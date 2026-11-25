Der Weg nach Brasilien geht in seine entscheidende Phase: In der europäischen Play-off-Runde der Qualifikation zur Frauen-WM 2027 kämpfen 16 Nationen, darunter England, Schweden, Italien und die Niederlande, in Hin- und Rückspielen um die letzten sieben direkten Startplätze für die FIFA Frauen-WM 2027.

Spanien, Frankreich, Deutschland und Dänemark haben sich bereits über die Ligaphase qualifiziert. Entsprechend viel steht nun auf dem Spiel. Vom Wembley Stadium bis zum Aviva Stadium werden in einigen der größten Stadien Europas zahlreiche Zuschauer erwartet.

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Wann finden die Spiele der Qualifikation zur Frauen-WM 2027 statt?

Die zweite und letzte Runde der europäischen Qualifikation zur Frauen-WM 2027 wird mit Hin- und Rückspielen am Dienstag, 1. Dezember 2026, und am Samstag, 5. Dezember 2026, ausgetragen. Hier findet Ihr alle anstehenden Spiele mit Anstoßzeiten (MEZ) und Spielorten.

Datum und Uhrzeit Spiel Spielort Tickets 1. Dezember 2026, 17:00 Uhr MEZ Slowenien gegen Niederlande Sportni park Domzale, Domzale Tickets 1. Dezember 2026, 17:30 Uhr MEZ Finnland gegen Italien Helsinki Football Stadium, Helsinki Tickets 1. Dezember 2026, 18:00 Uhr MEZ Ukraine gegen England Pinatar Arena, San Pedro del Pinatar Tickets 1. Dezember 2026, 18:00 Uhr MEZ Portugal gegen Island Estadio D. Afonso Henriques, Guimaraes Tickets 1. Dezember 2026, 18:00 Uhr MEZ Polen gegen Irland Polsat Plus Arena Gdansk, Gdansk Tickets 1. Dezember 2026, 19:00 Uhr MEZ Schweiz gegen Österreich Stadion Wankdorf, Bern Tickets 1. Dezember 2026, 20:15 Uhr MEZ Wales gegen Norwegen Cardiff City Stadium, Cardiff Tickets 1. Dezember 2026, 20:25 Uhr MEZ Schottland gegen Schweden The Marbill Coaches Stadium, Dumbarton Tickets 5. Dezember 2026, 15:00 Uhr MEZ Island gegen Portugal Laugardalsvollur, Reykjavik Tickets 5. Dezember 2026, 16:00 Uhr MEZ Schweden gegen Schottland Stockholm Arena, Stockholm Tickets 5. Dezember 2026, 16:10 Uhr MEZ Österreich gegen Schweiz Franz-Horr-Stadion, Wien Tickets 5. Dezember 2026, 17:00 Uhr MEZ Norwegen gegen Wales Ullevaal Stadion, Oslo Tickets 5. Dezember 2026, 18:00 Uhr MEZ Irland gegen Polen Aviva Stadium, Dublin Tickets 5. Dezember 2026, 18:00 Uhr MEZ Niederlande gegen Slowenien Stadion Galgenwaard, Utrecht Tickets 5. Dezember 2026, 18:30 Uhr MEZ England gegen Ukraine Wembley Stadium, London Tickets 5. Dezember 2026, 21:15 Uhr MEZ Italien gegen Finnland Stadio Erasmo Iacovone, Taranto Tickets

Wo kann man Tickets für die Qualifikation zur Frauen-WM 2027 kaufen?

Offizielle Tickets für die Qualifikation zur Frauen-WM 2027 werden direkt über die jeweiligen nationalen Fußballverbände der Gastgeber und deren primäre Ticketpartner verkauft. Dazu gehören Wembley Stadium und Ticketmaster für England, die FAI für Irland, die FAW für Wales sowie das Portal des norwegischen Fußballverbands für Norwegen.

Nach der Auslosung der Play-offs erhielten Mitglieder offizieller Fanclubs und frühzeitig registrierte Interessierte zunächst Zugang zum Vorverkauf. Inzwischen läuft der freie Verkauf über alle Portale der Gastgeber. Digitale Handy-Tickets und PDF-Tickets werden vor dem Spieltag ausgestellt.

Da die entscheidenden Rückspiele auf große Nachfrage stoßen, ist Ticombo eine Anlaufstelle, wenn die Tickets auf den offiziellen Seiten ausverkauft sind.

Wie viel kosten Tickets für die Qualifikation zur Frauen-WM 2027?

Frauenfußball auf internationalem Niveau live zu erleben, gehört weiterhin zu den günstigsten Angeboten im Weltsport. Die regulären Ticketpreise hängen vom Stadion und der Sitzplatzkategorie ab.

England gegen Ukraine (Wembley Stadium): Offizielle reguläre Tickets für Erwachsene kosten ab etwa 19 Dollar und bis zu 75 Dollar . Ermäßigte Plätze für unter 16-Jährige, Studierende und Senioren gibt es ab ungefähr 6 Dollar .

Offizielle reguläre Tickets für Erwachsene kosten ab etwa und bis zu . Ermäßigte Plätze für unter 16-Jährige, Studierende und Senioren gibt es ab ungefähr . Norwegen gegen Wales (Ullevaal Stadion): Offizielle Tickets für Erwachsene sind über den norwegischen Fußballverband ab ungefähr 18 Dollar erhältlich, Kindertickets kosten etwa 9 Dollar .

Offizielle Tickets für Erwachsene sind über den norwegischen Fußballverband ab ungefähr erhältlich, Kindertickets kosten etwa . Andere europäische Spielorte: Bei den gastgebenden Verbänden in Irland, Polen, Schweden und den Niederlanden kosten reguläre Tickets je nach Stadionkategorie üblicherweise zwischen 15 Dollar und 25 Dollar.

Sind die regulären Kontingente ausverkauft, bieten Wiederverkaufsplattformen wie Ticombo eine Alternative, um sich kurzfristig noch Plätze zu sichern. Tickets sind dort derzeit ab 35 Dollar erhältlich.

Alles Wissenswerte zur Qualifikation für die Frauen-WM 2027

Die FIFA Frauen-WM 2027 in Brasilien wird erstmals in Südamerika ausgetragen. Für Europa stehen elf direkte Startplätze sowie ein Platz in den interkontinentalen Play-offs zur Verfügung.

Nach der im Stil der Nations League ausgetragenen Qualifikations-Ligaphase von März bis Juni 2026 lösten vier europäische Topteams als Sieger ihrer Gruppen in Liga A frühzeitig das WM-Ticket: Weltmeister Spanien, Frankreich, Deutschland und Dänemark.

Die übrigen Teams kämpften sich im Oktober 2026 durch die erste Play-off-Runde und sorgten damit für acht Hin- und Rückspielduelle in Runde zwei. England setzte sich gegen Griechenland mit insgesamt 8:1 durch und trifft nun erneut auf die Ukraine. Irland spielt gegen Polen, nachdem sich die polnische Mannschaft in einem dramatischen Elfmeterschießen knapp gegen Belgien durchgesetzt hatte.

In der zweiten Runde gibt es eine zusätzliche Besonderheit: Zwar werden acht Teams ihre Duelle nach Hin- und Rückspiel gewinnen, doch nur die sieben gemäß der Gesamttabelle der europäischen Qualifikation bestplatzierten Sieger qualifizieren sich direkt für Brasilien 2027. Der am niedrigsten platzierte Play-off-Sieger zieht in die interkontinentalen FIFA-Play-offs im Februar 2027 ein und erhält dort eine letzte Chance auf die Endrunde.