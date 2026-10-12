Tickets für die Copa Libertadores 2026 kaufen: Spieltermine der Teams, Verkaufsstellen, Preise und mehr

Der wichtigste Titel im südamerikanischen Klubfußball geht in die entscheidende Phase. Die Copa Libertadores 2026, die 67. Ausgabe des wichtigsten CONMEBOL-Wettbewerbs, steht im Oktober im Halbfinale. Das Finale wird in nur einem Spiel am 28. November im legendären Estadio Centenario in Montevideo, Uruguay, ausgetragen.

Ob Sie sich Plätze für die entscheidenden Halbfinal-Rückspiele sichern oder eine Reise zum Finale in Montevideo planen: Hier erfahren Sie alles über die anstehenden Partien, die Verfügbarkeit von Tickets, die zu erwartenden Preise und den Turniermodus.

Copa Libertadores 2026: Anstehende Spiele & Tickets

Spielplan für Halbfinale & Finale

Nach Abschluss des Achtel- und Viertelfinales kämpfen noch vier Schwergewichte des Kontinents um die Trophäe:

Fluminense gegen Palmeiras

Hinspiel: 14. Oktober 2026, Estádio Maracanã, Rio de Janeiro

Rückspiel: 21. Oktober 2026, Nubank Parque, São Paulo

Estudiantes de La Plata gegen Flamengo

Hinspiel: 15. Oktober 2026, Estadio Jorge Luis Hirschi, La Plata

Rückspiel: 22. Oktober 2026, Estádio Maracanã, Rio de Janeiro

Finale der Copa Libertadores

Datum: 28. November 2026

Austragungsort: Estadio Centenario, Montevideo, Uruguay

So kaufen Sie Tickets für die Copa Libertadores 2026

Der offizielle Ticketverkauf für K.-o.-Duelle mit Hin- und Rückspiel wird von den jeweiligen Heimvereinen über ihre offiziellen Ticketpartner organisiert. Vereinsmitglieder erhalten dabei bevorzugten Zugang.

Für das Finale in Montevideo, das in nur einem Spiel ausgetragen wird, gibt CONMEBOL Kontingente für den allgemeinen Verkauf in neutralen Bereichen sowie in den für die Finalisten vorgesehenen Tribünenbereichen frei.

Für Reisende aus dem Ausland, Gästefans oder Fans, die sich ohne Warten auf die begrenzten Verkaufsphasen der Vereine hochwertige Plätze sichern möchten, bieten Ticketplattformen für den Zweitmarkt die flexibelste Lösung.

Auf vertrauenswürdigen Wiederverkaufsplattformen werden verifizierte Tickets für alle noch ausstehenden K.-o.-Spiele und das Finale am 28. November angeboten.

Wie viel kosten Tickets für die Copa Libertadores 2026?

Die offiziellen Preise für das Finale 2026 stehen noch nicht fest. CONMEBOL gibt die Ticketkategorien für das Finale üblicherweise bekannt, sobald die Protokollbereiche des Stadions und die Kontingente für die Finalisten festgelegt sind. Das geschieht meist einige Wochen nach dem Halbfinale. Zur Orientierung lagen die Kategorien bei jüngeren Endspielen der Copa Libertadores bei folgenden Preisen:

Kategorie 1: ca. 320 $

Kategorie 2: ca. 200 $

Kategorie 3: ca. 95 $

Jeder Finalist verwaltet zudem sein eigenes Kontingent und die Preise für die Fanbereiche. Die Preise können also davon abhängen, welche beiden Teams das Finale in Montevideo erreichen. Die Ticketpreise für Viertel- und Halbfinalspiele werden in der Regel vom Heimverein festgelegt und variieren je nach Gegner und Stadion. Sie reichen üblicherweise von günstigen Tickets mit freier Platzwahl bis zu hochwertigen Sitzplätzen, die auf dem Zweitmarkt deutlich über dem ursprünglichen Ticketpreis liegen.

Der Modus der Copa Libertadores 2026 erklärt

Die Copa Libertadores erstreckt sich über acht Phasen und nahezu das gesamte Fußballjahr:

Erste, zweite und dritte Qualifikationsrunde (Februar bis März): Niedriger gesetzte Klubs aus Bolivien, Ecuador, Paraguay, Peru, Uruguay und Venezuela kämpften um die verbleibenden Plätze in der Gruppenphase. Gruppenphase (April bis Mai): 32 Teams spielten in acht Vierergruppen jeweils zu Hause und auswärts gegeneinander. Die beiden besten Teams jeder Gruppe kamen weiter. Achtelfinale, Viertelfinale, Halbfinale (August bis Oktober): K.-o.-Duelle mit Hin- und Rückspiel, bei denen sich die Setzliste nach den Leistungen in der Gruppenphase richtete. Finale (November): Ein einziges Spiel auf neutralem Platz, 2026 im Estadio Centenario in Montevideo.

Brasilien und Argentinien stellen mit acht beziehungsweise sieben Vertretern die meisten Klubs. Das spiegelt ihre anhaltende Stärke im kontinentalen Wettbewerb wider. Independiente hält den Rekord für die meisten Libertadores-Titel eines argentinischen Klubs, während brasilianische Mannschaften die letzten sieben Ausgaben in Folge gewonnen haben.