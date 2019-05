Completed A-League 2019-20 transfers: Signings, departures, managers & current squads

The 11 squads for next season are quickly taking shape

After Sydney FC won a fourth A-League championship, the attention of many has already turned to the 2019-20 season.

It's set to be a big one for the competition with Western United joining the A-League, Western Sydney Wanderers to play in a new stadium and a number of clubs set to welcome new coaches.

With Keisuke Honda departing Melbourne Victory, a new big-name marquee will be on the agenda as every A-League club looks to assemble a competitive squad.

Here's how every team is shaping up ahead of the 2019/20 season...

Adelaide United signings: Adelaide United departures: Baba Diawara, Scott Galloway, Jordy Thomassen, Apostolos Stamatelopoulos, Ken Ilsø, Isaias Adelaide United current squad: Paul Izzo, Daniel Margush, Isaac Richards; Ryan Strain, Michael Marrone, Jordan Elsey, Michael Jakobsen; Lachlan Brook, Kristin Konstandopoulos, Nathan Konstandopoulos, Vince Lia; George Blackwood, Nikola Mileusnic, Ryan Kitto, Pacifique Niyongabire, Craig Goodwin, Mirko Boland, Louis D’Arrigo, Ben Halloran Manager: Gertjan Verbeek

Brisbane Roar signings: Brisbane Roar departures: Eric Bautheac, Eli Babalj, Joe Caletti, Charles Lokoli-Ngoy, Alex Lopez, Tobias Mikkelsen, Stefan Nigro, Ruon Tongyik, Brendan White, Matt McKay, Henrique, Thomas Kristensen, Brett Holman Brisbane Roar current squad: Jamie Young; Daniel Bowles, Jack Hingert, Dane Ingham, Connor O'Toole; Jacob Pepper, Stefan Mauk; Dylan Wenzel-Halls, Nicholas D’Agostino, Aaron Reardon Manager: Robbie Fowler

Central Coast Mariners signings: Giancarlo Gallifuoco, Ruon Tongyik Central Coast Mariners departures: Jonathan Aspropotamitis, Connor Pain, Peter Kekeris, Aiden O'Neill, Matthew Millar, Tom Hiariej, Corey Gameiro, Joe Gauci, Andrew Hoole Central Coast Mariners current squad: Adam Pearce, Ben Kennedy; Kye Rowles, Jack Clisby; Adam Berry, Jacob Melling, Michael McGlinchey; Matt Simon, Mario Shabow, Jordan Murray, Josh Macdonald, Tommy Oar, Jem Karacan, Giancarlo Gallifuoco, Ruon Tongyik Manager: Alen Stajcic

Melbourne City signings: Scott Galloway (Adelaide United) Melbourne City departures: Eugene Galekovic, Dylan Pierias, Ritchie De Laet, Shay Harrison, Riley McGree, Iacopo La Rocca, James Delianov Melbourne City current squad: Mark Birghitti; Harrison Delbridge, Scott Jamieson, Nathaniel Atkinson; Connor Metcalfe, Ramy Najjarine, Moudi Najjar, Luke Brattan; Dario Vidosic, Lachlan , Rostyn Griffiths, Florin Berenguer, Curtis Good, Kearyn Baccus, Scott Galloway Manager: TBD

Melbourne Victory signings: Melbourne Victory departures: Keisuke Honda, Carl Valeri, Raúl Baena, Jai Ingham, Georg Neidermeier Melbourne Victory current squad: Lawrence Thomas, Matthew Acton, Matthew Sutton, Thomas Deng, Terry Antonis, Leigh Broxham, Josh Hope, Birkan Kirdar, James Troisi, Kenny Athiu, Kosta Barbarouses, Corey Brown, Storm Roux, Ola Toivonen, Rahmat Akbari, Elvis Kambosa, Anthony Lesiotis Manager: TBD

Newcastle Jets signings: Matthew Millar (Central Coast Mariners) Newcastle Jets departures: Roy O'Donovan, Ronald Vargas, Jair, Daniel Georgievski Newcastle Jets current squad: Glen Moss; Nigel Boogaard, Ivan Vujica, Nick Cowburn, Johnny Koutroumbis, Lachlan Jackson, Matthew Millar, Nikolai Topor-Stanley, Matthew Ridenton; Jason Hoffman, Ben Kantarovski, Steven Ugarkovic, Jake Adelson, Angus Thurgate; Dimi Petratos, Joseph Champness, Kosta Petratos, Kaine Sheppard Manager: Ernie Merrick

Perth Glory signings: Bruno Fornaroli (Melbourne City) Perth Glory departures: Brendon Santalab, Jacob Italiano, Fabio Ferreira, Walter Scott Perth Glory current squad: Liam Reddy, Dino Djulbic, Alex Grant, Shane Lowry, Scott Neville, Jake Brimmer, Neil Kilkenny, Joel Chianese, Chris Harold, Andy Keogh, Diego Castro, Ivan Franjic, Tomislav Mrcela, Matthew Spiranovic, Tando Velaphi, Jason Davidson, Juande, Chris Ikonomidis Manager: Tony Popovic

Sydney FC signings: Sydney FC departures: Alex Brosque, Aaron Calver, Reza Ghoochannejhad, Siem de Jong, Daniel De Silva, Anthony Caceres, Jop van der Linden, Alex Cisak, Mitch Austin Sydney FC current squad: Andrew Redmayne, Thomas Heward-Belle; Rhyan Grant, Ben Warland, Alex Wilkinson, Michael Zullo, Josh Brillante, Milos Ninkovic, Brandon O’Neill, Paulo Retre, Chris Zuvela; Trent Buhagiar, Adam Le Fondre, Joel King, Cameron Devlin, Jacob Tratt, Luke Ivanovic Manager: Steve Corica

Wellington Phoenix signings: Wellington Phoenix departures: Filip Kurto, Max Burgess, Nathan Burns, Antony Golec, Justin Gulley, Michal Kopczyński, Ryan Lowry, Cillian Sheridan, Roy Krishna Wellington Phoenix current squad: Andrew Durante, Liberato Cacace, Oliver Sail, Thomas Doyle, Louis Fenton, Sarpreet Singh, Steven Taylor, David Williams, Alex Rufer, Callan Elliot, Mandi Manager: Ufuk Talay

Western Sydney Wanderers signings: Daniel Georgievski (Newcastle Jets), Pirmin Schwegler ( ), Daniel Lopar (St. Gallen) Western Sydney Wanderers departures: Brendan Hamill, Oriol Riera, Josh Risdon, Roly Bonevacia, Raul Llorente, Alex Baumjohann, Jaushua Sotirio, Abraham Majok, Marc Tokich, Rashid Mahazi, John Roberts, Mark Bridge, Giancarlo Gallifuoco Western Sydney Wanderers current squad: Vedran Janjetovic; Keanu Baccus, Tarek Elrich, Tass Mourdoukoutas, Tate Russell; Kosta Grozos, Jordan O'Doherty; Nick Fitzgerald, Bruce Kamau, Danijel Nizic, Patrick Ziegler, Kwame Yeboah, Mathieu Cordier, Mitchell Duke, Pirmin Schwegler, Daniel Georgievski, Daniel Lopar Manager: Markus Babbel

Western United