Während der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 in Nordamerika haben wir einen sensationellen Fußballsommer erlebt. Jetzt sind im Nahen Osten die künftigen Stars des Fußballs an der Reihe.

Die FIFA-U17-Weltmeisterschaft kehrt für die Ausgabe 2026 nach Katar zurück. Sie findet vom 19. November bis zum 13. Dezember statt, und Tickets könnt Ihr schon heute buchen.

Das weltweite Jugendturnier hat an Bedeutung gewonnen, seit die FIFA das Format dauerhaft umgestaltet und daraus ein jährliches Großturnier mit 48 Mannschaften gemacht hat. Katar richtete das Turnier 2025 erstmals aus und wird bis 2029 Gastgeber bleiben.

Fußballstars wie Ronaldinho, Neymar, Toni Kroos und Victor Osimhen haben auf der U17-Bühne bereits geglänzt. Wer wird diesmal seine Spuren hinterlassen? In Katar könnt Ihr es selbst herausfinden.

Hier findet Ihr bei GOAL alle aktuellen Informationen zum Kauf von Tickets für die FIFA-U17-Weltmeisterschaft 2026: wo Ihr sie bekommt, wie viel sie kosten und mehr.

Wann findet die FIFA-U17-Weltmeisterschaft 2026 statt?

Die FIFA-U17-Weltmeisterschaft 2026 findet vom 19. November bis zum 13. Dezember in Katar statt. Insgesamt werden 104 Spiele ausgetragen.

Die 48 Mannschaften sind auf zwölf Gruppen (A bis L) verteilt. Die beiden besten Teams jeder Gruppe sowie die acht besten Gruppendritten ziehen in die K.-o.-Phase ein, die mit der Runde der letzten 32 beginnt.

Die Spiele werden überwiegend auf den erstklassigen Plätzen der Aspire Zone in Doha ausgetragen. Das Finale am Sonntag, dem 13. Dezember, findet im eindrucksvollen Ahmed Bin Ali Stadium statt.

Turnierphase Termin(e) Tickets Spielort(e) Gruppenphase 19. bis 27. November Tickets Aspire Zone / Doha (verschiedene Plätze) Runde der letzten 32 30. November bis 1. Dezember Tickets Aspire Zone / Doha (verschiedene Plätze) Achtelfinale 3. bis 4. Dezember Tickets Aspire Zone / Doha (verschiedene Plätze) Viertelfinale 7. Dezember Tickets Aspire Zone / Doha (verschiedene Plätze) Halbfinale 10. Dezember Tickets Aspire Zone / Doha (Plätze 2 und 7) Spiel um Platz 3 13. Dezember Tickets Aspire Zone / Doha (Platz 2) Finale (und Spiel um Platz 3) 13. Dezember Tickets Ahmed Bin Ali Stadium (Doha)

So kauft Ihr Tickets für die FIFA-U17-Weltmeisterschaft 2026

Offizielle Tickets für die FIFA-U17-Weltmeisterschaft 2026 in Katar könnt Ihr direkt über folgende Kanäle kaufen:

Hauptplattform : das offizielle FIFA-Ticketportal oder die eigens eingerichtete Ticketseite für die FIFA-U17-Weltmeisterschaft 2026 in Katar.

: das offizielle FIFA-Ticketportal oder die eigens eingerichtete Ticketseite für die FIFA-U17-Weltmeisterschaft 2026 in Katar. Lokale Turnierplattform: Auch die offizielle katarische Gastgeberplattform „Road to Qatar“ ist verfügbar.

Wichtige Termine und Verkaufsphasen

Verkaufsphase Beginn Zielgruppe Visa-Vorverkauf 19. Oktober 2026 Exklusiver Verkaufszeitraum für Visa-Karteninhaber Allgemeiner Verkauf 26. Oktober 2026 Offen für alle Fans mit einer akzeptierten Zahlungsmethode

Wer sich kurzfristig noch Plätze sichern möchte, kann Tickets auch auf Zweitmarktplattformen wie Ticombo kaufen.

Garantierte Ticketübertragung: Ticombo schützt alle Ticketübertragungen und Käufe durch sein integriertes Sicherheitsprogramm TixProtect. Es garantiert, dass Ihr Eure Tickets rechtzeitig erhaltet und sie für Eure Veranstaltung gültig sind. Andernfalls bekommt Ihr 100 Prozent des Kaufpreises zurück.

Wie viel kosten Tickets für die FIFA-U17-Weltmeisterschaft 2026?

Offizielle Tickets für die FIFA-U17-Weltmeisterschaft 2026 in Katar kosten für allgemeine Tagespässe ab 20 QAR (etwa 4,20 £ / 5,50 US-Dollar). Finaltickets kosten ab 15 bis 35 QAR (etwa 3,20 bis 7,20 £ / 4,10 bis 9,60 US-Dollar).

Ticketkategorien und Preise

Tagespass:

Ab 20 QAR erhältlich: Zugang zu sechs Plätzen (Plätze 1, 3, 4, 5, 8 und 9) im Aspire Zone Competition Complex an einem Tag. Die Sitzplätze werden nach dem Prinzip „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“ vergeben. Der Eintritt zum Fan-Festival ist ebenfalls enthalten.

Prime Match Pass:

Ab 35 QAR erhältlich: Enthält alle Leistungen des Tagespasses sowie einen reservierten Sitzplatz auf einem der beiden Hauptplätze (Platz 2 oder Platz 7) für ein wichtiges oder besonders gefragtes Spiel Eurer Wahl, vorbehaltlich der Platzkapazität.

Tickets für das Finale (Ahmed Bin Ali Stadium):

Kategorie 1: 30 bis 35 QAR

Kategorie 2: 15 QAR

Weitere Informationen findet Ihr auf der Website der FIFA und der offiziellen Turnierwebsite. Die aktuelle Verfügbarkeit könnt Ihr auch auf Zweitmarktplattformen wie Ticombo prüfen.

Welche Mannschaften spielen bei der FIFA-U17-Weltmeisterschaft 2026?

Die FIFA-U17-Weltmeisterschaft 2026 markiert die historische Premiere des erweiterten Formats mit 48 Mannschaften. Die folgenden sieben Länder nehmen erstmals an dem Turnier teil: Griechenland, Montenegro, Mosambik, Rumänien, Serbien, Tansania und Vietnam.

Überraschenderweise haben sich vier der letzten fünf U17-Weltmeister (Nigeria, England, Deutschland und Portugal) nicht für die Ausgabe 2026 qualifiziert. Brasilien, das bereits viermal Weltmeister wurde, ist damit die erfolgreichste teilnehmende Nation.

Gruppe Qualifizierte Mannschaften Gruppe A Katar, Panama, Griechenland, Ägypten Gruppe B Neukaledonien, Ecuador, Südkorea, Uganda Gruppe C Argentinien, Australien, Dänemark, Mosambik Gruppe D Frankreich, Haiti, Saudi-Arabien, Uruguay Gruppe E Italien, Elfenbeinküste, Usbekistan, Jamaika Gruppe F Kroatien, Kuba, Tadschikistan, Senegal Gruppe G Belgien, Mali, Neuseeland, Vietnam Gruppe H Spanien, Volksrepublik China, Marokko, Fidschi Gruppe I Brasilien, Costa Rica, Republik Irland, Tansania Gruppe J USA, Algerien, Chile, Montenegro Gruppe K Mexiko, Kamerun, Rumänien, Venezuela Gruppe L Japan, Kolumbien, Honduras, Serbien

Wer sind die jüngsten Sieger der FIFA-U17-Weltmeisterschaft?

Nigeria führt die ewige Siegerliste der FIFA-U17-Weltmeisterschaft an. Seit der ersten Austragung des Turniers 1985 hat das Land den Titel fünfmal gewonnen.