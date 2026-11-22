Die besten Darts-Spieler der Welt kommen für weitere Festtage voller Darts-Action ins Londoner Ally Pally. Die PDC Darts-WM beginnt am 11. Dezember und endet mit dem Finale am 3. Januar. Schon heute könnt Ihr Euch Plätze für den Tag oder die Session Eurer Wahl sichern.

Der Alexandra Palace richtet das größte Darts-Turnier in diesem Jahr zwar zum 20. Mal aus, erstmals wird jedoch in der Great Hall des Veranstaltungsorts gespielt. Dadurch steigt das Ticketkontingent auf die Rekordzahl von 180.000.

Luke Littler kehrt als amtierender Champion und Sieger der vergangenen beiden Ausgaben zurück. Er will als erster Spieler seit Phil „The Power“ Taylor im Jahr 2006 den Titel dreimal in Folge gewinnen.

Auch Ihr könnt Euch einen Platz im Palace sichern und Teil der begeisterten Darts-Menge werden. GOAL liefert Euch alle wichtigen Informationen zu den Tickets, einschließlich der Verkaufsstellen und Preise.

Wie sieht der Spielplan der PDC Darts-WM 2026/27 aus?

Die PDC Darts-WM 2026/27 findet von Freitag, dem 11. Dezember, bis Sonntag, dem 3. Januar, im Alexandra Palace im Norden Londons statt. Vom 24. bis 26. Dezember sowie am 31. Dezember werden keine Partien ausgetragen.

Hier ist der Spielplan im Überblick:

Datum (Ortszeit) Runde / Session Tickets Freitag, 11. Dezember (19 Uhr) Abendsession (1. Runde, 4 Partien) Tickets Samstag, 12. Dezember (12.30 Uhr) Nachmittagssession (1. Runde, 4 Partien) Tickets Samstag, 12. Dezember (19 Uhr) Abendsession (1. Runde, 4 Partien) Tickets Sonntag, 13. Dezember (12.30 Uhr) Nachmittagssession (1. Runde, 4 Partien) Tickets Sonntag, 13. Dezember (19 Uhr) Abendsession (1. Runde, 4 Partien) Tickets Montag, 14. Dezember (19 Uhr) Abendsession (1. Runde, 4 Partien) Tickets Dienstag, 15. Dezember (12.30 Uhr) Nachmittagssession (1. Runde, 4 Partien) Tickets Dienstag, 15. Dezember (19 Uhr) Abendsession (1. Runde, 4 Partien) Tickets Mittwoch, 16. Dezember (12.30 Uhr) Nachmittagssession (1. Runde, 4 Partien) Tickets Mittwoch, 16. Dezember (19 Uhr) Abendsession (1. Runde, 4 Partien) Tickets Donnerstag, 17. Dezember (12.30 Uhr) Nachmittagssession (1. Runde, 4 Partien) Tickets Donnerstag, 17. Dezember (19 Uhr) Abendsession (1. Runde, 4 Partien) Tickets Freitag, 18. Dezember (12.30 Uhr) Nachmittagssession (1. Runde, 4 Partien) Tickets Freitag, 18. Dezember (19 Uhr) Abendsession (1. Runde, 4 Partien) Tickets Samstag, 19. Dezember (12.30 Uhr) Nachmittagssession (1. Runde, 4 Partien) Tickets Samstag, 19. Dezember (19 Uhr) Abendsession (1. Runde, 4 Partien) Tickets Sonntag, 20. Dezember (12.30 Uhr) Nachmittagssession (2. Runde, 4 Partien) Tickets Sonntag, 20. Dezember (19 Uhr) Abendsession (2. Runde, 4 Partien) Tickets Montag, 21. Dezember (12.30 Uhr) Nachmittagssession (2. Runde, 4 Partien) Tickets Montag, 21. Dezember (19 Uhr) Abendsession (2. Runde, 4 Partien) Tickets Dienstag, 22. Dezember (12.30 Uhr) Nachmittagssession (2. Runde, 4 Partien) Tickets Dienstag, 22. Dezember (19 Uhr) Abendsession (2. Runde, 4 Partien) Tickets Mittwoch, 23. Dezember (12.30 Uhr) Nachmittagssession (2. Runde, 4 Partien) Tickets Mittwoch, 23. Dezember (19 Uhr) Abendsession (2. Runde, 4 Partien) Tickets Sonntag, 27. Dezember (12.30 Uhr) Nachmittagssession (Runde der letzten 32, 3 Partien) Tickets Sonntag, 27. Dezember (19 Uhr) Abendsession (Runde der letzten 32, 3 Partien) Tickets Montag, 28. Dezember (12.30 Uhr) Nachmittagssession (Runde der letzten 32, 3 Partien) Tickets Montag, 28. Dezember (19 Uhr) Abendsession (Runde der letzten 32, 3 Partien) Tickets Dienstag, 29. Dezember (12.30 Uhr) Nachmittagssession (Runde der letzten 32, 3 Partien) Tickets Dienstag, 29. Dezember (19 Uhr) Abendsession (Runde der letzten 32, 1 Partie & Achtelfinale, 2 Partien) Tickets Mittwoch, 30. Dezember (12.30 Uhr) Nachmittagssession (Achtelfinale, 3 Partien) Tickets Mittwoch, 30. Dezember (19 Uhr) Abendsession (Achtelfinale, 3 Partien) Tickets Freitag, 1. Januar (12.30 Uhr) Viertelfinale (2 Partien) Tickets Freitag, 1. Januar (19 Uhr) Viertelfinale (2 Partien) Tickets Samstag, 2. Januar (19.30 Uhr) Halbfinale (2 Partien) Tickets Sonntag, 3. Januar (20 Uhr) Finale Tickets

So bekommt Ihr Tickets für die PDC Darts-WM 2026/27

Offizielle Tickets für die PDC Darts-WM 2026/27 wurden erstmals über ein Losverfahren vergeben, statt in einem allgemeinen Verkauf nach dem Prinzip „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“. Das Losverfahren lief wie folgt ab:

Verlosung für PDCTV-Jahresmitglieder : Sie begann am 1. September und endete am 7. September.

: Sie begann am 1. September und endete am 7. September. Allgemeine Verlosung : Sie begann am 8. September und endete am 14. September.

: Sie begann am 8. September und endete am 14. September. Ergebnisse & allgemeiner Verkauf: Die Gewinner der Verlosungen wurden Ende September benachrichtigt. Ein allgemeiner Verkauf folgte nicht, da sämtliche regulären Tickets über die Verlosungen vergeben wurden.

Offizieller Weiterverkauf von Fan zu Fan: Auf der See Tickets Fan-to-Fan Resale Platform könnt Ihr nach Tickets suchen. Sie ist der autorisierte Wiederverkaufsmarktplatz für reguläre Tickets.

Darüber hinaus können Fans Tickets für die PDC Darts-WM auf dem Zweitmarkt kaufen. StubHub zählt zu den führenden Anbietern für alle, die sich über alternative Wege Plätze sichern möchten, und bietet Fans eine verlässliche Möglichkeit, noch kurzfristig Tickets zu bekommen.

Wie viel kosten Tickets für die PDC Darts-WM 2026/27?

Offizielle Tickets für die PDC Darts-WM 2026/27 im Alexandra Palace kosten ab 55 £ für Sitzplätze auf den Rängen, ab 75 £ für Plätze an Tischen und ab 399 £ für das Hospitality-Angebot des 501 Club. Die Preise steigen im Verlauf des Turniers und erreichen für das Finale am 3. Januar 2027 ihren Höchststand.

Ticketkategorie Preis: frühe Runden / Finale Wesentliche Merkmale Sitzplätze auf den Rängen ab 55 £ / 95 £ Erhöhte Tribünen mit breiteren Sitzen, mehr Beinfreiheit und Getränkehaltern. Plätze an Tischen ab 75 £ / 110 £ Gemeinsam genutzte Tische auf Saalebene, am nächsten zur Bühne und zum Einlauf der Spieler. 501 Club Hospitality ab 399 £ / 599 £ Zugang zu einer exklusiven VIP-Lounge, reservierte Sitzplätze sowie Speisen und Getränke im Paket enthalten.

Weitere Informationen findet Ihr auf dem offiziellen Ticketportal des Clubs. Die aktuelle Verfügbarkeit könnt Ihr auch auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub prüfen.

Wo findet die PDC Darts-WM 2026/27 statt?

Die PDC Darts-WM zog 2008 erstmals von der Circus Tavern in Purfleet in den Alexandra Palace um. Damit ist dies die 20. Ausgabe, die an dem Veranstaltungsort im Norden Londons ausgetragen wird. Die Great Hall des Alexandra Palace, in der die WM in diesem Jahr stattfindet, bietet Platz für mehr als 5.000 Menschen.

Der 1873 eröffnete Alexandra Palace, oft „Ally Pally“ genannt, war als „Palast für das Volk“ gedacht. Ursprünglich sollte er als öffentliches Zentrum für Erholung, Bildung und Unterhaltung sowie als nordlondoner Pendant zum Crystal Palace im Süden Londons dienen. Neben der Darts-WM findet im Alexandra Palace seit 2012 jedes Jahr im Januar das Snookerturnier Masters statt.

In welchem Format wird die PDC Darts-WM 2026/27 gespielt?

Die PDC Darts-WM wird in Sätzen gespielt. Einen Satz gewinnt, wer drei Legs für sich entscheidet.

Erste & zweite Runde: Best of 5 Sätze

Dritte & vierte Runde: Best of 7 Sätze

Viertelfinale: Best of 9 Sätze

Halbfinale: Best of 11 Sätze

Finale: Best of 13 Sätze

Wer sind die jüngsten Sieger der PDC Darts-WM?