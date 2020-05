Bundesliga is back: The complete schedule for the remaining fixtures

Nine rounds of Bundesliga fixtures will be played between May 16 and June 27 after the leagues return date was confirmed on Thursday.

The is back and the new schedule has been confirmed by the German Football League (DFL).

After the German government on Wednesday granted permission for the top two tiers to return behind closed doors, DFL chief executive Christian Seifert confirmed games will get back under way on May 16.

The Revierderby between and will headline the first group of matches, while league leaders are in action next Sunday and will travel to the following day.

The rest of the Bundesliga season has also been mapped out, with the eight rounds of fixtures – and Werder's game in hand against – to be contested before the final day on June 27.

Matchday 26 (all times local):

May 16 – 15:30: Borussia Dortmund v Schalke

May 16 – 15:30: v

May 16 – 15:30: v

May 16 – 15:30: v Paderborn

May 16 – 15:30: v

May 16 – 18:30: Eintracht Frankfurt v

May 17 – 15:30: Cologne v

May 17 – 18:00: Union Berlin v Bayern Munich

May 18 – 20:30: Werder Bremen v Bayer Leverkusen

The Bundesliga and Bundesliga 2 season will resume from May 16th. In both leagues, the season will continue with the 26th matchday. The other matchdays will follow in the order originally scheduled.



— Bundesliga English (@Bundesliga_EN) May 7, 2020

Matchday 27 (from May 22-24):

Bayern Munich v Eintracht Frankfurt

Borussia Monchengladbach v Bayer Leverkusen

Wolfsburg v Borussia Dortmund

Hertha Berlin v Union Berlin

Mainz v RB Leipzig

Freiburg v Werder Bremen

Schalke v Augsburg

Cologne v Fortuna Dusseldorf

Paderborn v Hoffenheim

Matchday 28 (May 26-27):

Borussia Dortmund v Bayern Munich

RB Leipzig v Hertha Berlin

Bayer Leverkusen v Wolfsburg

Eintracht Frankfurt v Freiburg

Werder Bremen v Borussia Monchengladbach

Hoffenheim v Cologne

Fortuna Dusseldorf v Schalke

Augsburg v Paderborn

Union Berlin v Mainz

Matchday 29 (May 29-June 1):

Bayern Munich v Fortuna Dusseldorf

Borussia Monchengladbach v Union Berlin

Wolfsburg v Eintracht Frankfurt

Hertha Berlin v Augsburg

Mainz v Hoffenheim

Freiburg v Bayer Leverkusen

Schalke v Werder Bremen

Cologne v RB Leipzig

Paderborn v Borussia Dortmund

Matchday 24 (June 2/3):

Werder Bremen v Eintracht Frankfurt

Matchday 30 (June 5-8):

Borussia Dortmund v Hertha Berlin

RB Leipzig v Paderborn

Bayer Leverkusen v Bayern Munich

Eintracht Frankfurt v Mainz

Werder Bremen v Wolfsburg

Fortuna Dusseldorf v Hoffenheim

Freiburg v Borussia Monchengladbach

Augsburg v Cologne

Union Berlin v Schalke

Matchday 31 (June 12-14):

Bayern Munich v Borussia Monchengladbach

Wolfsburg v Freiburg

Hoffenheim v RB Leipzig

Fortuna Dusseldorf v Borussia Dortmund

Hertha Berlin v Eintracht Frankfurt

Mainz v Augsburg

Schalke v Bayer Leverkusen

Cologne v Union Berlin

Paderborn v Werder Bremen

Matchday 32 (June 16-17):

Borussia Dortmund v Mainz

RB Leipzig v Fortuna Dusseldorf

Bayer Leverkusen v Cologne

Borussia Monchengladbach v Wolfsburg

Eintracht Frankfurt v Schalke

Werder Bremen v Bayern Munich

Freiburg v Hertha Berlin

Augsburg v Hoffenheim

Union Berlin v Paderborn

Matchday 33 (all at 15:30 local time on June 20):

Bayern Munich v Freiburg

RB Leipzig v Borussia Dortmund

Hoffenheim v Union Berlin

Fortuna Dusseldorf v Augsburg

Hertha Berlin v Bayer Leverkusen

Mainz v Werder Bremen

Schalke v Wolfsburg

Cologne v Eintracht Frankfurt

Paderborn v Borussia Monchengladbach

Matchday 34 (all at 15:30 local time on June 27):

Borussia Dortmund v Hoffenheim

Bayer Leverkusen v Mainz

Borussia Monchengladbach v Hertha Berlin

Wolfsburg v Bayern Munich

Eintracht Frankfurt v Paderborn

Werder Bremen v Cologne

Freiburg v Schalke

Augsburg v RB Leipzig

Union Berlin v Fortuna Dusseldorf