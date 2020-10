Ansu Fati becomes youngest scorer in El Clasico history

Ansu Fati has cemented himself in El Clasico history by becoming the youngest player to score in the vs derby at just 17 years and 359 days old.

⚽@ANSUFATI

✅ 17 anys

✅ Jugador més jove en marcar en #ElClásico

✅ Igualar el rècord de màxim golejador menor de 18 anys en @LaLiga



H I S T Ò R I C ⚡ pic.twitter.com/vZ2JjsXtrm — FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) October 24, 2020

More to follow...