Italy are on a training camp in Coverciano; the schedule and the latest team news ahead of the play-off semi-final against Northern Ireland

Manager Gattuso will speak at a press conference today ahead of the first training session.

Three days togo. The countdown is on for Italy v Northern Ireland, a match in the semi-finals of the European play-offs for the 2026 World Cup finals: the winner goes through to the final against the winner of Wales v Bosnia. The match is scheduled for Thursday 26 April at the Stadio di Bergamo (New Balance Arena), with kick-off at 8.45 pm.


Today at 2.00 pm, manager Gennaro Gattuso will hold a press conference ahead of the first training session, which begins at 5.00 pm.


  • CHIESA OUT, GATTUSO CALLS ON CAMBIAGHI

    Following an assessment of his fitness upon arrival at the Federal Training Centre, Federico Chiesa has been ruled out of the next two matches and, in agreement with his club (Liverpool, ed.), has left the national team’s training camp.


    Bologna player Nicolò Cambiaghi has been called up to replace him.

  • THE SQUAD

    On Sunday evening, the 28 players called up gathered at Coverciano.


    Goalkeepers: Elia Caprile (Cagliari), Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Alex Meret (Napoli).


    Defenders: Alessandro Bastoni (Inter), Alessandro Buongiorno (Napoli), Riccardo Calafiori (Arsenal), Andrea Cambiaso (Juventus), Diego Coppola (Paris FC), Federico Dimarco (Inter), Federico Gatti (Juventus), Gianluca Mancini (Roma), Marco Palestra (Cagliari), Giorgio Scalvini (Atalanta), Leonardo Spinazzola (Napoli).


    Midfielders: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Davide Frattesi (Inter), Manuel Locatelli (Juventus), Niccolò Pisilli (Roma), Sandro Tonali (Newcastle).


    Forwards: Nicolò Cambiaghi (Bologna), Francesco Pio Esposito (Inter), Moise Kean (Fiorentina), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Atalanta), Mateo Retegui (Al-Qadsiah), Gianluca Scamacca (Atalanta).


    The latter turned up despite his injury (a muscle-fascial injury to his right adductor); Bastoni is also under observation, whilst there is more confidence regarding Mancini. The scare over Tonali has passed.



  • THE PROBABLE LINE-UP

    ITALY (3-5-2): Donnarumma; Mancini, Bastoni (Scalvini), Calafiori; Politano, Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco; Kean, Retegui.


