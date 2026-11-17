Die erste Rugby Nations Championship steuert auf ihren spannenden Abschluss zu: Das erste Finalwochenende dieser Art findet vom 27. bis 29. November (Freitag bis Sonntag) im Allianz Stadium in Twickenham statt.

Die Nachfrage wird groß sein. Wartet also nicht zu lange und bucht Eure Tickets noch heute.

Das neue Turnier ersetzt einzelne Freundschaftsspiele durch eine Liga, in der viel auf dem Spiel steht, und teilt zwölf der weltbesten Rugby-Nationen in zwei geografische Gruppen ein.

Unabhängig davon, welchen Platz die zwölf Teams in der Gruppenphase belegen, spielen sie alle am Finalwochenende. GOAL liefert Euch die neuesten Informationen zu Tickets für die World Rugby Nations Championship 2026: wo Ihr sie bekommt, was sie kosten und mehr.

Wann findet das Finalwochenende der World Rugby Nations Championship 2026 statt?

Nach Abschluss der Gruppenphase der Nations Championship 2026 findet das Finalwochenende von Freitag, dem 27. November, bis Sonntag, dem 29. November, im Allianz Stadium in Twickenham, London, statt. Das große Finale um den Gesamtsieg beginnt am Sonntag, dem 29. November, um 16.40 Uhr (GMT).

Datum (und Ortszeit) Spiel Tickets Fr., 27. Nov. (16.40 Uhr) Spiel um Platz 11: noch offen gegen noch offen Tickets Fr., 27. Nov. (20.10 Uhr) Spiel um Platz 5: noch offen gegen noch offen Tickets Sa., 28. Nov. (13.10 Uhr) Spiel um Platz 9: noch offen gegen noch offen Tickets Sa., 28. Nov. (16.40 Uhr) Spiel um Platz 3: noch offen gegen noch offen Tickets So., 29. Nov. (13.10 Uhr) Spiel um Platz 7: noch offen gegen noch offen Tickets So., 29. Nov. (16.40 Uhr) Finale: noch offen gegen noch offen Tickets

So kauft Ihr Tickets für das Finalwochenende der World Rugby Nations Championship 2026

Der Verkauf der Tickets für die sechs Finalspiele im Allianz Stadium (Twickenham) wird zentral über die offizielle Website der Nations Championship Rugby und ihren Ticketpartner Ticketmaster abgewickelt.

Die Tickets für den Wettbewerb wurden je nach Spielart und den verschiedenen Vorverkaufsphasen erstmals zu unterschiedlichen Zeitpunkten angeboten:

Vorverkauf für Clubs und Inhaber von Bezugsrechten : Die ersten Verkaufsphasen für bevorzugte Gruppen, etwa Inhaber von Bezugsrechten und Mitgliedsclubs, begannen im Januar 2026.

: Die ersten Verkaufsphasen für bevorzugte Gruppen, etwa Inhaber von Bezugsrechten und Mitgliedsclubs, begannen im Januar 2026. Freier Verkauf für das Finalwochenende: Die Tickets für das große Finalwochenende im Allianz Stadium gingen im März 2026 in den freien Verkauf.

Wer sich kurzfristig noch Plätze sichern möchte, kann Tickets auch auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub kaufen.

Garantierte Ticketübertragung: Jeder Kauf über StubHub ist durch das FanProtect-Programm der Plattform abgesichert. Käufer können darauf vertrauen, dass die Tickets gültig sind und rechtzeitig zum Rennen eintreffen.

Was kosten Tickets für das Finalwochenende der World Rugby Nations Championship 2026?

Für die einzelnen Spieltage mit jeweils zwei Partien sowie die Mehrtagespässe am Finalwochenende gelten offiziell folgende Preiskategorien:

Freitag, 27. November: zwei Spiele : Tagestickets kosten zwischen 20 und 125 £.

: Tagestickets kosten zwischen 20 und 125 £. Samstag, 28. November: zwei Spiele : Tagestickets kosten zwischen 40 und 180 £.

: Tagestickets kosten zwischen 40 und 180 £. Sonntag, 29. November: zwei Spiele : Tagestickets kosten zwischen 125 und 280 £.

: Tagestickets kosten zwischen 125 und 280 £. Mehrtagespässe (für 2 oder 3 Tage): Sie bieten gestaffelte Rabatte von 10 bis 15 %. Ein Dreitagespass für Erwachsene kostet beispielsweise zwischen 242 und 514 £.

Schaut kurz vor dem Finalwochenende auf der offiziellen Website des Wettbewerbs und den Websites der Nationalteams nach weiteren Informationen. Die aktuelle Verfügbarkeit könnt Ihr auch auf Wiederverkaufsplattformen wie StubHub prüfen.

Premium-Pakete und Hospitality-Tickets für die World Rugby Nations Championship 2026

Im Rugby Union bezeichnet Hospitality ein gehobenes Spieltagspaket, das mehr bietet als ein reguläres Ticket.

Das Angebot reicht vom Zugang zu Lounges und Bars vor dem Spiel, in denen Gäste die Atmosphäre genießen können, über verschiedene Verpflegungsoptionen vom Buffet bis zum mehrgängigen Menü bis hin zu privaten Suiten für eine begrenzte Zahl von Gästen.

Offizielle Pakete und Pässe könnt Ihr direkt über autorisierte Anbieter kaufen:

Direkte Online-Buchung : Pakete sind über das offizielle Ticketportal der Nations Championship sowie über die Websites der einzelnen Teams erhältlich.

: Pakete sind über das offizielle Ticketportal der Nations Championship sowie über die Websites der einzelnen Teams erhältlich. Offizielle Hospitality-Anbieter: Auch der exklusive Hospitality-Vermittler des Allianz Stadium vergibt Premium-Pakete. Auf der Website von Keith Prowse könnt Ihr die Leistungen der einzelnen Pakete ansehen und buchen.

Welche Teams spielen bei der World Rugby Nations Championship 2026?

An dem Turnier nehmen zwölf der weltbesten Teams teil, aufgeteilt in zwei geografische Gruppen mit jeweils sechs Mannschaften:

Teams der Nordhalbkugel Teams der Südhalbkugel England Argentinien Frankreich Australien Irland Fidschi Italien Japan Schottland Neuseeland Wales Südafrika

Wie funktioniert die World Rugby Nations Championship?

Statt mehrerer Testspiele gegen denselben Gegner bestreitet jedes Land in zwei getrennten Zeitfenstern jeweils ein Spiel gegen alle sechs Teams der anderen geografischen Gruppe:

Die Sommerserie (Runden 1–3) : Sie wurde im Juli ausgetragen. Die Teams der Nordhalbkugel reisten für ihre Auswärtsspiele in den Süden.

: Sie wurde im Juli ausgetragen. Die Teams der Nordhalbkugel reisten für ihre Auswärtsspiele in den Süden. Die Herbstserie (Runden 4–6): Sie wird im November ausgetragen. Dann ist es umgekehrt: Die Teams der Südhalbkugel reisen nach Norden und bestreiten die verbleibenden drei Runden in bekannten europäischen Stadien.

Die Tabellen: Obwohl die Teams nur gegen Gegner aus der anderen Gruppe spielen, werden ihre Ergebnisse und Bonuspunkte in der Tabelle ihrer eigenen Hemisphäre erfasst. So konkurrieren etwa die Six-Nations-Teams anhand ihrer Leistungen gegen die Teams aus dem Süden miteinander.

Finalwochenende

Der Höhepunkt findet Ende November an einem einzigen Finalwochenende im Allianz Stadium in Twickenham statt.

Alle Teams reisen nach London und spielen dort in einem Platzierungsspiel gegen das Team, das in der anderen Gruppe genau denselben Rang belegt hat.