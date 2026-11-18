Während der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 in Nordamerika haben wir einen sensationellen Fußballsommer erlebt. Jetzt sind die künftigen Legenden des Sports an der Reihe, im Nahen Osten zu glänzen.

Die FIFA-U17-Weltmeisterschaft kehrt für die Ausgabe 2026 nach Katar zurück. Sie findet vom 19. November bis zum 13. Dezember statt, und Tickets könnt Ihr schon heute buchen.

Das weltweite Jugendturnier hat an Bedeutung gewonnen, seit die FIFA das Format dauerhaft umgestaltet und daraus ein jährliches Großturnier mit 48 Teams gemacht hat. Katar war 2025 erstmals Gastgeber und wird es bis 2029 bleiben.

Fußballstars wie Ronaldinho, Neymar, Toni Kroos und Victor Osimhen haben auf der U17-Bühne bereits geglänzt. Wer wird diesmal seine Spuren hinterlassen? Ihr könntet in Katar dabei sein und es selbst herausfinden.

Hier findet Ihr bei GOAL alle aktuellen Informationen zu Tickets für die FIFA-U17-Weltmeisterschaft 2026: wo Ihr sie kaufen könnt, was sie kosten und mehr.

Wann findet die FIFA-U17-Weltmeisterschaft 2026 statt?

Die FIFA-U17-Weltmeisterschaft 2026 findet vom 19. November bis zum 13. Dezember in Katar statt. Insgesamt werden 104 Spiele ausgetragen.

Die 48 Teams sind in zwölf Gruppen (A bis L) aufgeteilt. Die jeweils zwei besten Teams jeder Gruppe sowie die acht besten Gruppendritten ziehen in die K.-o.-Phase ein, die mit der Runde der letzten 32 beginnt.

Die Spiele werden überwiegend auf den erstklassigen Plätzen der Aspire Zone in Doha ausgetragen. Das Finale am Sonntag, 13. Dezember, findet im beeindruckenden Ahmed Bin Ali Stadium statt.

Turnierphase Termin(e) Tickets Spielort(e) Gruppenphase 19. bis 27. November Tickets Aspire Zone / Doha (verschiedene Plätze) Runde der letzten 32 30. November bis 1. Dezember Tickets Aspire Zone / Doha (verschiedene Plätze) Achtelfinale 3. bis 4. Dezember Tickets Aspire Zone / Doha (verschiedene Plätze) Viertelfinale 7. Dezember Tickets Aspire Zone / Doha (verschiedene Plätze) Halbfinale 10. Dezember Tickets Aspire Zone / Doha (Plätze 2 und 7) Spiel um Platz 3 13. Dezember Tickets Aspire Zone / Doha (Platz 2) Finale (und Spiel um Platz 3) 13. Dezember Tickets Ahmed Bin Ali Stadium (Doha)

So kauft Ihr Tickets für die FIFA-U17-Weltmeisterschaft 2026

Offizielle Tickets für die FIFA-U17-Weltmeisterschaft 2026 in Katar könnt Ihr direkt über diese Kanäle kaufen:

Hauptplattform : das offizielle FIFA-Ticketportal oder die eigens eingerichtete Ticketseite der FIFA-U17-Weltmeisterschaft 2026 in Katar.

: das offizielle FIFA-Ticketportal oder die eigens eingerichtete Ticketseite der FIFA-U17-Weltmeisterschaft 2026 in Katar. Lokale Turnierplattform: Auch die offizielle Plattform des Gastgebers Katar, „Road to Qatar“, ist verfügbar.

Wichtige Termine und Verkaufsphasen

Verkaufsphase Beginn Zielgruppe Visa-Vorverkauf 19. Oktober 2026 Exklusiver Verkaufszeitraum für Inhaber einer Visa-Karte Allgemeiner Verkauf 26. Oktober 2026 Offen für alle Fans mit einer akzeptierten Zahlungsmethode

Wer sich kurzfristig noch Plätze sichern möchte, kann Tickets auch auf Zweitmarktplattformen wie Ticombo kaufen.

Garantierte Ticketübertragung: Ticombo schützt alle Ticketübertragungen und -käufe durch sein integriertes Sicherheitsprogramm TixProtect. Das Programm garantiert, dass Ihr Eure Tickets rechtzeitig erhaltet und sie für die jeweilige Veranstaltung gültig sind. Andernfalls bekommt Ihr 100 Prozent des Kaufpreises zurück.

Was kosten Tickets für die FIFA-U17-Weltmeisterschaft 2026?

Offizielle Tickets für die FIFA-U17-Weltmeisterschaft 2026 in Katar gibt es als allgemeine Tagespässe ab 20 QAR (etwa 4,20 £ / 5,50 US-Dollar). Tickets für das Finale kosten ab 15 bis 35 QAR (etwa 3,20 bis 7,20 £ / 4,10 bis 9,60 US-Dollar).

Ticketkategorien und Preise

Tagespass:

Ab 20 QAR erhältlich: Zugang an einem Tag zu sechs Plätzen (Plätze 1, 3, 4, 5, 8 und 9) im Wettkampfkomplex der Aspire Zone. Die Sitzplätze werden nach der Reihenfolge des Eintreffens vergeben. Der Eintritt zum Fan-Festival ist ebenfalls enthalten.

Prime Match Pass:

Ab 35 QAR erhältlich: Enthält alle Leistungen des Tagespasses sowie einen reservierten Sitzplatz auf einem der beiden Hauptplätze (Platz 2 oder Platz 7) für ein wichtiges beziehungsweise besonders gefragtes Spiel Eurer Wahl, sofern die Platzkapazität es zulässt.

Finaltickets (Ahmed Bin Ali Stadium):

Kategorie 1: 30 bis 35 QAR

Kategorie 2: 15 QAR

Behaltet die FIFA-Website und die offizielle Turnierwebsite im Blick, wenn Ihr weitere Informationen sucht. Die aktuelle Verfügbarkeit könnt Ihr auch auf Zweitmarktplattformen wie Ticombo prüfen.

Welche Teams nehmen an der FIFA-U17-Weltmeisterschaft 2026 teil?

Bei der FIFA-U17-Weltmeisterschaft 2026 kommt das erweiterte Format mit 48 Teams erstmals zum Einsatz. Die folgenden sieben Länder sind zum ersten Mal bei dem Turnier dabei: Griechenland, Montenegro, Mosambik, Rumänien, Serbien, Tansania und Vietnam.

Überraschenderweise haben sich vier der letzten fünf U17-Weltmeister (Nigeria, England, Deutschland und Portugal) nicht für die Ausgabe 2026 qualifiziert. Damit ist Brasilien, das bereits viermal den Titel gewonnen hat, die erfolgreichste teilnehmende Nation.

Gruppe Qualifizierte Teams Gruppe A Katar, Panama, Griechenland, Ägypten Gruppe B Neukaledonien, Ecuador, Südkorea, Uganda Gruppe C Argentinien, Australien, Dänemark, Mosambik Gruppe D Frankreich, Haiti, Saudi-Arabien, Uruguay Gruppe E Italien, Elfenbeinküste, Usbekistan, Jamaika Gruppe F Kroatien, Kuba, Tadschikistan, Senegal Gruppe G Belgien, Mali, Neuseeland, Vietnam Gruppe H Spanien, VR China, Marokko, Fidschi Gruppe I Brasilien, Costa Rica, Republik Irland, Tansania Gruppe J USA, Algerien, Chile, Montenegro Gruppe K Mexiko, Kamerun, Rumänien, Venezuela Gruppe L Japan, Kolumbien, Honduras, Serbien

Wer hat die FIFA-U17-Weltmeisterschaft zuletzt gewonnen?

Nigeria führt die ewige Siegerliste der FIFA-U17-Weltmeisterschaft an. Seit das Turnier 1985 erstmals ausgetragen wurde, hat das Land den Titel fünfmal gewonnen.