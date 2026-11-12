Die mit Spannung erwartete WWE Survivor Series: WarGames kehrt am 28. November 2026 mit einem großen Premium-Live-Event zurück. In diesem Jahr ist der legendäre Daikin Park in Houston, Texas, Schauplatz des brutalen und unvergesslichen WarGames-Matchformats.

GOAL hat alle wichtigen Informationen, damit Ihr die Action live verfolgen könnt. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr Euch jetzt Tickets sichert und nichts verpasst.

Wann findet WWE Survivor Series: WarGames statt?

Datum und Uhrzeit Veranstaltung Ort Tickets Sa., 28. November 2026 Survivor Series: WarGames Daikin Park, Houston, USA Tickets

Wo kann man Tickets für WWE Survivor Series: WarGames kaufen?

Tickets gibt es am besten direkt über die offizielle Kasse des Veranstaltungsorts und bei offiziellen Ticketpartnern wie Ticketmaster. Sie werden in der Regel in mehreren Phasen angeboten. Die erste Vorverkaufsphase ist üblicherweise ausgewählten Fans vorbehalten, die sich so als Erste ihre Plätze sichern können. Nach diesem ersten Zeitfenster beginnt der allgemeine Verkauf.

Wenn die Tickets auf der offiziellen Website ausverkauft sind, ist StubHub eine Anlaufstelle. Auf dem Zweitmarkt könnt Ihr auch dann noch verfügbare Plätze für dieses große Wrestling-Event finden, wenn über die offiziellen Verkaufskanäle keine Tickets mehr erhältlich sind.

Wie viel kosten Tickets für WWE Survivor Series: WarGames?

Die Ticketpreise für dieses Premium-Live-Event hängen davon ab, wo Ihr im Daikin Park sitzen möchtet. Beim Kauf direkt über den offiziellen Ticketanbieter beginnen die Preise für Plätze in den oberen Rängen im Allgemeinen bei rund 74 US-Dollar. Diese Plätze gelten als günstigste Möglichkeit, das Wrestling live zu verfolgen.

Sollten die regulären Ticketkontingente ausverkauft sein, bieten Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub eine Alternative, um sich kurzfristig noch Plätze zu sichern. Auf dem Zweitmarkt beginnen die Preise derzeit bei rund 68 US-Dollar.

Alles Wissenswerte über WWE Survivor Series: WarGames

WWE Survivor Series ist eines der größten Premium-Live-Events im Sports-Entertainment-Kalender. Mit dem WarGames-Matchformat ist die Spannung noch einmal deutlich gestiegen. Zwei Ringe stehen nebeneinander und sind von einem riesigen Stahlkäfig umgeben. Zwei Teams aus Superstars betreten den Käfig in festgelegten Zeitabständen. Das Match kann erst enden, wenn alle Beteiligten den Käfig betreten haben. Fans, die nach Houston reisen, können sich auf eine unvergessliche Nacht mit spektakulären Flugaktionen, dramatischen Geschichten und heftigen Zusammenstößen im Daikin Park freuen.