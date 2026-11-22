Während der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 in Nordamerika haben wir einen sensationellen Fußballsommer erlebt. Jetzt sind im Nahen Osten die künftigen Stars des Fußballs an der Reihe.
Die FIFA-U17-Weltmeisterschaft kehrt für die Ausgabe 2026 nach Katar zurück. Sie findet vom 19. November bis zum 13. Dezember statt, und Tickets könnt Ihr schon heute buchen.
Das weltweite Jugendturnier hat an Bedeutung gewonnen, seit die FIFA das Format dauerhaft umgestaltet und daraus ein jährliches Großturnier mit 48 Mannschaften gemacht hat. Katar richtete das Turnier 2025 erstmals aus und wird bis 2029 Gastgeber bleiben.
Fußballstars wie Ronaldinho, Neymar, Toni Kroos und Victor Osimhen haben auf der U17-Bühne bereits geglänzt. Wer wird diesmal seine Spuren hinterlassen? In Katar könnt Ihr es selbst herausfinden.
Hier findet Ihr bei GOAL alle aktuellen Informationen zum Kauf von Tickets für die FIFA-U17-Weltmeisterschaft 2026: wo Ihr sie bekommt, wie viel sie kosten und mehr.
Wann findet die FIFA-U17-Weltmeisterschaft 2026 statt?
Die FIFA-U17-Weltmeisterschaft 2026 findet vom 19. November bis zum 13. Dezember in Katar statt. Insgesamt werden 104 Spiele ausgetragen.
Die 48 Mannschaften sind auf zwölf Gruppen (A bis L) verteilt. Die beiden besten Teams jeder Gruppe sowie die acht besten Gruppendritten ziehen in die K.-o.-Phase ein, die mit der Runde der letzten 32 beginnt.
Die Spiele werden überwiegend auf den erstklassigen Plätzen der Aspire Zone in Doha ausgetragen. Das Finale am Sonntag, dem 13. Dezember, findet im eindrucksvollen Ahmed Bin Ali Stadium statt.
Turnierphase
Termin(e)
Tickets
Spielort(e)
Gruppenphase
19. bis 27. November
Aspire Zone / Doha (verschiedene Plätze)
Runde der letzten 32
30. November bis 1. Dezember
Aspire Zone / Doha (verschiedene Plätze)
Achtelfinale
3. bis 4. Dezember
Aspire Zone / Doha (verschiedene Plätze)
Viertelfinale
7. Dezember
Aspire Zone / Doha (verschiedene Plätze)
Halbfinale
10. Dezember
Aspire Zone / Doha (Plätze 2 und 7)
Spiel um Platz 3
13. Dezember
Aspire Zone / Doha (Platz 2)
Finale (und Spiel um Platz 3)
13. Dezember
Ahmed Bin Ali Stadium (Doha)
So kauft Ihr Tickets für die FIFA-U17-Weltmeisterschaft 2026
Offizielle Tickets für die FIFA-U17-Weltmeisterschaft 2026 in Katar könnt Ihr direkt über folgende Kanäle kaufen:
- Hauptplattform: das offizielle FIFA-Ticketportal oder die eigens eingerichtete Ticketseite für die FIFA-U17-Weltmeisterschaft 2026 in Katar.
- Lokale Turnierplattform: Auch die offizielle katarische Gastgeberplattform „Road to Qatar“ ist verfügbar.
Wichtige Termine und Verkaufsphasen
Verkaufsphase
Beginn
Zielgruppe
Visa-Vorverkauf
19. Oktober 2026
Exklusiver Verkaufszeitraum für Visa-Karteninhaber
Allgemeiner Verkauf
26. Oktober 2026
Offen für alle Fans mit einer akzeptierten Zahlungsmethode
Wer sich kurzfristig noch Plätze sichern möchte, kann Tickets auch auf Zweitmarktplattformen wie Ticombo kaufen.
Garantierte Ticketübertragung: Ticombo schützt alle Ticketübertragungen und Käufe durch sein integriertes Sicherheitsprogramm TixProtect. Es garantiert, dass Ihr Eure Tickets rechtzeitig erhaltet und sie für Eure Veranstaltung gültig sind. Andernfalls bekommt Ihr 100 Prozent des Kaufpreises zurück.
Wie viel kosten Tickets für die FIFA-U17-Weltmeisterschaft 2026?
Offizielle Tickets für die FIFA-U17-Weltmeisterschaft 2026 in Katar kosten für allgemeine Tagespässe ab 20 QAR (etwa 4,20 £ / 5,50 US-Dollar). Finaltickets kosten ab 15 bis 35 QAR (etwa 3,20 bis 7,20 £ / 4,10 bis 9,60 US-Dollar).
Ticketkategorien und Preise
Tagespass:
- Ab 20 QAR erhältlich: Zugang zu sechs Plätzen (Plätze 1, 3, 4, 5, 8 und 9) im Aspire Zone Competition Complex an einem Tag. Die Sitzplätze werden nach dem Prinzip „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst“ vergeben. Der Eintritt zum Fan-Festival ist ebenfalls enthalten.
Prime Match Pass:
- Ab 35 QAR erhältlich: Enthält alle Leistungen des Tagespasses sowie einen reservierten Sitzplatz auf einem der beiden Hauptplätze (Platz 2 oder Platz 7) für ein wichtiges oder besonders gefragtes Spiel Eurer Wahl, vorbehaltlich der Platzkapazität.
Tickets für das Finale (Ahmed Bin Ali Stadium):
- Kategorie 1: 30 bis 35 QAR
- Kategorie 2: 15 QAR
Weitere Informationen findet Ihr auf der Website der FIFA und der offiziellen Turnierwebsite. Die aktuelle Verfügbarkeit könnt Ihr auch auf Zweitmarktplattformen wie Ticombo prüfen.
Welche Mannschaften spielen bei der FIFA-U17-Weltmeisterschaft 2026?
Die FIFA-U17-Weltmeisterschaft 2026 markiert die historische Premiere des erweiterten Formats mit 48 Mannschaften. Die folgenden sieben Länder nehmen erstmals an dem Turnier teil: Griechenland, Montenegro, Mosambik, Rumänien, Serbien, Tansania und Vietnam.
Überraschenderweise haben sich vier der letzten fünf U17-Weltmeister (Nigeria, England, Deutschland und Portugal) nicht für die Ausgabe 2026 qualifiziert. Brasilien, das bereits viermal Weltmeister wurde, ist damit die erfolgreichste teilnehmende Nation.
Gruppe
Qualifizierte Mannschaften
Gruppe A
Katar, Panama, Griechenland, Ägypten
Gruppe B
Neukaledonien, Ecuador, Südkorea, Uganda
Gruppe C
Argentinien, Australien, Dänemark, Mosambik
Gruppe D
Frankreich, Haiti, Saudi-Arabien, Uruguay
Gruppe E
Italien, Elfenbeinküste, Usbekistan, Jamaika
Gruppe F
Kroatien, Kuba, Tadschikistan, Senegal
Gruppe G
Belgien, Mali, Neuseeland, Vietnam
Gruppe H
Spanien, Volksrepublik China, Marokko, Fidschi
Gruppe I
Brasilien, Costa Rica, Republik Irland, Tansania
Gruppe J
USA, Algerien, Chile, Montenegro
Gruppe K
Mexiko, Kamerun, Rumänien, Venezuela
Gruppe L
Japan, Kolumbien, Honduras, Serbien
Wer sind die jüngsten Sieger der FIFA-U17-Weltmeisterschaft?
Nigeria führt die ewige Siegerliste der FIFA-U17-Weltmeisterschaft an. Seit der ersten Austragung des Turniers 1985 hat das Land den Titel fünfmal gewonnen.
Jahr
Sieger
Finalgegner
2025
Portugal
Österreich
2023
Deutschland
Frankreich
2019
Brasilien
Mexiko
2017
England
Spanien
2015
Nigeria
Mali
2013
Nigeria
Mexiko
2011
Mexiko
Uruguay
2009
Schweiz
Nigeria
2007
Nigeria
Spanien
2005
Mexiko
Brasilien