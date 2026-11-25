Bei der FIFA Frauen-WM 2027 treten vom 24. Juni bis zum 25. Juli 2027 insgesamt 32 Nationen in Brasilien an. Es ist die erste Ausgabe des Turniers, die in Südamerika ausgetragen wird.

Mit Titelverteidiger Spanien, Gastgeber Brasilien, Frankreich, Deutschland und Australien stehen bereits mehrere Teilnehmer fest. Bald können sich Fans erstmals Plätze sichern. Die FIFA startet die erste Phase des Ticketverkaufs am 1. Dezember 2026, vor der Auslosung der Endrunde am 11. Dezember. Pakete für mehrere Spiele kosten ab nur 5 US-Dollar pro Partie.

GOAL hat alle bestätigten Termine der Verkaufsphasen, Einzelheiten zum Vorverkauf und eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Kauf von Tickets für die Frauen-WM 2027 zusammengestellt.

Wann gehen die Tickets für die Frauen-WM 2027 in den Verkauf?

Die FIFA hat für die Frauen-WM 2027 in Brasilien vier Verkaufsphasen bestätigt:

Phase 1 (Pakete für mehrere Spiele): Sie beginnt am Dienstag, 1. Dezember 2026 , um 10:00 Uhr brasilianischer Zeit (08:00 Uhr ET / 13:00 Uhr britischer Zeit / 14:00 Uhr MEZ) und endet am Dienstag, 8. Dezember 2026 , um 10:00 Uhr brasilianischer Zeit. Die Tickets werden ohne Losverfahren in der Reihenfolge der Bestellungen vergeben. Angeboten werden der Brasilien-Team-Pass, der Arena-Pass und der Flex-Pass.

Sie beginnt am , um 10:00 Uhr brasilianischer Zeit (08:00 Uhr ET / 13:00 Uhr britischer Zeit / 14:00 Uhr MEZ) und endet am , um 10:00 Uhr brasilianischer Zeit. Die Tickets werden ohne Losverfahren in der Reihenfolge der Bestellungen vergeben. Angeboten werden der Brasilien-Team-Pass, der Arena-Pass und der Flex-Pass. Phase 2 (Visa-Vorverkauf): Sie beginnt nach der Auslosung der Endrunde am Freitag, 11. Dezember 2026 , sobald alle Spielpaarungen und Anstoßzeiten feststehen. Diese Verkaufsphase ist Inhabern von Visa-Kredit- und Debitkarten vorbehalten.

Sie beginnt nach der Auslosung der Endrunde am , sobald alle Spielpaarungen und Anstoßzeiten feststehen. Diese Verkaufsphase ist Inhabern von Visa-Kredit- und Debitkarten vorbehalten. Phasen 3 und 4 (allgemeiner Verkauf): Nach dem Visa-Vorverkauf folgen zwei weitere Verkaufsphasen für alle Fans. Die genauen Starttermine wird die FIFA noch bekannt geben.

Datum und Uhrzeit Spiel Spielort Tickets 24. Juni 2027, Uhrzeit offen Eröffnungsspiel (1. Gruppenspiel Brasiliens) Estadio do Maracana, Rio de Janeiro Tickets 29. Juni 2027, Uhrzeit offen 2. Gruppenspiel Brasiliens Arena Itaquera, São Paulo Tickets 4. Juli 2027, Uhrzeit offen 3. Gruppenspiel Brasiliens Estadio Nacional, Brasília Tickets 10. bis 13. Juli 2027, Uhrzeiten offen Achtelfinale Alle 8 Austragungsstadien in Brasilien Tickets 16. Juli 2027, Uhrzeiten offen Viertelfinale 1 und 2 Estadio Mineirao, Belo Horizonte, und Maracana, Rio de Janeiro Tickets 17. Juli 2027, Uhrzeiten offen Viertelfinale 3 und 4 Arena Castelao, Fortaleza, und Arena Itaquera, São Paulo Tickets 20. Juli 2027, Uhrzeit offen 1. Halbfinale Arena Itaquera, São Paulo Tickets 21. Juli 2027, Uhrzeit offen 2. Halbfinale Estadio do Maracana, Rio de Janeiro Tickets 24. Juli 2027, Uhrzeit offen Spiel um Platz drei Arena Itaquera, São Paulo Tickets 25. Juli 2027, Uhrzeit offen Finale der Frauen-WM 2027 Estadio do Maracana, Rio de Janeiro Tickets

Wie kann man Tickets für die Frauen-WM 2027 kaufen?

Offizielle Tickets für die Frauen-WM 2027 werden direkt über FIFA.com/tickets verkauft. Da die Tickets in Phase 1 in der Reihenfolge der Bestellungen vergeben werden, bis das Kontingent erschöpft ist, kommt es auf eine gute Vorbereitung an:

Vorab eine FIFA-ID erstellen: Registriert Euch vor dem 1. Dezember kostenlos auf FIFA.com/tickets, damit Ihr am Morgen des Verkaufsstarts nicht erst durch die Anmeldung Zeit in der virtuellen Warteschlange verliert. Ein Paket für Phase 1 auswählen: Entscheidet, ob Ihr Brasilien begleiten (Brasilien-Team-Pass), Spiele in einer einzigen Austragungsstadt besuchen (Arena-Pass) oder drei wählbare Spiele kombinieren möchtet (Flex-Pass). Zahlungsmethode prüfen: Alle offiziellen Käufe werden in brasilianischen Real (BRL) abgewickelt. Visa ist der bevorzugte Zahlungspartner der FIFA, in Phase 1 werden aber auch andere Zahlungsmethoden akzeptiert. Für Phase 2 nach der Auslosung am 11. Dezember ist eine Visa-Debit- oder Kreditkarte erforderlich.

Da besonders gefragte Pakete und K.-o.-Spiele schnell ausverkauft sein können,Ticombo ist eine Anlaufstelle, wenn auf der offiziellen Website keine Tickets mehr verfügbar sind.

Wie viel kosten Tickets für die Frauen-WM 2027?

Die offiziellen Ticketpreise auf FIFA.com/tickets sind nach Sitzplätzen der Kategorien 1, 2 und 3 gestaffelt. Alle Preise verstehen sich inklusive Steuern:

Günstigste Plätze in Paketen: Einzelne Spieltickets innerhalb der Pakete aus Phase 1 kosten in Kategorie 3 ab nur 5 US-Dollar (30 BRL) pro Spiel.

Einzelne Spieltickets innerhalb der Pakete aus Phase 1 kosten in Kategorie 3 ab nur pro Spiel. Flex-Pass (drei Spiele): Fans können sich ein Paket aus drei wählbaren Spielen ab weniger als 18 US-Dollar (100 BRL) zusammenstellen.

Fans können sich ein Paket aus drei wählbaren Spielen ab weniger als zusammenstellen. Brasilien-Team-Pass: Der garantierte Zugang zu allen drei Gruppenspielen Brasiliens kostet in Kategorie 3 ab 36 US-Dollar (205 BRL) .

Der garantierte Zugang zu allen drei Gruppenspielen Brasiliens kostet in Kategorie 3 ab . Arena-Pass: Er umfasst die Spiele in einem Stadion, gegebenenfalls bis einschließlich zum Viertelfinale, und bietet eine Ersparnis von 27 % gegenüber dem Kauf einzelner Tickets. Berechtigte Gruppen erhalten nach brasilianischem Recht zudem eine Ermäßigung von 50 %.

Sind die offiziellen Kontingente für den allgemeinen Verkauf erschöpft, bieten Wiederverkaufsplattformen wie Ticombo eine Alternative, um sich kurzfristig Plätze zu sichern. Die Wiederverkaufspreise variieren nach Freigabe der offiziellen Kontingente je nach Nachfrage für das jeweilige Spiel.

Alles Wissenswerte über Tickets für die Frauen-WM 2027

Wer die drei Pakete aus Phase 1 kennt, kann sich die günstigsten Plätze sichern, bevor der Verkauf einzelner Spieltickets beginnt:

Brasilien-Team-Pass: Er gewährt Zugang zu allen drei Gruppenspielen von Gastgeber Brasilien in Rio de Janeiro (24. Juni), São Paulo (29. Juni) und Brasília (4. Juli).

Er gewährt Zugang zu allen drei Gruppenspielen von Gastgeber Brasilien in Rio de Janeiro (24. Juni), São Paulo (29. Juni) und Brasília (4. Juli). Arena-Pass: Er eignet sich für Fans, die sich in einer einzigen Austragungsstadt aufhalten. Er umfasst alle Spiele am gewählten Austragungsort bis einschließlich zum Achtelfinale (Brasília, Porto Alegre, Recife, Salvador) oder bis einschließlich zum Viertelfinale (Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Fortaleza). Die Halbfinals, das Spiel um Platz drei und das Finale sind ausgeschlossen.

Er eignet sich für Fans, die sich in einer einzigen Austragungsstadt aufhalten. Er umfasst alle Spiele am gewählten Austragungsort bis einschließlich zum Achtelfinale (Brasília, Porto Alegre, Recife, Salvador) oder bis einschließlich zum Viertelfinale (Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Fortaleza). Die Halbfinals, das Spiel um Platz drei und das Finale sind ausgeschlossen. Flex-Pass: Damit könnt Ihr drei beliebige wählbare Spiele des Turniers aussuchen. Darunter darf höchstens ein Gruppenspiel Brasiliens oder ein Halbfinale sein. Das Finale und das Spiel um Platz drei sind ausgeschlossen.

Die insgesamt 64 Spiele werden in acht bekannten brasilianischen Stadien ausgetragen, die bereits bei der Männer-WM 2014 Spielorte waren: Rio de Janeiro (Maracana), São Paulo (Arena Itaquera), Belo Horizonte (Mineirao), Brasília (Estadio Nacional), Fortaleza (Arena Castelao), Porto Alegre (Beira-Rio), Salvador (Arena Fonte Nova) und Recife (Arena de Pernambuco).