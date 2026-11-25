Die erste Rugby Nations Championship nähert sich einem spannenden Abschluss: Das historische Finalwochenende, das erstmals in diesem Format stattfindet, ist vom 27. bis 29. November (Freitag bis Sonntag) im Allianz Stadium in Twickenham angesetzt.

Die Nachfrage wird groß sein. Wartet also nicht zu lange und bucht Eure Tickets noch heute.

Das neue Turnier ersetzt einzelne Freundschaftsspiele durch eine Liga mit einer Tabelle, in der viel auf dem Spiel steht. Zwölf der besten Rugby-Nationalteams der Welt sind dafür in zwei geografische Gruppen aufgeteilt.

Unabhängig davon, welchen Platz die zwölf Teams in der Gruppenphase belegen, spielen sie alle am Finalwochenende. GOAL gibt Euch die aktuellen Informationen zum Kauf von Tickets für die World Rugby Nations Championship 2026, darunter Bezugsquellen und Preise.

Wann findet das Finalwochenende der World Rugby Nations Championship 2026 statt?

Nach Abschluss der Gruppenphase der Nations Championship 2026 findet das Finalwochenende von Freitag, 27. November, bis Sonntag, 29. November, im Allianz Stadium in Twickenham, London, statt. Das Endspiel zwischen Südafrika und Frankreich um den Gesamttitel beginnt am Sonntag, 29. November, um 16:40 Uhr (GMT).

Datum (und Ortszeit) Platzierungsspiel und Begegnung Tickets Fr., 27. November (16:40 Uhr) Platz 11: Fidschi gegen Italien Tickets Fr., 27. November (20:10 Uhr) Platz 5: Irland gegen Australien Tickets Sa., 28. November (13:10 Uhr) Platz 9: Wales gegen Japan Tickets Sa., 28. November (16:40 Uhr) Platz 3: England gegen Neuseeland Tickets So., 29. November (13:10 Uhr) Platz 7: Schottland gegen Argentinien Tickets So., 29. November (16:40 Uhr) Finale: Südafrika gegen Frankreich Tickets

So kauft Ihr Tickets für das Finalwochenende der World Rugby Nations Championship 2026

Der Verkauf der Tickets für die sechs Finalspiele im Allianz Stadium (Twickenham) wird zentral über die offizielle Website der Nations Championship Rugby und deren Ticketpartner Ticketmaster abgewickelt.

Die Tickets für den Wettbewerb kamen je nach Art der Begegnung und den verschiedenen Vorverkaufsphasen zu unterschiedlichen Zeitpunkten in den Verkauf:

Vorverkauf für Clubs und Inhaber von Stadionanleihen : Die frühesten Verkaufsphasen für bevorzugte Gruppen, darunter Inhaber von Stadionanleihen und Mitgliedsclubs, begannen im Januar 2026.

: Die frühesten Verkaufsphasen für bevorzugte Gruppen, darunter Inhaber von Stadionanleihen und Mitgliedsclubs, begannen im Januar 2026. Freier Verkauf für das Finalwochenende: Tickets für das große Finalwochenende im Allianz Stadium gingen im März 2026 in den freien Verkauf.

Wer sich kurzfristig noch Plätze sichern möchte, kann Tickets auch auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub kaufen.

Garantierte Ticketübertragung: Jeder Kauf über StubHub ist durch das FanProtect-Programm der Plattform abgesichert. Das gibt Käufern die Gewissheit, dass ihre Tickets gültig sind und rechtzeitig für das Rennen eintreffen.

Wie viel kosten Tickets für das Finalwochenende der World Rugby Nations Championship 2026?

Für die Spieltage mit jeweils zwei Partien und die Mehrtagespässe am Finalwochenende gelten folgende offizielle Preiskategorien:

Freitag, 27. November: zwei Spiele : Tagestickets kosten zwischen 20 und 125 Pfund.

: Tagestickets kosten zwischen 20 und 125 Pfund. Samstag, 28. November: zwei Spiele : Tagestickets kosten zwischen 40 und 180 Pfund.

: Tagestickets kosten zwischen 40 und 180 Pfund. Sonntag, 29. November: zwei Spiele : Tagestickets kosten zwischen 125 und 280 Pfund.

: Tagestickets kosten zwischen 125 und 280 Pfund. Mehrtagespässe (für zwei oder drei Tage): Sie bieten gestaffelte Rabatte von 10 bis 15 Prozent. Ein Dreitagespass für Erwachsene kostet beispielsweise zwischen 242 und 514 Pfund.

Behaltet die offizielle Website des Wettbewerbs und die Websites der Nationalteams im Blick, wenn der Termin näher rückt, um weitere Informationen zu erhalten. Die aktuelle Verfügbarkeit könnt Ihr auch auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub prüfen.

Premiumpakete und Hospitality-Tickets für die World Rugby Nations Championship 2026

Im Rugby bezeichnet Hospitality ein gehobenes Spieltagspaket, das über den Besuch mit einem regulären Ticket hinausgeht.

Das Angebot reicht vom Zugang zu Lounges und Bars vor dem Spiel, in denen Gäste die Atmosphäre genießen können, über verschiedene Verpflegungsoptionen vom Buffet bis zum mehrgängigen Menü bis hin zu privaten Logen für eine begrenzte Zahl von Gästen.

Offizielle Pakete und Pässe sind direkt über autorisierte Anbieter erhältlich:

Direktbuchung online : Pakete könnt Ihr über das offizielle Ticketportal der Nations Championship sowie über die Websites der einzelnen Teams buchen.

: Pakete könnt Ihr über das offizielle Ticketportal der Nations Championship sowie über die Websites der einzelnen Teams buchen. Offizielle Hospitality-Anbieter: Der exklusive Hospitality-Partner des Allianz Stadium verwaltet auch die Kontingente für Premiumpakete. Auf der Website von Keith Prowse könnt Ihr die Leistungen der einzelnen Pakete ansehen und Buchungen abschließen.

Welche Teams spielen bei der World Rugby Nations Championship 2026?

Zwölf der besten Teams der Welt nehmen an dem Turnier teil, aufgeteilt in zwei geografische Gruppen mit je sechs Mannschaften. So schlossen sie die Gruppenphase ab:

Teams der Nordhalbkugel (Punkte in der Gruppenphase) Teams der Südhalbkugel (Punkte in der Gruppenphase) Frankreich (26 Punkte) Südafrika (22 Punkte, Punktedifferenz +135) England (25 Punkte) Neuseeland (22 Punkte, Punktedifferenz +41) Irland (24 Punkte) Australien (14 Punkte) Schottland (20 Punkte) Argentinien (11 Punkte) Wales (17 Punkte) Japan (5 Punkte) Italien (2 Punkte) Fidschi (4 Punkte)

Wie funktioniert der Modus der World Rugby Nations Championship?

Statt mehrerer Testspiele gegen denselben Gegner bestreitet jedes Land gegen alle sechs Teams der jeweils anderen geografischen Gruppe je ein Spiel. Die Begegnungen verteilen sich auf zwei getrennte Phasen:

Die Sommerserie (Runden 1 bis 3) : Sie wurde im Juli ausgetragen. Die Teams der Nordhalbkugel reisten für ihre Auswärtsspiele in den Süden.

: Sie wurde im Juli ausgetragen. Die Teams der Nordhalbkugel reisten für ihre Auswärtsspiele in den Süden. Die Herbstserie (Runden 4 bis 6): Sie wurde im November ausgetragen. Nun kehrte sich die Reiserichtung um: Die Teams der Südhalbkugel reisten nach Norden, um die verbleibenden drei Runden in renommierten europäischen Stadien zu spielen.

Die Tabellen: Obwohl die Teams nur gegen Gegner aus der anderen Gruppe spielen, werden ihre Ergebnisse und Bonuspunkte in der Tabelle ihrer eigenen Hemisphäre erfasst. So konkurrieren beispielsweise die Six-Nations-Teams in einer Tabelle miteinander, die auf ihren Leistungen gegen die Teams der Südhalbkugel beruht.

Finalwochenende

Der Höhepunkt findet an einem einzigen, hochkarätig besetzten Wochenende Ende November im Allianz Stadium in Twickenham statt.

Alle Teams reisen nach London und bestreiten dort ein abschließendes Platzierungsspiel gegen das Team, das in der anderen Gruppe genau denselben Platz belegt hat.