mee 7 MF Johann Berg Gudmundsson 8 MF Danny Drinkwater 9 FW Chris Wood 10 FW Ashley Barnes 11 MF Dwight McNeil 12 MF Robbie Brady 13 MF Jeff Hendrick 14 DF Ben Gibson 15 GK Bailey Peacock-Farrell 16 MF Steven Defour 18 MF Ashley Westwood 19 FW Jay Rodriguez 20 GK Joe Hart 23 DF Erik Pieters 25 MF Aaron Lennon 26 DF Phil Bardsley 28 DF Kevin Long 29 GK Nick Pope 30 GK Adam Legzdins 32 FW Dan Agyei 34 DF Jimmy Dunne 45 DF Anthon Driscoll-Glennon

No. Pos Player 1 GK Kepa Arrizabalaga 2 DF Antonio Rudiger 3 DF Marcos Alonso 4 DF Andreas Christensen 5 MF Jorginho 7 MF N'Golo Kante 8 MF Ross Barkley 9 FW Tammy Abraham 10 FW Willian 11 FW Pedro 12 MF Ruben Loftus-Cheek 14 MF Tiemoue Bakayoko 13 GK Willy Caballero 15 DF Kurt Zouma 16 FW Kenedy 17 MF Mateo Kovacic 18 FW Olivier Giroud 19 MF Mason Mount 20 FW Callum Hudson-Odoi 21 DF Davide Zappacosta 22 FW Christian Pulisic 23 FW Michy Batshuayi 24 DF Reece James 28 DF Cesar Azpilicueta 29 DF Fikayo Tomori 31 GK Jamie Cumming 33 DF Emerson Palmieri / MF Marco van Ginkel

No. Pos Player 1 GK Jordan Pickford 2 DF Mason Holgate 3 DF Leighton Baines 5 DF Michael Keane 7 FW Richarlison 8 MF Fabian Delph 9 FW Dominic Calvert-Lewin 10 MF Gylfi Sigurdsson 11 FW Theo Walcott 12 DF Lucas Digne 13 DF Yerry Mina 14 FW Cenk Tosun 17 FW Alex Iwobi 18 MF Morgan Schneiderlin 19 DF Djibril Sidibe 20 MF Bernard 21 MF Andre Gomes 22 GK Maarten Stekelenburg 23 DF Seamus Coleman 25 MF Jean-Philippe Gbamin 26 MF Tom Davies 27 FW Moise Kean 28 MF Kevin Mirallas 29 FW Oumar Niasse 30 DF Cuco Martina 31 MF Yannick Bolasie 49 GK Jonas Lossl

No. Pos Player 1 GK Kasper Schmeichel 2 DF James Justin 3 DF Ben Chilwell 4 DF Caglar Soyuncu 5 DF Wes Morgan 6 DF Jonny Evans 7 FW Demarai Gray 8 MF Youri Tielemans 9 FW Jamie Vardy 10 MF James Maddison 11 MF Marc Albrighton 12 GK Danny Ward 13 FW Islam Slimani 14 FW Kelechi Iheanacho 15 MF Harvey Barnes 16 DF Filip Benkovic 17 FW Ayoze Perez 18 DF Daniel Amartey 20 MF Hamza Choudhury 21 DF Ricardo Pereira 22 MF Matty James 23 MF Adrien Silva 24 MF Nampalys Mendy 25 MF Wilfred Ndidi 26 MF Dennis Praet 27 FW Fousseni Diabate 28 DF Christian Fuchs 31 FW Rachid Ghezzal 35 GK Eldin Jakupovic 37 MF Andy King

No. Pos Player 1 GK Alisson 2 DF Nathaniel Clyne 3 MF Fabinho 4 DF Virgil van Dijk 5 MF Georginio Wijnaldum 6 DF Dejan Lovren 7 MF James Milner 8 MF Naby Keita 9 FW Roberto Firmino 10 FW Sadio Mane 11 FW Mohamed Salah 12 DF Joe Gomez 13 GK Adrian 14 MF Jordan Henderson 15 MF Alex Oxlade-Chamberlain 20 MF Adam Lallana 23 MF Xherdan Shaqiri 24 FW Rhian Brewster 26 DF Andrew Robertson 27 FW Divock Origi 32 DF Joel Matip 40 MF Ryan Kent 48 MF Curtis Jones 51 DF Ki-Jana Hoever 62 GK Caoimhin Keller 65 DF Yasser Larouci 66 DF Trent Alexander-Arnold 67 MF Harvey Elliott 72 DF Sepp van den Berg

Man City

No. Pos Player 1 GK Claudio Bravo 2 DF Kyle Walker 5 DF John Stones 7 FW Raheem Sterling 8 MF Ilkay Gundogan 9 FW Gabriel Jesus 10 FW Sergio Aguero 11 MF Oleksandr Zinchenko 12 DF Angelino 14 DF Aymeric Laporte 15 DF Eliaquim Mangala 16 MF Rodri 17 MF Kevin De Bruyne 19 MF Leroy Sane 20 MF Bernardo Silva 21 MF David Silva 22 DF Benjamin Mendy 25 MF Fernandinho 26 MF Riyad Mahrez 27 DF Joao Cancelo 30 DF Nicolas Otamendi 31 GK Ederson 32 GK Daniel Grimshaw 47 MF Phil Foden / GK Scott Carson

Man Utd

No. Pos Player 1 GK David de Gea 2 DF Victor Lindelof 3 DF Eric Bailly 4 DF Phil Jones 5 DF Harry Maguire 6 MF Paul Pogba 7 FW Alexis Sanchez 8 MF Juan Mata 9 FW Anthony Martial 10 FW Marcus Rashford 12 DF Chris Smalling 13 GK Lee Grant 14 MF Jesse Lingard 15 MF Andreas Pereira 16 DF Marcos Rojo 17 MF Fred 18 DF Ashley Young 20 DF Diogo Dalot 21 MF Daniel James 22 GK Sergio Romero 23 DF Luke Shaw 24 DF Timothy Fosu-Mensah 26 FW Mason Greenwood 28 MF Angel Gomes 29 DF Aaron Wan-Bissaka 31 MF Nemanja Matic 36 DF Matteo Darmian 38 DF Axel Tuanzebe 39 MF Scott McTominay 40 GK Joel Pereira 44 FW Tahith Chong

No. Pos Player 1 GK Martin Dubravka 2 DF Ciaran Clark 3 DF Paul Dummett 4 MF Ki Sung-yueng 5 DF Fabian Schar 6 DF Jamaal Lascelles 7 FW Andy Carroll 8 MF Jonjo Shelvey 9 FW Joelinton 10 FW Allan Saint-Maximin 11 MF Matt Ritchie 12 GK Dwight Gale 13 FW Yoshinori Muto 14 MF Isaac Hayden 15 DF Jetro Willems 16 MF Rolando Aarons 17 DF Emil Krafth 18 DF Federico Fernandez 19 DF Javier Manquillo 20 DF Florian Lejeune 22 DF DeAndre Yedlin 24 MF Miguel Almiron 26 GK Karl Darlow 30 MF Christian Atsu 36 MF Sean Longstaff / MF Henri Saivet

Norwich

No. Pos Player 1 GK Tim Krul 2 DF Max Aarons 3 DF Sam Byram 4 DF Ben Godfrey 5 DF Grant Hanley 6 DF Christoph Zimmermann 7 MF Patrick Roberts 8 MF Mario Vrancic 10 MF Moritz Leitner 11 MF Onel Hernandez 12 DF Jamal Lewis 14 MF Todd Cantwell 15 DF Timm Klose 16 DF Philip Heise 17 MF Emi Buendia 18 MF Marco Stipermann 19 MF Tom Trybull 20 FW Josip Drmic 21 GK Ralf Fahrmann 22 FW Teemu Pukki 23 MF Kenny McLean 24 MF Ibrahim Amadou 27 MF Alexander Tettey 32 FW Dennis Srbeny 33 GK Michael McGovern 34 MF Louis Thompson 35 FW Adam Idah

No. Pos Player 1 GK Dean Henderson 2 DF George Baldock 3 DF Enda Stevens 4 MF John Fleck 5 DF Jack O'Connell 6 DF Chris Basham 7 MF John Lundstram 8 MF Luke Freeman 9 FW Oliver McBurnie 10 FW Billy Sharp 11 FW Callum Robinson 12 DF John Egan 14 MF Ravel Morrison 15 DF Phil Jagielka 16 MF Oliver Norwood 17 FW David McGoldwick 18 DF Kieron Freeman 19 DF Richard Sterman 20 MF Kean Bryan 22 FW Lys Mousset 23 MF Ben Osbon 25 GK Simon Moore / MF Muhamed Besic / MF Samir Carruthers / DF Sam Graham / DF Ben Heneghan / MF Ricky Holmes / DF Stephen Mallon / GK Michael Verrips / DF Jake Wright

No. Pos Player 1 GK Alex McCarthy 2 DF Cedric Soares 3 DF Maya Yoshida 4 DF Jannik Vestergaard 5 DF Jack Stephens 6 DF Wesley Hoedt 7 FW Shane Long 9 FW Danny Ings 11 FW Mohamed Elyounoussi 14 MF Oriol Romeu 16 MF James Ward-Prowse 17 MF Stuart Armstrong 18 MF Mario Lemina 19 MF Sofiane Boufal 21 DF Ryan Bertrand 22 FW Nathan Redmond 23 MF Pierre-Emile Hojbjerg 28 GK Angus Gunn 35 DF Jan Bednarek 41 GK Harry Lewis 43 DF Yan Valery 44 GK Fraser Forster 55 MF Callum Slattery 61 FW Michael Obafemi 66 DF Kayne Ramsay / DF Kevin Danso / MF Moussa Djenepo / FW Che Adams / FW Guido Carrillo

No. Pos Player 1 GK Hugo Lloris 3 DF Danny Rose 4 DF Toby Alderweireld 5 DF Jan Vertonghen 6 DF Davinson Sanchez 7 FW Heung-min Son 8 MF Harry Winks 10 FW Harry Kane 11 MF Erik Lamela 12 MF Victor Wanyama 14 FW Georges-Kevin Nkoudou 15 MF Eric Dier 16 DF Kyle Walker-Peters 17 MF Moussa Sissoko 18 MF Giovani Lo Celso 19 MF Ryan Sessegnon 10 MF Dele Alli 21 DF Juan Foyth 22 GK Paulo Gazzaniga 23 MF Christian Eriksen 24 DF Serge Aurier 27 MF Lucas Moura 28 MF Tanguy Ndombele 33 DF Ben Davies

No. Pos Player 1 GK Heurelho Gomes 2 DF Daryl Janmaat 3 FW Filip Stuparevic 4 DF Craig Dawson 5 DF Sebastian Prdol 6 DF Adrian Mariappa 7 FW Gerard Deulofeu 8 MF Tom Cleverley 9 FW Troy Deeney 10 FW Danny Welbeck 11 DF Adam Masina 12 MF Ken Sema 14 MF Nathaniel Chalobah 15 DF Craig Cathcart 16 MF Abdoulaye 17 FW Adalberto Penaranda 18 FW Andre Gray 19 MF Will Hughes 20 MF Domingos Quina 21 DF Kiko Femenia 22 DF Marvin Zeegelaar 23 FW Ismaila Sarr 24 MF Tom Dele-Bashiru 25 DF Jose Holebas 26 GK Ben Foster 27 DF Christian Kabasele 29 MF Etienne Capoue 30 GK Pontus Dahlberg 33 FW Stefano Okaka 35 GK Daniel Bachmann 36 DF Dimitri Foulquier 37 MF Roberto Pereyra / FW Cucho Hernandez / FW Isaac Success

West Ham

No. Pos Player 1 GK Lukasz Fabianski 2 DF Winston Reid 3 DF Aaron Cresswell 4 DF Fabian Balbuena 5 DF Pablo Zabaleta 7 FW Andriy Yarmolenko 8 MF Felipe Anderson 9 FW Javier Hernandez 10 MF Manuel Lanzini 11 MF Robert Snodgrass 13 GK Roberto 15 MF Carlos Sanchez 16 MF Mark Noble 18 MF Pablo Fornals 19 MF Jack Wilshere 20 DF Goncalo Cardoso 21 DF Angelo Ogbonna 22 FW Sebastien Haller 23 DF Issa Diop 24 DF Ryan Fredericks 25 GK David Martin 26 DF Arthur Masuaku 27 FW Albian Ajeti 30 MF Michail Antonio 32 MF Xande Silva 41 MF Declan Rice