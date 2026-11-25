Der Weg nach Brasilien geht in seine entscheidende Phase: In der europäischen Play-off-Runde der Qualifikation zur Frauen-WM 2027 kämpfen 16 Nationen, darunter England, Schweden, Italien und die Niederlande, in Hin- und Rückspielen um die letzten sieben direkten Startplätze für die FIFA Frauen-WM 2027.
Spanien, Frankreich, Deutschland und Dänemark haben sich bereits über die Ligaphase qualifiziert. Entsprechend viel steht nun auf dem Spiel. Vom Wembley Stadium bis zum Aviva Stadium werden in einigen der größten Stadien Europas zahlreiche Zuschauer erwartet.
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Wann finden die Spiele der Qualifikation zur Frauen-WM 2027 statt?
Die zweite und letzte Runde der europäischen Qualifikation zur Frauen-WM 2027 wird mit Hin- und Rückspielen am Dienstag, 1. Dezember 2026, und am Samstag, 5. Dezember 2026, ausgetragen. Hier findet Ihr alle anstehenden Spiele mit Anstoßzeiten (MEZ) und Spielorten.
Datum und Uhrzeit
Spiel
Spielort
Tickets
1. Dezember 2026, 17:00 Uhr MEZ
Slowenien gegen Niederlande
Sportni park Domzale, Domzale
1. Dezember 2026, 17:30 Uhr MEZ
Finnland gegen Italien
Helsinki Football Stadium, Helsinki
1. Dezember 2026, 18:00 Uhr MEZ
Ukraine gegen England
Pinatar Arena, San Pedro del Pinatar
1. Dezember 2026, 18:00 Uhr MEZ
Portugal gegen Island
Estadio D. Afonso Henriques, Guimaraes
1. Dezember 2026, 18:00 Uhr MEZ
Polen gegen Irland
Polsat Plus Arena Gdansk, Gdansk
1. Dezember 2026, 19:00 Uhr MEZ
Schweiz gegen Österreich
Stadion Wankdorf, Bern
1. Dezember 2026, 20:15 Uhr MEZ
Wales gegen Norwegen
Cardiff City Stadium, Cardiff
1. Dezember 2026, 20:25 Uhr MEZ
Schottland gegen Schweden
The Marbill Coaches Stadium, Dumbarton
5. Dezember 2026, 15:00 Uhr MEZ
Island gegen Portugal
Laugardalsvollur, Reykjavik
5. Dezember 2026, 16:00 Uhr MEZ
Schweden gegen Schottland
Stockholm Arena, Stockholm
5. Dezember 2026, 16:10 Uhr MEZ
Österreich gegen Schweiz
Franz-Horr-Stadion, Wien
5. Dezember 2026, 17:00 Uhr MEZ
Norwegen gegen Wales
Ullevaal Stadion, Oslo
5. Dezember 2026, 18:00 Uhr MEZ
Irland gegen Polen
Aviva Stadium, Dublin
5. Dezember 2026, 18:00 Uhr MEZ
Niederlande gegen Slowenien
Stadion Galgenwaard, Utrecht
5. Dezember 2026, 18:30 Uhr MEZ
England gegen Ukraine
Wembley Stadium, London
5. Dezember 2026, 21:15 Uhr MEZ
Italien gegen Finnland
Stadio Erasmo Iacovone, Taranto
Wo kann man Tickets für die Qualifikation zur Frauen-WM 2027 kaufen?
Offizielle Tickets für die Qualifikation zur Frauen-WM 2027 werden direkt über die jeweiligen nationalen Fußballverbände der Gastgeber und deren primäre Ticketpartner verkauft. Dazu gehören Wembley Stadium und Ticketmaster für England, die FAI für Irland, die FAW für Wales sowie das Portal des norwegischen Fußballverbands für Norwegen.
Nach der Auslosung der Play-offs erhielten Mitglieder offizieller Fanclubs und frühzeitig registrierte Interessierte zunächst Zugang zum Vorverkauf. Inzwischen läuft der freie Verkauf über alle Portale der Gastgeber. Digitale Handy-Tickets und PDF-Tickets werden vor dem Spieltag ausgestellt.
Da die entscheidenden Rückspiele auf große Nachfrage stoßen, ist Ticombo eine Anlaufstelle, wenn die Tickets auf den offiziellen Seiten ausverkauft sind.
Wie viel kosten Tickets für die Qualifikation zur Frauen-WM 2027?
Frauenfußball auf internationalem Niveau live zu erleben, gehört weiterhin zu den günstigsten Angeboten im Weltsport. Die regulären Ticketpreise hängen vom Stadion und der Sitzplatzkategorie ab.
- England gegen Ukraine (Wembley Stadium): Offizielle reguläre Tickets für Erwachsene kosten ab etwa 19 Dollar und bis zu 75 Dollar. Ermäßigte Plätze für unter 16-Jährige, Studierende und Senioren gibt es ab ungefähr 6 Dollar.
- Norwegen gegen Wales (Ullevaal Stadion): Offizielle Tickets für Erwachsene sind über den norwegischen Fußballverband ab ungefähr 18 Dollar erhältlich, Kindertickets kosten etwa 9 Dollar.
- Andere europäische Spielorte: Bei den gastgebenden Verbänden in Irland, Polen, Schweden und den Niederlanden kosten reguläre Tickets je nach Stadionkategorie üblicherweise zwischen 15 Dollar und 25 Dollar.
Sind die regulären Kontingente ausverkauft, bieten Wiederverkaufsplattformen wie Ticombo eine Alternative, um sich kurzfristig noch Plätze zu sichern. Tickets sind dort derzeit ab 35 Dollar erhältlich.
Alles Wissenswerte zur Qualifikation für die Frauen-WM 2027
Die FIFA Frauen-WM 2027 in Brasilien wird erstmals in Südamerika ausgetragen. Für Europa stehen elf direkte Startplätze sowie ein Platz in den interkontinentalen Play-offs zur Verfügung.
Nach der im Stil der Nations League ausgetragenen Qualifikations-Ligaphase von März bis Juni 2026 lösten vier europäische Topteams als Sieger ihrer Gruppen in Liga A frühzeitig das WM-Ticket: Weltmeister Spanien, Frankreich, Deutschland und Dänemark.
Die übrigen Teams kämpften sich im Oktober 2026 durch die erste Play-off-Runde und sorgten damit für acht Hin- und Rückspielduelle in Runde zwei. England setzte sich gegen Griechenland mit insgesamt 8:1 durch und trifft nun erneut auf die Ukraine. Irland spielt gegen Polen, nachdem sich die polnische Mannschaft in einem dramatischen Elfmeterschießen knapp gegen Belgien durchgesetzt hatte.
In der zweiten Runde gibt es eine zusätzliche Besonderheit: Zwar werden acht Teams ihre Duelle nach Hin- und Rückspiel gewinnen, doch nur die sieben gemäß der Gesamttabelle der europäischen Qualifikation bestplatzierten Sieger qualifizieren sich direkt für Brasilien 2027. Der am niedrigsten platzierte Play-off-Sieger zieht in die interkontinentalen FIFA-Play-offs im Februar 2027 ein und erhält dort eine letzte Chance auf die Endrunde.