Die traditionellen Autumn Internationals und Summer Tours im Rugby Union wurden zur World Rugby Nations Championship umgestaltet, einem globalen Turnier, das im Juli begann und im November seinen Höhepunkt erreicht. Ihr wollt die besten Spieler und Teams des Sports live erleben? Dann sichert Euch jetzt Tickets.

Der neue, alle zwei Jahre ausgetragene Wettbewerb soll bedeutungslose „Freundschaftsspiele“ abschaffen. Dafür gibt es eine Tabelle, Duelle zwischen Teams beider Hemisphären und ein großes Finale zum Saisonabschluss in Twickenham (Sonntag, 29. November).

Im Sommer fanden drei Spielrunden auf der Südhalbkugel statt. Nun verlagert sich das Geschehen für die letzten drei Runden und die Finalspiele auf die Nordhalbkugel.

Hier findet Ihr bei GOAL alle aktuellen Informationen zum Kauf von Tickets für die World Rugby Nations Championship 2026: wo Ihr sie bekommt, wie viel sie kosten und mehr.

Wie sieht der Spielplan der World Rugby Nations Championship 2026 aus?

Datum (und Ortszeit) Runde und Begegnung Tickets Spielort Sa., 21. Nov. (14:10 Uhr) 6. Runde: England gegen Neuseeland Tickets Allianz Stadium, London Sa., 21. Nov. (14:10 Uhr) 6. Runde: Schottland gegen Japan Tickets Murrayfield Stadium, Edinburgh Sa., 21. Nov. (16:40 Uhr) 6. Runde: Irland gegen Südafrika Tickets Aviva Stadium, Dublin Sa., 21. Nov. (17:40 Uhr) 6. Runde: Italien gegen Fidschi Tickets Stadio Friuli, Udine Sa., 21. Nov. (20:10 Uhr) 6. Runde: Wales gegen Australien Tickets Principality Stadium, Cardiff Sa., 21. Nov. (21:10 Uhr) 6. Runde: Frankreich gegen Argentinien Tickets Stade de France, Paris Fr., 27. Nov. (16:40 Uhr) Spiel um Platz 11: noch offen gegen noch offen Tickets Allianz Stadium, London Fr., 27. Nov. (20:10 Uhr) Spiel um Platz 5: noch offen gegen noch offen Tickets Allianz Stadium, London Sa., 28. Nov. (13:10 Uhr) Spiel um Platz 9: noch offen gegen noch offen Tickets Allianz Stadium, London Sa., 28. Nov. (16:40 Uhr) Spiel um Platz 3: noch offen gegen noch offen Tickets Allianz Stadium, London So., 29. Nov. (13:10 Uhr) Spiel um Platz 7: noch offen gegen noch offen Tickets Allianz Stadium, London So., 29. Nov. (16:40 Uhr) Finale: noch offen gegen noch offen Tickets Allianz Stadium, London

So kauft Ihr Tickets für die World Rugby Nations Championship 2026

Offizielle Tickets für die World Rugby Nations Championship 2026 sind je nach Begegnung über die zentralen Verkaufsstellen des Turniers oder die jeweiligen gastgebenden Rugbyverbände erhältlich.

Finalwochenende (27. bis 29. November) : Der Ticketverkauf für die sechs Finalspiele im Allianz Stadium (Twickenham) läuft zentral über die offizielle Website der Nations Championship Rugby und deren Ticketpartner Ticketmaster.

: Der Ticketverkauf für die sechs Finalspiele im Allianz Stadium (Twickenham) läuft zentral über die offizielle Website der Nations Championship Rugby und deren Ticketpartner Ticketmaster. Gruppenspiele (Juli und November): Tickets für die einzelnen Gruppenspiele vertreiben die gastgebenden Nationen direkt. Ihr könnt sie über die offiziellen Portale der jeweiligen Verbände kaufen.

Die Tickets für den Wettbewerb gingen je nach Art der Begegnung und den verschiedenen Vorverkaufsphasen zu unterschiedlichen Zeitpunkten in den Verkauf:

Vorverkauf für Vereine und Inhaber langfristiger Sitzplatzrechte : Die ersten Verkaufsphasen für bevorzugte Gruppen, darunter Inhaber langfristiger Sitzplatzrechte und Mitgliedsvereine, begannen im Januar 2026.

: Die ersten Verkaufsphasen für bevorzugte Gruppen, darunter Inhaber langfristiger Sitzplatzrechte und Mitgliedsvereine, begannen im Januar 2026. Freier Verkauf für das Finalwochenende : Tickets für das große Finalwochenende im Allianz Stadium gingen im März 2026 in den freien Verkauf.

: Tickets für das große Finalwochenende im Allianz Stadium gingen im März 2026 in den freien Verkauf. Freier Verkauf für die Gruppenspiele: Die einzelnen Nationen starteten den Verkauf zu unterschiedlichen Zeitpunkten. So begann der freie Verkauf für Spiele im Principality Stadium (Wales) im April 2026, nachdem zuvor Mitglieder Vorrang hatten.

Für Fans ist der Kauf über die zentralen Verkaufsstellen des Turniers oder die jeweiligen gastgebenden Rugbyverbände der sicherste Weg. Wer ein bevorstehendes Spiel der Nations Championship besuchen möchte, kann aber auch Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub und Ticombo in Betracht ziehen. Dort besteht möglicherweise die beste Chance, noch Tickets zu bekommen.

Wie viel kosten Tickets für die World Rugby Nations Championship 2026?

Die offiziellen Ticketpreise für die World Rugby Nations Championship 2026 unterscheiden sich erheblich, je nachdem, ob Ihr Tageskarten oder Mehrtagespakete für das Finalwochenende im Allianz Stadium (Twickenham) in London kauft.

Für die Spieltage mit jeweils zwei Partien und die Mehrtagespakete am Finalwochenende gelten offiziell folgende Preiskategorien:

Zwei Spiele am Freitag, 27. November : Tageskarten kosten zwischen 20 und 125 £.

: Tageskarten kosten zwischen 20 und 125 £. Zwei Spiele am Samstag, 28. November : Tageskarten kosten zwischen 40 und 180 £.

: Tageskarten kosten zwischen 40 und 180 £. Zwei Spiele am Sonntag, 29. November : Tageskarten kosten zwischen 125 und 280 £.

: Tageskarten kosten zwischen 125 und 280 £. Mehrtagespakete (für 2 oder 3 Tage): Sie bieten gestaffelte Rabatte von 10 bis 15 Prozent. Ein Drei-Tage-Pass für Erwachsene kostet beispielsweise zwischen 242 und 514 £.

Gruppenspiele im November (nach Gastgeber)

Die regulären Ticketpreise für Erwachsene bei den einzelnen Gruppenspielen, die von Teams der Nordhalbkugel ausgerichtet werden, sehen wie folgt aus:

England (Allianz Stadium, Twickenham)

gegen Neuseeland: 103 bis 238 £

Irland (Aviva Stadium, Dublin)

gegen Südafrika: 55 bis 210 €

Schottland (Scottish Gas Murrayfield, Edinburgh)

gegen Japan: 30 bis 65 £

Wales (Principality Stadium, Cardiff)

gegen Australien: 38 bis 78 £

Frankreich

gegen Argentinien (Stade de France, Saint-Denis): Tickets ab 25 €

Italien

gegen Fidschi (Bluenergy Stadium, Udine): Tickets ab 35 €

Schaut kurz vor den Spielen auf der offiziellen Website des Wettbewerbs und den Websites der Nationalteams nach weiteren Informationen. Die aktuelle Verfügbarkeit könnt Ihr auch auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub und Ticombo prüfen.

Wann findet die World Rugby Nations Championship 2026 statt?

Die erste World Rugby Nations Championship findet vom 4. Juli bis zum 29. November 2026 statt. Das Turnier gliedert sich in zwei Spielphasen und ein abschließendes Finalwochenende:

Sommerserie (Runden 1 bis 3) : Sie wurde vom 4. bis zum 18. Juli ausgetragen. Die Teams der Nordhalbkugel reisten dafür in den Süden.

: Sie wurde vom 4. bis zum 18. Juli ausgetragen. Die Teams der Nordhalbkugel reisten dafür in den Süden. Herbstserie (Runden 4 bis 6) : Sie läuft vom 6. bis zum 21. November. Die Teams der Südhalbkugel bestreiten ihre Spiele im Norden.

: Sie läuft vom 6. bis zum 21. November. Die Teams der Südhalbkugel bestreiten ihre Spiele im Norden. Finalwochenende: Es findet vom 27. bis zum 29. November im Allianz Stadium in Twickenham, London, statt. Im großen Finale am Sonntag, 29. November, wird der Gesamtsieger gekürt.

Welche Teams spielen bei der Nations Championship 2026?

Am Turnier nehmen zwölf der weltbesten Teams teil. Sie sind in zwei geografische Gruppen mit jeweils sechs Teams aufgeteilt:

Teams der Nordhalbkugel Teams der Südhalbkugel England Argentinien Frankreich Australien Irland Fidschi Italien Japan Schottland Neuseeland Wales Südafrika

Wie funktioniert das Format der Nations Championship?

Statt mehrere Testspiele gegen denselben Gegner zu bestreiten, spielt jedes Land in zwei getrennten Phasen einmal gegen alle sechs Teams der anderen geografischen Gruppe:

Die Sommerserie (Runden 1 bis 3) : Sie wurde im Juli ausgetragen. Die Teams der Nordhalbkugel reisten für ihre Auswärtsspiele in den Süden.

: Sie wurde im Juli ausgetragen. Die Teams der Nordhalbkugel reisten für ihre Auswärtsspiele in den Süden. Die Herbstserie (Runden 4 bis 6): Sie wird im November ausgetragen. Nun ist es umgekehrt: Die Teams der Südhalbkugel reisen für die verbleibenden drei Runden in den Norden und spielen in bekannten europäischen Stadien.

Die Tabellen: Obwohl die Teams nur gegen Gegner aus der jeweils anderen Gruppe spielen, werden ihre Ergebnisse und Bonuspunkte in der Tabelle ihrer eigenen Hemisphäre erfasst. Die Six-Nations-Teams konkurrieren beispielsweise anhand ihrer Leistungen gegen die Teams aus dem Süden miteinander.

Finalwochenende

Der Höhepunkt findet an einem einzigen Wochenende Ende November im Allianz Stadium in Twickenham statt.

Alle Teams reisen nach London und bestreiten ein abschließendes Platzierungsspiel gegen das Team, das in der anderen Gruppe genau denselben Tabellenplatz belegt hat.