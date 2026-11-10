Die Supercopa de España zieht um. Nach fünf Jahren in Saudi-Arabien findet das spanische Supercup-Miniturnier vom 2. bis 6. Februar 2027 in der Türkei statt. Spaniens größte Klubs spielen in drei der bekanntesten Fußballstadien Europas, und Tickets können bereits heute gebucht werden.

Das Teilnehmerfeld ist hochkarätig: Barcelona, Real Madrid, Real Sociedad und Atlético Madrid kämpfen um den Titel. Titelverteidiger Barcelona trifft im ersten Halbfinale am 2. Februar auf Atlético Madrid, Real Sociedad spielt im zweiten am 3. Februar gegen Real Madrid. Die Sieger dieser Partien stehen sich am 6. Februar im Finale gegenüber.

Wer holt in Istanbul die erste spanische Trophäe der Saison? GOAL liefert alle aktuellen Informationen zu den Tickets für den spanischen Supercup 2027, darunter, wie Ihr Euch Plätze sichern könnt und mit welchen Preisen voraussichtlich zu rechnen ist.

Wann findet der spanische Supercup 2027 statt?

Der spanische Supercup 2027 findet von Dienstag, 2. Februar, bis Samstag, 6. Februar 2027, in der Türkei statt. Erstmals wird das Miniturnier nicht wie üblich im Januar ausgetragen.

Datum Partie (Ortszeit) Tickets Spielstätte (Ort) Dienstag, 2. Februar 2027 1. Halbfinale: Barcelona gegen Atlético Madrid Tickets Şükrü Saracoğlu Stadium (Istanbul) Mittwoch, 3. Februar 2027 2. Halbfinale: Real Sociedad gegen Real Madrid Tickets Beşiktaş Stadium (Istanbul) Samstag, 6. Februar 2027 Finale: Teilnehmer stehen noch nicht fest Tickets Rams Park (Istanbul)

Wo wird der spanische Supercup 2027 ausgetragen?

Alle drei Partien des spanischen Supercups 2027, die beiden Halbfinals und das Finale, werden in drei verschiedenen Stadien in Istanbul ausgetragen:

Şükrü Saracoğlu Stadium (1. Halbfinale)

Das Şükrü Saracoğlu Stadium, das aus Sponsoringgründen derzeit Chobani Stadium Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Sports Complex heißt, zählt zu den legendärsten, einschüchterndsten und historisch bedeutendsten Fußballstadien Europas. Seine leidenschaftlichen Fans verehren es oft als „Tempel“.

Das reine Sitzplatzstadion im lebhaften Stadtteil Kadıköy auf der asiatischen Seite Istanbuls fasst 47.430 bis 50.530 Zuschauer. Seit seiner Eröffnung 1908 ist es die Heimspielstätte des türkischen Mehrspartenvereins Fenerbahçe.

Beşiktaş Stadium (2. Halbfinale)

Das Beşiktaş Stadium, auch als Tüpraş Stadium bekannt, ist eine moderne Sportarena im Herzen Istanbuls, direkt am malerischen Bosporus. Mit Blick auf das Wasser, an dem Europa und Asien aufeinandertreffen, gilt seine Lage weithin als eine der schönsten Stadionlagen der Welt. Das Stadion fasst rund 42.684 Fans und ist seit 2016 die Heimspielstätte von Beşiktaş mit seiner leidenschaftlichen Anhängerschaft.

Rams Park (Finale)

Der RAMS Park ist ein Fußballstadion von Weltrang im Viertel Seyrantepe des Bezirks Sarıyer auf der europäischen Seite Istanbuls. Seit seiner Eröffnung 2011 ist er die Heimspielstätte von Galatasaray und bietet Platz für 53.978 Zuschauer.

Galatasarays vorheriges Stadion, das Ali Sami Yen Stadium, war mehr als 60 Jahre lang in Betrieb und für seine unglaublich intensive Atmosphäre bekannt. Es stand offenbar kurz vor dem Einsturz, und bei weiterer Nutzung hätte es zu einer schweren Stadionkatastrophe kommen können.

So kauft Ihr Tickets für den spanischen Supercup 2027

Das Turnier um den spanischen Supercup wird vom Königlich Spanischen Fußballverband (RFEF) organisiert. Wenn Ihr offizielle Tickets kaufen möchtet, solltet Ihr Folgendes im Blick behalten:

Die offizielle Warteliste : Der RFEF hat sich mit „Fever“ zusammengetan, um eine offizielle Ticket-Warteliste einzurichten. Ihr könnt Euch auf der offiziellen Warteliste für den spanischen Supercup 2027 anmelden, um vor dem allgemeinen Verkaufsstart exklusiven Zugang zum Vorverkauf sowie Informationen zum Spielplan und Preisbenachrichtigungen zu erhalten.

: Der RFEF hat sich mit „Fever“ zusammengetan, um eine offizielle Ticket-Warteliste einzurichten. Ihr könnt Euch auf der offiziellen Warteliste für den spanischen Supercup 2027 anmelden, um vor dem allgemeinen Verkaufsstart exklusiven Zugang zum Vorverkauf sowie Informationen zum Spielplan und Preisbenachrichtigungen zu erhalten. Offizielle Verbandswebsite : Der allgemeine Verkauf wird zu gegebener Zeit direkt über die Website des RFEF beginnen.

: Der allgemeine Verkauf wird zu gegebener Zeit direkt über die Website des RFEF beginnen. Ticketportale der Klubs: Die teilnehmenden Mannschaften Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid und Real Sociedad erhalten ebenfalls jeweils ein offizielles Ticketkontingent für ihre Fans. Vereinsmitglieder (Socios) können kurz vor dem Turnier die offiziellen Ticketportale prüfen.

Der RFEF hat den genauen Termin für den allgemeinen Verkaufsstart noch nicht bekannt gegeben. In der Vergangenheit gingen offizielle Tickets für den spanischen Supercup erst näher am Turniertermin in den Verkauf, üblicherweise wenige Wochen vor dem Anpfiff.

Da die Ausgabe 2027 Anfang Februar stattfindet, wird mit dem Beginn des allgemeinen Ticketverkaufs etwa Ende Dezember 2026 oder im Januar 2027 gerechnet.

Neben dem Direktkauf über offizielle Ticketportale können Fans Plätze auch auf dem Zweitmarkt erwerben. StubHub gehört zu den führenden Anbietern für alle, die über alternative Wege kurzfristig Tickets kaufen möchten.

Wie viel kosten Tickets für den spanischen Supercup 2027?

Die offiziellen Ticketpreise für den spanischen Supercup 2027 in Istanbul stehen noch nicht fest. Der Königlich Spanische Fußballverband (RFEF) gibt die offiziellen Verkaufszeiträume, die genauen Sitzplatzkategorien und die regulären Ticketpreise üblicherweise erst näher am Turnierbeginn bekannt.

Als Anhaltspunkt: Bei den jüngsten Ausgaben in Saudi-Arabien kosteten die günstigsten offiziellen Halbfinaltickets ab etwa 25 US-Dollar, Finaltickets ab rund 47 US-Dollar. Für begehrte Plätze in den unteren Rängen und VIP-Plätze lagen die Preise deutlich höher.

Behaltet für weitere Informationen die offiziellen Websites des RFEF und der Klubs im Blick. Die aktuelle Verfügbarkeit könnt Ihr auch auf Wiederverkaufsplattformen wie StubHub prüfen.

Alles Wissenswerte zum spanischen Supercup

Es wird die 43. Ausgabe der Supercopa de España sein. An diesem jährlich ausgetragenen Wettbewerb nehmen die Sieger und Zweitplatzierten der Vorsaison in La Liga und der Copa del Rey teil. Seit 2020 wird er als Miniturnier mit vier Mannschaften ausgetragen. 2027 findet er erstmals in der Türkei statt.

Barcelona reist als Titelverteidiger und Favorit nach Istanbul. Im Januar 2026 gewann der Klub seinen 16. Titel und baute damit seinen Rekord aus. Im Finale in Dschidda schlug Barcelona Real Madrid und gewann so zum dritten Mal innerhalb von vier Jahren ein Supercopa-Clásico. Barcelona ist als Meister von La Liga qualifiziert, Real Madrid als Vizemeister.

Für eine andere Konstellation sorgen in diesem Jahr die Ergebnisse der Copa del Rey. Real Sociedad überraschte Atlético Madrid im Finale 2026 und gewann nach Verlängerung mit 4:3 im Elfmeterschießen seinen vierten Copa-Titel. Beide Finalisten sicherten sich damit ihren Platz in Istanbul. So kommt es zu einer seltenen Supercopa ohne Athletic Bilbao oder einen Außenseiter mit niedriger Setzposition: Im Teilnehmerfeld stehen ausschließlich vier Schwergewichte.

Auch die Halbfinalauslosung bringt eine neue Konstellation mit sich. Das Format sieht vor, dass der Sieger der Copa del Rey auf den Vizemeister von La Liga trifft. Real Sociedad bekommt es daher mit Real Madrid zu tun, während Barcelona und Atlético Madrid um den Einzug ins Finale spielen. Ein Clásico im Finale ist erneut möglich, aber erstmals seit Jahren alles andere als garantiert.

Wer spielt beim spanischen Supercup 2027?

Alle vier Klubs wissen, was nötig ist, um die Trophäe zu gewinnen. Hier sind die Teilnehmer und ihre bisherige Supercopa-Bilanz: