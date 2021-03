L'agent de David Alaba est "déconnecté de la réalité", peste Oliver Kahn

Le dirigeant du Bayern Munich n'a pas apprécié le comportement de Pini Zahavi, agent de David Alaba, alors que l'Autrichien a refusé de prolonger.

Le directeur du Bayern Munich, Oliver Kahn, pense que l'agent de David Alaba est "déconnecté de la réalité". L'Autrichien, capable d'évoluer à plusieurs postes en défense, a confirmé qu'il baisserait le rideau sur ses 13 ans de carrière à l'Allianz Arena cet été, après avoir refusé l'offre de prolongation de contrat de ses dirigeants.

Oliver Kahn pense que les négociations sur un nouvel accord ont été entravées par Pini Zahavi, qui représente David Alaba, et la légende du Bayern admet que toute la saga l'a laissé désabusé. "D'une certaine manière, je suis en fait désabusé parce que je remarque une déconnexion de la réalité, ce qui est époustouflant", a ainsi déclaré l'ancien portier du club à propos de ses relations avec Pini Zahavi lors d'une interview avec Kicker. Le dirigeant bavarois a ensuite flatté le défenseur.

"Bien que nous ayons tout essayé pour le garder, aucun accord n'a été trouvé"

"Nous apprécions beaucoup David Alaba, c'est une personne extraordinaire, toujours amicale et ouverte. Bien que nous ayons tout essayé pour le garder, aucun accord n'a été trouvé", a regretté Olivier Kahn, qui a également insisté sur le fait que le club essaierait d'éviter tout autre départ de haut niveau, les expérimentés Manuel Neuer, Robert Lewandowski et Thomas Muller se produisant tous toujours à un niveau d'élite pour l'équipe de Hansi Flick, malgré la trentaine passée.

Si David Alaba va quitter le navire cet été, il n'y a pas eu de pénurie de prétendants potentiels. La possibilité de recruter un défenseur vainqueur de la Ligue des champions à son apogée lors d'un transfert gratuit est un événement rare, et de nombreuses équipes européennes n'entendent pas passer à côté cet été.

De nombreux clubs de Premier League ont été crédités d'un intérêt pour le joueur de 28 ans, notamment Chelsea, Manchester United et Liverpool, tandis que les champions de France, le Paris Saint-Germain et les géants italiens de la Juventus sont également bien placés. Cependant, l'Espagne a été évoquée comme la prochaine destination la plus probable pour David Alaba, le Real Madrid et le Barcelone ayant besoin de se renforcer dans l'axe de la défense. On ne sait pas encore quel club l'Autrichien choisira, car son père a insisté sur le fait qu'aucun accord n'était encore en place avec Madrid et Pini Zahavi a adopté la même position par rapport au Barca.