Tickets für die PDC-Darts-WM 2026/27: Luke Littler und andere live sehen, Ticketpreise im Alexandra Palace, Spielplan und mehr

Die besten Dartspieler der Welt zieht es für weitere spannende Duelle zur Weihnachtszeit in den Londoner Alexandra Palace, auch „Ally Pally“ genannt. Die PDC-Darts-WM beginnt am 11. Dezember und endet mit dem Finale am 3. Januar. Schon heute könnt Ihr Euch Plätze für den Tag oder die Session Eurer Wahl sichern.

Der legendäre Alexandra Palace ist in diesem Jahr möglicherweise zum 20. Mal Schauplatz des größten Darts-Turniers. Erstmals wird das Geschehen jedoch in der Great Hall des Veranstaltungsorts stattfinden. Dadurch steigt die Zahl der verfügbaren Tickets auf den Rekordwert von 180.000.

Luke Littler kehrt als amtierender Champion nach zwei Titelgewinnen in Folge zurück. Er will als erster Spieler seit Phil „The Power“ Taylor im Jahr 2006 die Krone dreimal hintereinander gewinnen.

Auch Ihr könnt Euch einen Platz im Palace sichern und Teil der ausgelassenen Darts-Fangemeinde werden. GOAL liefert Euch alle wichtigen Informationen zu den Tickets, darunter, wo Ihr sie kaufen könnt und wie viel sie kosten.

Wie sieht der Spielplan der PDC-Darts-WM 2026/27 aus?

Die PDC-Darts-WM 2026/27 findet von Freitag, dem 11. Dezember, bis Sonntag, dem 3. Januar, im Alexandra Palace im Norden Londons statt. Vom 24. bis zum 26. Dezember sowie am 31. Dezember werden allerdings keine Spiele ausgetragen.

Hier ist der Turnierplan im Überblick:

Datum (Ortszeit) Runde / Session Tickets Freitag, 11. Dezember (19 Uhr) Abend-Session (1. Runde, 4 Spiele) Tickets Samstag, 12. Dezember (12.30 Uhr) Nachmittags-Session (1. Runde, 4 Spiele) Tickets Samstag, 12. Dezember (19 Uhr) Abend-Session (1. Runde, 4 Spiele) Tickets Sonntag, 13. Dezember (12.30 Uhr) Nachmittags-Session (1. Runde, 4 Spiele) Tickets Sonntag, 13. Dezember (19 Uhr) Abend-Session (1. Runde, 4 Spiele) Tickets Montag, 14. Dezember (19 Uhr) Abend-Session (1. Runde, 4 Spiele) Tickets Dienstag, 15. Dezember (12.30 Uhr) Nachmittags-Session (1. Runde, 4 Spiele) Tickets Dienstag, 15. Dezember (19 Uhr) Abend-Session (1. Runde, 4 Spiele) Tickets Mittwoch, 16. Dezember (12.30 Uhr) Nachmittags-Session (1. Runde, 4 Spiele) Tickets Mittwoch, 16. Dezember (19 Uhr) Abend-Session (1. Runde, 4 Spiele) Tickets Donnerstag, 17. Dezember (12.30 Uhr) Nachmittags-Session (1. Runde, 4 Spiele) Tickets Donnerstag, 17. Dezember (19 Uhr) Abend-Session (1. Runde, 4 Spiele) Tickets Freitag, 18. Dezember (12.30 Uhr) Nachmittags-Session (1. Runde, 4 Spiele) Tickets Freitag, 18. Dezember (19 Uhr) Abend-Session (1. Runde, 4 Spiele) Tickets Samstag, 19. Dezember (12.30 Uhr) Nachmittags-Session (1. Runde, 4 Spiele) Tickets Samstag, 19. Dezember (19 Uhr) Abend-Session (1. Runde, 4 Spiele) Tickets Sonntag, 20. Dezember (12.30 Uhr) Nachmittags-Session (2. Runde, 4 Spiele) Tickets Sonntag, 20. Dezember (19 Uhr) Abend-Session (2. Runde, 4 Spiele) Tickets Montag, 21. Dezember (12.30 Uhr) Nachmittags-Session (2. Runde, 4 Spiele) Tickets Montag, 21. Dezember (19 Uhr) Abend-Session (2. Runde, 4 Spiele) Tickets Dienstag, 22. Dezember (12.30 Uhr) Nachmittags-Session (2. Runde, 4 Spiele) Tickets Dienstag, 22. Dezember (19 Uhr) Abend-Session (2. Runde, 4 Spiele) Tickets Mittwoch, 23. Dezember (12.30 Uhr) Nachmittags-Session (2. Runde, 4 Spiele) Tickets Mittwoch, 23. Dezember (19 Uhr) Abend-Session (2. Runde, 4 Spiele) Tickets Sonntag, 27. Dezember (12.30 Uhr) Nachmittags-Session (Runde der letzten 32, 3 Spiele) Tickets Sonntag, 27. Dezember (19 Uhr) Abend-Session (Runde der letzten 32, 3 Spiele) Tickets Montag, 28. Dezember (12.30 Uhr) Nachmittags-Session (Runde der letzten 32, 3 Spiele) Tickets Montag, 28. Dezember (19 Uhr) Abend-Session (Runde der letzten 32, 3 Spiele) Tickets Dienstag, 29. Dezember (12.30 Uhr) Nachmittags-Session (Runde der letzten 32, 3 Spiele) Tickets Dienstag, 29. Dezember (19 Uhr) Abend-Session (Runde der letzten 32, 1 Spiel; Runde der letzten 16, 2 Spiele) Tickets Mittwoch, 30. Dezember (12.30 Uhr) Nachmittags-Session (Runde der letzten 16, 3 Spiele) Tickets Mittwoch, 30. Dezember (19 Uhr) Abend-Session (Runde der letzten 16, 3 Spiele) Tickets Freitag, 1. Januar (12.30 Uhr) Viertelfinale (2 Spiele) Tickets Freitag, 1. Januar (19 Uhr) Viertelfinale (2 Spiele) Tickets Samstag, 2. Januar (19.30 Uhr) Halbfinale (2 Spiele) Tickets Sonntag, 3. Januar (20 Uhr) Finale Tickets

So bekommt Ihr Tickets für die PDC-Darts-WM 2026/27

Offizielle Tickets für die PDC-Darts-WM 2026/27 waren erstmals über ein Losverfahren erhältlich statt über einen allgemeinen Verkauf nach dem Prinzip „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“. Die Einzelheiten zum Losverfahren:

Verlosung für PDCTV-Jahresmitglieder : Sie begann am 1. September und endete am 7. September.

: Sie begann am 1. September und endete am 7. September. Allgemeine Verlosung : Sie begann am 8. September und endete am 14. September.

: Sie begann am 8. September und endete am 14. September. Ergebnisse und allgemeiner Verkauf: Die Gewinner der Verlosungen wurden Ende September benachrichtigt. Ein allgemeiner Verkauf folgte nicht, da sämtliche regulären Tickets über die Verlosungen vergeben wurden.

Offizieller Weiterverkauf von Fan zu Fan: Auf der See Tickets Fan-to-Fan Resale Platform, dem autorisierten Marktplatz für den Weiterverkauf regulärer Tickets, könnt Ihr nach Karten suchen.

Fans können Tickets für die PDC-Darts-WM außerdem auf dem Zweitmarkt kaufen. StubHub ist einer der führenden Anbieter für alle, die sich auf anderem Weg Plätze sichern möchten, und bietet Fans eine verlässliche Möglichkeit, kurzfristig Tickets zu ergattern.

Wie viel kosten Tickets für die PDC-Darts-WM 2026/27?

Offizielle Tickets für die PDC-Darts-WM 2026/27 im Alexandra Palace kosten ab 55 £ für Plätze auf den ansteigenden Tribünen, ab 75 £ für Tischplätze und ab 399 £ für das Hospitality-Angebot des 501 Club. Die Preise steigen mit jeder Turnierrunde und erreichen für das Finale am 3. Januar 2027 ihren Höchststand.

Ticketkategorie Preis: frühe Runden / Finale Wichtigste Merkmale Tribünenplätze ab 55 £ / 95 £ Erhöhte Tribünen wie im Stadion mit breiteren Sitzen, mehr Beinfreiheit und Getränkehaltern. Tischplätze ab 75 £ / 110 £ Gemeinschaftstische auf Saalebene, direkt bei der Bühne und dem Einlauf der Spieler. 501 Club Hospitality ab 399 £ / 599 £ Zugang zu einer exklusiven VIP-Lounge, reservierte Sitzplätze sowie Speisen und Getränke im Paketpreis.

Beobachtet das offizielle Ticketportal des Clubs für weitere Informationen oder Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub, um die aktuelle Verfügbarkeit zu prüfen.

Wo findet die PDC-Darts-WM 2026/27 statt?

Die PDC-Darts-WM zog 2008 erstmals von der Circus Tavern in Purfleet in den Alexandra Palace um. Damit wird die 20. Ausgabe an diesem Veranstaltungsort im Norden Londons ausgetragen. Die Great Hall des Alexandra Palace, in der die Weltmeisterschaft in diesem Jahr stattfindet, bietet Platz für mehr als 5.000 Menschen.

Der Alexandra Palace wurde 1873 eröffnet und war als „Palast für das Volk“ gedacht. Der oft „Ally Pally“ genannte Bau sollte ursprünglich als öffentliches Zentrum für Erholung, Bildung und Unterhaltung dienen und das nordlondoner Gegenstück zum Crystal Palace im Süden Londons sein. Neben der Darts-WM ist der Alexandra Palace seit 2012 jedes Jahr im Januar Schauplatz des Snookerturniers Masters.

In welchem Format wird die PDC-Darts-WM 2026/27 gespielt?

Die PDC-Darts-WM wird im Satzmodus gespielt. Einen Satz gewinnt, wer drei Legs für sich entscheidet.

Erste und zweite Runde: Best of 5 Sets

Dritte und vierte Runde: Best of 7 Sets

Viertelfinale: Best of 9 Sets

Halbfinale: Best of 11 Sets

Finale: Best of 13 Sets

Wer sind die jüngsten Sieger der PDC-Darts-WM?