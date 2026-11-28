Die besten Darts-Spieler der Welt kommen für ein weiteres Turnier zur Weihnachtszeit ins Londoner Alexandra Palace, auch „Ally Pally“ genannt. Die PDC Darts-WM beginnt am 11. Dezember und endet mit dem Finale am 3. Januar. Schon heute könnt Ihr Euch Plätze für einen Termin oder eine Session Eurer Wahl sichern.

Der Alexandra Palace richtet das größte Darts-Turnier in diesem Jahr zwar bereits zum 20. Mal aus, doch erstmals finden die Spiele in der Great Hall statt. Dadurch steigt die Zahl der verfügbaren Tickets auf den Rekordwert von 180.000.

Luke Littler kehrt als zweifacher Titelverteidiger zurück. Er will als erster Spieler seit Phil „The Power“ Taylor im Jahr 2006 den Titel dreimal in Folge gewinnen.

Auch Ihr könnt Euch einen Platz im Alexandra Palace sichern und die Atmosphäre vor Ort erleben. GOAL liefert Euch alle wichtigen Informationen zu den Tickets, darunter die Verkaufsstellen und Preise.

Wie sieht der Spielplan der PDC Darts-WM 2026/27 aus?

Die PDC Darts-WM 2026/27 findet von Freitag, 11. Dezember, bis Sonntag, 3. Januar, im Alexandra Palace im Norden Londons statt. Vom 24. bis 26. Dezember sowie am 31. Dezember werden keine Spiele ausgetragen.

Hier ist der Turnierplan:

Datum (Ortszeit) Runde / Session Tickets Freitag, 11. Dezember (19 Uhr) Abend-Session (1. Runde, 4 Spiele) Tickets Samstag, 12. Dezember (12.30 Uhr) Nachmittags-Session (1. Runde, 4 Spiele) Tickets Samstag, 12. Dezember (19 Uhr) Abend-Session (1. Runde, 4 Spiele) Tickets Sonntag, 13. Dezember (12.30 Uhr) Nachmittags-Session (1. Runde, 4 Spiele) Tickets Sonntag, 13. Dezember (19 Uhr) Abend-Session (1. Runde, 4 Spiele) Tickets Montag, 14. Dezember (19 Uhr) Abend-Session (1. Runde, 4 Spiele) Tickets Dienstag, 15. Dezember (12.30 Uhr) Nachmittags-Session (1. Runde, 4 Spiele) Tickets Dienstag, 15. Dezember (19 Uhr) Abend-Session (1. Runde, 4 Spiele) Tickets Mittwoch, 16. Dezember (12.30 Uhr) Nachmittags-Session (1. Runde, 4 Spiele) Tickets Mittwoch, 16. Dezember (19 Uhr) Abend-Session (1. Runde, 4 Spiele) Tickets Donnerstag, 17. Dezember (12.30 Uhr) Nachmittags-Session (1. Runde, 4 Spiele) Tickets Donnerstag, 17. Dezember (19 Uhr) Abend-Session (1. Runde, 4 Spiele) Tickets Freitag, 18. Dezember (12.30 Uhr) Nachmittags-Session (1. Runde, 4 Spiele) Tickets Freitag, 18. Dezember (19 Uhr) Abend-Session (1. Runde, 4 Spiele) Tickets Samstag, 19. Dezember (12.30 Uhr) Nachmittags-Session (1. Runde, 4 Spiele) Tickets Samstag, 19. Dezember (19 Uhr) Abend-Session (1. Runde, 4 Spiele) Tickets Sonntag, 20. Dezember (12.30 Uhr) Nachmittags-Session (2. Runde, 4 Spiele) Tickets Sonntag, 20. Dezember (19 Uhr) Abend-Session (2. Runde, 4 Spiele) Tickets Montag, 21. Dezember (12.30 Uhr) Nachmittags-Session (2. Runde, 4 Spiele) Tickets Montag, 21. Dezember (19 Uhr) Abend-Session (2. Runde, 4 Spiele) Tickets Dienstag, 22. Dezember (12.30 Uhr) Nachmittags-Session (2. Runde, 4 Spiele) Tickets Dienstag, 22. Dezember (19 Uhr) Abend-Session (2. Runde, 4 Spiele) Tickets Mittwoch, 23. Dezember (12.30 Uhr) Nachmittags-Session (2. Runde, 4 Spiele) Tickets Mittwoch, 23. Dezember (19 Uhr) Abend-Session (2. Runde, 4 Spiele) Tickets Sonntag, 27. Dezember (12.30 Uhr) Nachmittags-Session (Runde der letzten 32, 3 Spiele) Tickets Sonntag, 27. Dezember (19 Uhr) Abend-Session (Runde der letzten 32, 3 Spiele) Tickets Montag, 28. Dezember (12.30 Uhr) Nachmittags-Session (Runde der letzten 32, 3 Spiele) Tickets Montag, 28. Dezember (19 Uhr) Abend-Session (Runde der letzten 32, 3 Spiele) Tickets Dienstag, 29. Dezember (12.30 Uhr) Nachmittags-Session (Runde der letzten 32, 3 Spiele) Tickets Dienstag, 29. Dezember (19 Uhr) Abend-Session (Runde der letzten 32, 1 Spiel & Achtelfinale, 2 Spiele) Tickets Mittwoch, 30. Dezember (12.30 Uhr) Nachmittags-Session (Achtelfinale, 3 Spiele) Tickets Mittwoch, 30. Dezember (19 Uhr) Abend-Session (Achtelfinale, 3 Spiele) Tickets Freitag, 1. Januar (12.30 Uhr) Viertelfinale (2 Spiele) Tickets Freitag, 1. Januar (19 Uhr) Viertelfinale (2 Spiele) Tickets Samstag, 2. Januar (19.30 Uhr) Halbfinale (2 Spiele) Tickets Sonntag, 3. Januar (20 Uhr) Finale Tickets

Wie bekommt man Tickets für die PDC Darts-WM 2026/27?

Offizielle Tickets für die PDC Darts-WM 2026/27 wurden erstmals über ein Losverfahren statt über einen allgemeinen Verkauf nach dem Prinzip „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“ vergeben. Die Einzelheiten des Losverfahrens waren:

Verlosung für PDCTV-Jahresmitglieder : Sie begann am 1. September und endete am 7. September.

: Sie begann am 1. September und endete am 7. September. Allgemeine Verlosung : Sie begann am 8. September und endete am 14. September.

: Sie begann am 8. September und endete am 14. September. Ergebnisse & allgemeiner Verkauf: Die Gewinner der Verlosungen wurden Ende September benachrichtigt. Da alle regulären Tickets über die Verlosungen vergeben wurden, gab es anschließend keinen allgemeinen Verkauf.

Offizieller Wiederverkauf von Fans an Fans: Auf der See Tickets Fan-to-Fan Resale Platform, dem autorisierten Wiederverkaufsportal für reguläre Tickets, könnt Ihr nach Angeboten suchen.

Darüber hinaus können Fans Tickets für die PDC Darts-WM auf dem Zweitmarkt kaufen. StubHub gehört zu den führenden Anbietern für alle, die sich auf anderem Weg Plätze sichern möchten, und bietet Fans eine verlässliche Möglichkeit, kurzfristig noch Tickets zu bekommen.

Was kosten Tickets für die PDC Darts-WM 2026/27?

Offizielle Tickets für die PDC Darts-WM 2026/27 im Alexandra Palace kosten ab 55 Pfund für Plätze auf den Tribünen, ab 75 Pfund für Plätze an Tischen und ab 399 Pfund für das Hospitality-Angebot des 501 Club. Im Verlauf des Turniers steigen die Preise und erreichen für das Finale am 3. Januar 2027 ihren Höchststand.

Ticketkategorie Preis: erste Runden / Finale Ausstattung Tribünenplätze ab 55 £ / 95 £ Erhöhte Tribünen mit breiteren Sitzen, mehr Beinfreiheit und Getränkehaltern. Tischplätze ab 75 £ / 110 £ Gemeinsam genutzte Tische auf Saalebene, am nächsten zur Bühne und zum Einlauf der Spieler. 501 Club Hospitality ab 399 £ / 599 £ Zugang zu einer exklusiven VIP-Lounge, reservierte Plätze sowie Speisen und Getränke inklusive.

Weitere Informationen findet Ihr im offiziellen Ticketportal des Veranstalters. Die aktuelle Verfügbarkeit könnt Ihr auch auf Zweitmarkt-Plattformen wie StubHub prüfen.

Wo findet die PDC Darts-WM 2026/27 statt?

Die PDC Darts-WM zog 2008 von der Circus Tavern in Purfleet in den Alexandra Palace um. Die kommende Ausgabe ist damit die 20. an diesem Veranstaltungsort im Norden Londons. Die Great Hall des Alexandra Palace, in der die Weltmeisterschaft in diesem Jahr stattfindet, bietet Platz für mehr als 5.000 Menschen.

Der 1873 eröffnete Alexandra Palace, oft „Ally Pally“ genannt, war als „Palast für das Volk“ gedacht. Ursprünglich sollte er als öffentliches Zentrum für Erholung, Bildung und Unterhaltung sowie als nordlondoner Gegenstück zum Crystal Palace im Süden Londons dienen. Neben der Darts-WM findet dort seit 2012 jedes Jahr im Januar das Snookerturnier Masters statt.

In welchem Modus wird die PDC Darts-WM 2026/27 gespielt?

Die PDC Darts-WM wird im Satzmodus gespielt. Einen Satz gewinnt, wer drei Legs für sich entscheidet.

Erste & zweite Runde: Best of 5 Sets

Dritte & vierte Runde: Best of 7 Sets

Viertelfinale: Best of 9 Sets

Halbfinale: Best of 11 Sets

Finale: Best of 13 Sets

Wer sind die jüngsten PDC-Darts-Weltmeister?