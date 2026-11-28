Die erste Rugby Nations Championship steuert auf einen spannenden Abschluss zu: Das historische Finalwochenende, das erstmals in dieser Form stattfindet, ist vom 27. bis 29. November (Freitag bis Sonntag) im Allianz Stadium in Twickenham angesetzt.

Die Nachfrage dürfte groß sein. Wartet also nicht zu lange und bucht eure Tickets noch heute.

Das neue Turnier ersetzt einzelne Freundschaftsspiele durch eine Liga, in der jede Platzierung zählt. Zwölf der weltbesten Rugby-Nationalteams sind dafür in zwei geografische Gruppen aufgeteilt.

Unabhängig davon, welchen Platz die zwölf Teams in der Gruppenphase belegen, spielen sie alle am Finalwochenende. GOAL liefert euch die aktuellen Informationen zum Ticketkauf für die World Rugby Nations Championship 2026: wo ihr Karten bekommt, wie viel sie kosten und mehr.

Wann findet das Finalwochenende der World Rugby Nations Championship 2026 statt?

Nach Abschluss der Gruppenphase der Nations Championship 2026 findet das Finalwochenende von Freitag, 27. November, bis Sonntag, 29. November, im Allianz Stadium in Twickenham, London, statt. Das große Finale zwischen Südafrika und Frankreich, in dem der Gesamtsieger ermittelt wird, beginnt am Sonntag, 29. November, um 16.40 Uhr (GMT).

Datum (und Ortszeit) Platzierungsspiel und Begegnung Tickets So., 29. Nov. (13.10 Uhr) Platz 7: Schottland gegen Argentinien Tickets So., 29. Nov. (16.40 Uhr) Finale: Südafrika gegen Frankreich Tickets

So kauft ihr Tickets für das Finalwochenende der World Rugby Nations Championship 2026

Der Ticketverkauf für die sechs Finalspiele im Allianz Stadium (Twickenham) wird zentral über die offizielle Website der Nations Championship Rugby und deren Ticketpartner Ticketmaster abgewickelt.

Die Tickets für den Wettbewerb wurden je nach Spiel und Vorverkaufsphase zu unterschiedlichen Terminen freigegeben:

Vorverkauf für Clubs und Inhaber von Debentures : Die ersten Verkaufsphasen für bevorzugte Gruppen, etwa Inhaber von Debentures und Mitgliedsclubs, begannen im Januar 2026.

: Die ersten Verkaufsphasen für bevorzugte Gruppen, etwa Inhaber von Debentures und Mitgliedsclubs, begannen im Januar 2026. Freier Verkauf für das Finalwochenende: Tickets für das große Finalwochenende im Allianz Stadium gingen im März 2026 in den freien Verkauf.

Wer sich kurzfristig noch Plätze sichern möchte, kann Tickets auch auf Zweitmarktplattformen wie StubHub kaufen.

Garantierte Ticketübertragung: Jeder Kauf bei StubHub ist durch das FanProtect-Programm der Plattform abgesichert. Käufer können darauf vertrauen, dass ihre Tickets gültig sind und rechtzeitig zum Rennen eintreffen.

Wie viel kosten Tickets für das Finalwochenende der World Rugby Nations Championship 2026?

Für die Spieltage mit jeweils zwei Partien sowie für Mehrtagestickets am Finalwochenende gelten folgende offizielle Preiskategorien:

Freitag, 27. November: zwei Spiele : Tagestickets kosten zwischen 20 und 125 Pfund.

: Tagestickets kosten zwischen 20 und 125 Pfund. Samstag, 28. November: zwei Spiele : Tagestickets kosten zwischen 40 und 180 Pfund.

: Tagestickets kosten zwischen 40 und 180 Pfund. Sonntag, 29. November: zwei Spiele : Tagestickets kosten zwischen 125 und 280 Pfund.

: Tagestickets kosten zwischen 125 und 280 Pfund. Mehrtagestickets (für zwei oder drei Tage): Sie bieten gestaffelte Rabatte von 10 bis 15 Prozent. Ein Dreitagesticket für Erwachsene kostet beispielsweise zwischen 242 und 514 Pfund.

Weitere Informationen findet ihr zu gegebener Zeit auf der offiziellen Website des Wettbewerbs und den Websites der Nationalteams. Die aktuelle Verfügbarkeit könnt ihr auch auf Zweitmarktplattformen wie StubHub prüfen.

Premium-Pakete und Hospitality-Tickets für die World Rugby Nations Championship 2026

Im Rugby bezeichnet Hospitality ein gehobenes Spieltagspaket, das mehr bietet als ein gewöhnliches Ticket.

Das Angebot reicht vom Zugang zu Lounges und Bars vor dem Spiel, wo Gäste die Atmosphäre genießen können, über verschiedene Verpflegungsoptionen vom Buffet bis zum mehrgängigen Menü bis hin zu privaten Suiten für eine begrenzte Zahl von Gästen.

Offizielle Pakete und Pässe können direkt über autorisierte Anbieter gekauft werden:

Direkte Online-Buchung : Pakete lassen sich über das offizielle Ticketportal der Nations Championship sowie über die Websites der einzelnen Teams buchen.

: Pakete lassen sich über das offizielle Ticketportal der Nations Championship sowie über die Websites der einzelnen Teams buchen. Offizielle Hospitality-Anbieter: Auch der exklusive Hospitality-Vermittler des Allianz Stadium vergibt Premium-Pakete. Auf der Website von Keith Prowse könnt ihr die Leistungen der einzelnen Pakete ansehen und Buchungen abschließen.

Welche Teams spielen bei der World Rugby Nations Championship 2026?

Am Turnier nehmen zwölf der weltbesten Teams teil, aufgeteilt in zwei geografische Sechsergruppen. So lautet die Abschlusstabelle nach der Gruppenphase:

Teams der Nordhalbkugel (Punkte in der Gruppenphase) Teams der Südhalbkugel (Punkte in der Gruppenphase) Frankreich (26 Punkte) Südafrika (22 Punkte, Punktedifferenz +135) England (25 Punkte) Neuseeland (22 Punkte, Punktedifferenz +41) Irland (24 Punkte) Australien (14 Punkte) Schottland (20 Punkte) Argentinien (11 Punkte) Wales (17 Punkte) Japan (5 Punkte) Italien (2 Punkte) Fidschi (4 Punkte)

Wie funktioniert der Modus der World Rugby Nations Championship?

Statt mehrerer Testspiele gegen denselben Gegner bestreitet jedes Land in zwei getrennten Phasen jeweils ein Spiel gegen alle sechs Teams der anderen geografischen Gruppe:

Die Sommerserie (Runden 1–3) : Sie wurde im Juli ausgetragen. Die Teams der Nordhalbkugel reisten für ihre Auswärtsspiele in den Süden.

: Sie wurde im Juli ausgetragen. Die Teams der Nordhalbkugel reisten für ihre Auswärtsspiele in den Süden. Die Herbstserie (Runden 4–6): Sie wurde im November ausgetragen. Nun kehrte sich der Spielortwechsel um: Die Teams der Südhalbkugel reisten nach Norden und absolvierten die verbleibenden drei Runden in bekannten europäischen Stadien.

Die Tabellen: Obwohl die Teams nur gegen Gegner aus der anderen Gruppe spielen, werden ihre Ergebnisse und Bonuspunkte in der Tabelle der eigenen Hemisphäre erfasst. Die Teams der Six Nations messen sich beispielsweise anhand ihrer Leistungen gegen die Teams der Südhalbkugel.

Finalwochenende

Der Höhepunkt findet an einem einzigen Finalwochenende Ende November im Allianz Stadium in Twickenham statt.

Alle Teams reisen nach London und bestreiten ein Platzierungsspiel gegen das Team, das in der anderen Gruppe genau denselben Rang belegt hat.