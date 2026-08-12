Mit Zuschauerzahlen auf Turnierrekordniveau und weltweiten Übertragungszahlen von mehr als 400 Millionen hat sich der Einfluss des Frauenfußballs direkt auf das nationale Spiel übertragen.

Zum Start der Barclays Women’s Super League (WSL) 2026/27 sind das Faninteresse und die Stadionauslastung höher denn je.

GOAL zeigt euch, wie ihr euch Tickets für WSL-Spiele in der Saison 2026/27 sichern könnt, einschließlich der Frage, wo ihr sie kaufen könnt und mit welchen Preisen ungefähr zu rechnen ist.

Wie kann man Tickets für Spiele der Women’s Super League (WSL) kaufen?

Die verlässlichste und kostengünstigste Methode, WSL-Tickets zu kaufen, ist direkt über die offiziellen Ticketportale der Klubs.

Es ist sehr empfehlenswert, die Klubseiten regelmäßig auf Verkaufsphasen und neu verfügbare Mitgliedskontingente zu prüfen.

Einzeltickets und Dauerkartenpakete sind bei den meisten WSL-Klubs problemlos erhältlich, doch für Topspiele, lokale Derbys und Partien mit Titelanwärtern ist ein früher Kauf entscheidend.

Wichtige Stadioninitiativen werten das Spieltagserlebnis in der Saison 2026/27 weiter auf:

Arsenal Women: trägt 100 % seiner 13 WSL-Heimspiele im Emirates Stadium aus und bietet sowohl Einzeltickets als auch Mehrspiel-Pakete an.

trägt 100 % seiner 13 WSL-Heimspiele im Emirates Stadium aus und bietet sowohl Einzeltickets als auch Mehrspiel-Pakete an. Everton Women: trägt seine WSL-Heimspiele im traditionsreichen Goodison Park aus und schafft damit eine dauerhafte große Heimspielstätte auf Merseyside.

trägt seine WSL-Heimspiele im traditionsreichen Goodison Park aus und schafft damit eine dauerhafte große Heimspielstätte auf Merseyside. Chelsea Women: trägt große Topspiele an der Stamford Bridge aus, dazu ausgewählte Partien in Kingsmeadow.

trägt große Topspiele an der Stamford Bridge aus, dazu ausgewählte Partien in Kingsmeadow. Liverpool Women: trägt große Ligaduelle an der Anfield Road aus.

Sollten die offiziellen Kontingente der Klubs ausverkauft sein, bieten sekundäre Wiederverkaufsplattformen wie StubHub Fan-zu-Fan-Optionen für stark nachgefragte Spiele an. Achtet darauf, die AGB der Website zu prüfen, bei der ihr kauft.

Wie viel kosten Tickets für Spiele der Women’s Super League?

Hier findet ihr die durchschnittlichen Preise für Dauerkarten und Spieltagstickets für Erwachsene für die kommende Saison 2025/26:

Klub Dauerkarte Einzelticket Arsenal 140 £ bis 360 £ 13,50 £ bis 90 £ Aston Villa 80 £ bis 110 £ 10 £ bis 20 £ Birmingham City 75 £ bis 95 £ 10 £ bis 15 £ Brighton & Hove Albion 95 £ bis 120 £ 10 £ bis 18 £ Charlton Athletic 75 £ bis 95 £ 10 £ bis 15 £ Chelsea 70 £ bis 130 £ 12 £ bis 40 £ Crystal Palace 80 £ bis 100 £ 10 £ bis 18 £ Everton 100 £ bis 120 £ 10 £ bis 20 £ Liverpool 75 £ bis 100 £ 10 £ bis 25 £ London City Lionesses 85 £ bis 110 £ 10 £ bis 18 £ Manchester City 85 £ bis 105 £ 14 £ bis 35 £ Manchester United 85 £ bis 110 £ 12 £ bis 25 £ Tottenham Hotspur 90 £ bis 125 £ 10 £ bis 22 £ West Ham United 75 £ bis 90 £ 10 £ bis 18 £

Wie kann ich Spiele der Women’s Super League im TV sehen oder streamen?

Die neue WSL-Saison wird die erste im Rahmen eines neuen TV-Vertrags über fünf Jahre sein, den sich Sky Sports und die BBC teilen und der im vergangenen Oktober vereinbart wurde. Es heißt, dass Sky 90 % der Live-Spiele zeigen wird.

Außerdem könnt ihr die gesamte Action auf NOW und in der Sky-Sports-App streamen. NOW ist ein sofort verfügbarer Streamingdienst, der Zugang zu allen Sky-Sports-Kanälen, jedem Sky-Sports+-Stream und vielem mehr bietet. Es handelt sich um eine App, sodass Kundinnen und Kunden sich anmelden und sofort auf mehr als 60 Geräten streamen können. Mit NOW-Sportmitgliedschaften erhalten Kundinnen und Kunden außerdem Zugang zu allen Live-Streams von Sky Sports+ sowie zu Sky-Sports-Dokumentationen und ausgewählten Wiederholungen und Highlights auf Abruf innerhalb des Mitgliedschaftszeitraums. Die verschiedenen Mitgliedschaftspakete sind wie folgt: 6-Monats-Sparmitgliedschaft (26 £ pro Monat, Mindestlaufzeit 6 Monate) und Tagesmitgliedschaft (14,99 £, Einmalzahlung). Eure NOW-Sport-Tagesmitgliedschaft beginnt sofort nach dem Kauf und gilt 24 Stunden lang. Flexible Monatsmitgliedschaft (29,99 £ pro Monat, für 6 Monate). Ihr könnt jederzeit kündigen.

Die Prüfung von Ticketinformationen für Frauenfußball in der höchsten Spielklasse zeigt das rasante kommerzielle Wachstum und die steigende Popularität des nationalen Spiels. Wenn ihr auf Turniersieger oder Spielprognosen setzen wollt, bieten euch Willkommensangebote ein starkes Startpolster. Lest unsere Expertenbewertung, um Boni zu entdecken, die mit unserem megapari Promo-Code freigeschaltet werden.