Die besten Darts-Spieler der Welt zieht es für weitere spannende Duelle zur Festtagszeit ins Ally Pally nach London. Die PDC Darts-WM beginnt am 11. Dezember und erreicht mit dem Finale am 3. Januar ihren Höhepunkt. Für den Termin oder die Session Eurer Wahl könnt Ihr Euch schon heute Plätze sichern.

Der legendäre Alexandra Palace richtet das größte Darts-Turnier in diesem Jahr zwar bereits zum 20. Mal aus, doch erstmals wird im Great Hall gespielt. Dadurch steigt die Zahl der verfügbaren Tickets auf den Rekordwert von 180.000.

Luke Littler kehrt als amtierender Champion zurück, der seinen Titel bereits zweimal in Folge gewonnen hat. Er will als erster Spieler seit Phil 'The Power' Taylor im Jahr 2006 die Krone dreimal hintereinander holen.

Auch Ihr könnt Teil der ausgelassenen Darts-Kulisse werden und Euch einen Platz im Palace sichern. GOAL liefert Euch alle wichtigen Informationen zu den Tickets, darunter die Verkaufsstellen und Preise.

Wie sieht der Spielplan der PDC Darts-WM 2026/27 aus?

Die PDC Darts-WM 2026/27 findet von Freitag, dem 11. Dezember, bis Sonntag, dem 3. Januar, im Alexandra Palace im Norden Londons statt. Vom 24. bis 26. Dezember und am 31. Dezember werden keine Partien ausgetragen.

Hier ist der Turnierplan:

Datum (Ortszeit) Runde / Session Tickets Freitag, 11. Dezember (19 Uhr) Abend-Session (1. Runde, 4 Partien) Tickets Samstag, 12. Dezember (12.30 Uhr) Nachmittags-Session (1. Runde, 4 Partien) Tickets Samstag, 12. Dezember (19 Uhr) Abend-Session (1. Runde, 4 Partien) Tickets Sonntag, 13. Dezember (12.30 Uhr) Nachmittags-Session (1. Runde, 4 Partien) Tickets Sonntag, 13. Dezember (19 Uhr) Abend-Session (1. Runde, 4 Partien) Tickets Montag, 14. Dezember (19 Uhr) Abend-Session (1. Runde, 4 Partien) Tickets Dienstag, 15. Dezember (12.30 Uhr) Nachmittags-Session (1. Runde, 4 Partien) Tickets Dienstag, 15. Dezember (19 Uhr) Abend-Session (1. Runde, 4 Partien) Tickets Mittwoch, 16. Dezember (12.30 Uhr) Nachmittags-Session (1. Runde, 4 Partien) Tickets Mittwoch, 16. Dezember (19 Uhr) Abend-Session (1. Runde, 4 Partien) Tickets Donnerstag, 17. Dezember (12.30 Uhr) Nachmittags-Session (1. Runde, 4 Partien) Tickets Donnerstag, 17. Dezember (19 Uhr) Abend-Session (1. Runde, 4 Partien) Tickets Freitag, 18. Dezember (12.30 Uhr) Nachmittags-Session (1. Runde, 4 Partien) Tickets Freitag, 18. Dezember (19 Uhr) Abend-Session (1. Runde, 4 Partien) Tickets Samstag, 19. Dezember (12.30 Uhr) Nachmittags-Session (1. Runde, 4 Partien) Tickets Samstag, 19. Dezember (19 Uhr) Abend-Session (1. Runde, 4 Partien) Tickets Sonntag, 20. Dezember (12.30 Uhr) Nachmittags-Session (2. Runde, 4 Partien) Tickets Sonntag, 20. Dezember (19 Uhr) Abend-Session (2. Runde, 4 Partien) Tickets Montag, 21. Dezember (12.30 Uhr) Nachmittags-Session (2. Runde, 4 Partien) Tickets Montag, 21. Dezember (19 Uhr) Abend-Session (2. Runde, 4 Partien) Tickets Dienstag, 22. Dezember (12.30 Uhr) Nachmittags-Session (2. Runde, 4 Partien) Tickets Dienstag, 22. Dezember (19 Uhr) Abend-Session (2. Runde, 4 Partien) Tickets Mittwoch, 23. Dezember (12.30 Uhr) Nachmittags-Session (2. Runde, 4 Partien) Tickets Mittwoch, 23. Dezember (19 Uhr) Abend-Session (2. Runde, 4 Partien) Tickets Sonntag, 27. Dezember (12.30 Uhr) Nachmittags-Session (Runde der letzten 32, 3 Partien) Tickets Sonntag, 27. Dezember (19 Uhr) Abend-Session (Runde der letzten 32, 3 Partien) Tickets Montag, 28. Dezember (12.30 Uhr) Nachmittags-Session (Runde der letzten 32, 3 Partien) Tickets Montag, 28. Dezember (19 Uhr) Abend-Session (Runde der letzten 32, 3 Partien) Tickets Dienstag, 29. Dezember (12.30 Uhr) Nachmittags-Session (Runde der letzten 32, 3 Partien) Tickets Dienstag, 29. Dezember (19 Uhr) Abend-Session (Runde der letzten 32, 1 Partie & Achtelfinale, 2 Partien) Tickets Mittwoch, 30. Dezember (12.30 Uhr) Nachmittags-Session (Achtelfinale, 3 Partien) Tickets Mittwoch, 30. Dezember (19 Uhr) Abend-Session (Achtelfinale, 3 Partien) Tickets Freitag, 1. Januar (12.30 Uhr) Viertelfinale (2 Partien) Tickets Freitag, 1. Januar (19 Uhr) Viertelfinale (2 Partien) Tickets Samstag, 2. Januar (19.30 Uhr) Halbfinale (2 Partien) Tickets Sonntag, 3. Januar (20 Uhr) Finale Tickets

So bekommt Ihr Tickets für die PDC Darts-WM 2026/27

Offizielle Tickets für die PDC Darts-WM 2026/27 wurden erstmals über ein Losverfahren statt über einen allgemeinen Verkauf nach dem Prinzip „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“ angeboten. Die Einzelheiten des Losverfahrens:

Verlosung für PDCTV-Jahresmitglieder : Sie begann am 1. September und endete am 7. September.

: Sie begann am 1. September und endete am 7. September. Allgemeine Verlosung : Sie begann am 8. September und endete am 14. September.

: Sie begann am 8. September und endete am 14. September. Ergebnisse & allgemeiner Verkauf: Die Gewinner der Verlosungen wurden Ende September benachrichtigt. Ein allgemeiner Verkauf folgte nicht, da die regulären Tickets durch die Verlosungen vollständig vergeben waren.

Offizieller Wiederverkauf unter Fans: Auf der See Tickets Fan-to-Fan Resale Platform könnt Ihr nach Tickets suchen. Sie ist die autorisierte Wiederverkaufsplattform für reguläre Tickets.

Darüber hinaus können Fans Tickets für die PDC Darts-WM auf dem Zweitmarkt kaufen. StubHub ist eine der führenden Plattformen für alle, die sich auf anderem Weg Plätze sichern möchten, und eine zuverlässige Option für Fans, die auf Last-Minute-Tickets hoffen.

Wie viel kosten Tickets für die PDC Darts-WM 2026/27?

Offizielle Tickets für die PDC Darts-WM 2026/27 im Alexandra Palace kosten ab 55 £ für Plätze auf den Tribünen, ab 75 £ für Tischplätze und ab 399 £ für das Hospitality-Angebot des 501 Club. Die Preise steigen mit den Turnierrunden und erreichen beim Finale am 3. Januar 2027 ihren Höchststand.

Ticketkategorie Preis: Frühe Runden / Finale Besonderheiten Tribünenplätze ab 55 £ / 95 £ Erhöhte Tribünen im Stadionstil mit breiteren Sitzen, mehr Beinfreiheit und Getränkehaltern. Tischplätze ab 75 £ / 110 £ Gemeinsam genutzte Tische auf Saalebene, am nächsten zur Bühne und zum Einlauf der Spieler gelegen. 501 Club Hospitality ab 399 £ / 599 £ Zugang zu einer exklusiven VIP-Lounge, reservierte Plätze sowie Speisen und Getränke inklusive.

Weitere Informationen findet Ihr im offiziellen Ticketportal des Clubs. Die aktuelle Verfügbarkeit könnt Ihr auch auf Wiederverkaufsplattformen wie StubHub prüfen.

Wo findet die PDC Darts-WM 2026/27 statt?

Die PDC Darts-WM zog 2008 erstmals von der Circus Tavern in Purfleet in den Alexandra Palace um. Damit ist dies die 20. Ausgabe am Veranstaltungsort im Norden Londons. Der Great Hall des Alexandra Palace, in dem die Weltmeisterschaft dieses Jahr stattfindet, fasst mehr als 5.000 Zuschauer.

Der 1873 eröffnete Alexandra Palace, oft „Ally Pally“ genannt, war als „Palast für das Volk“ gedacht. Ursprünglich sollte er als öffentliches Zentrum für Erholung, Bildung und Unterhaltung dienen und das Gegenstück im Norden Londons zum Crystal Palace im Süden der Stadt sein. Neben der Darts-WM findet dort seit 2012 jedes Jahr im Januar das Snookerturnier Masters statt.

In welchem Format wird die PDC Darts-WM 2026/27 gespielt?

Die PDC Darts-WM wird im Satzformat ausgetragen. Einen Satz gewinnt, wer drei Legs für sich entscheidet.

Erste & zweite Runde: Best of 5 Sets

Dritte & vierte Runde: Best of 7 Sets

Viertelfinale: Best of 9 Sets

Halbfinale: Best of 11 Sets

Finale: Best of 13 Sets

Wer sind die jüngsten PDC-Darts-Weltmeister?