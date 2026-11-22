Nach Verschiebungen und Terminänderungen zu Beginn der Saison wird es fast ein Jahr her sein, dass die Stars der Formel 1 zuletzt im Nahen Osten zu sehen waren, wenn sie am letzten Novemberwochenende (27. bis 29. November) zum Grand Prix von Katar 2026 auf dem Lusail International Circuit eintreffen. Verpasst das Rennen nicht und bucht noch heute Eure Tickets.

Die begeisterten asiatischen Formel-1-Fans dürften sich auf die Rückkehr der berühmtesten Fahrer der Welt in die Region freuen. Während Kimi Antonelli und McLaren die Saison über weite Strecken dominiert haben, haben sich unter anderem Max Verstappen und Lando Norris zuletzt gesteigert. Diesen Wettbewerbsvorteil wollen sie bis zum Saisonende behaupten. Verstappen peilt im November seinen bemerkenswerten vierten Sieg in Katar in Folge an.

Zum dritten Mal in Folge eröffnet der Grand Prix von Katar einen spannenden Doppelpack zum Saisonabschluss. Das letzte Rennen des Jahres 2026, der Grand Prix von Abu Dhabi, findet eine Woche später, am 6. Dezember, auf dem Yas Marina Circuit statt. Danach müssen wir alle drei Monate warten, bis die Formel-1-Saison 2027 beginnt.

Ob Tribünenplatz, Zugang zu den Stehplatzbereichen oder VIP-Erlebnis: Für den Grand Prix von Katar gibt es Tickets für jeden Geschmack und jedes Budget. GOAL erklärt Euch, wie Ihr Tickets kaufen könnt, was sie kosten und wie der Zeitplan für den nächsten Formel-1-Besuch auf dem Lusail International Circuit aussieht.

Wann findet der Formel-1-Grand-Prix von Katar 2026 statt?

Der Grand Prix von Katar 2026 erstreckt sich über das gesamte Wochenende von Freitag, dem 27. November, bis Sonntag, dem 29. November.

Datum Uhrzeit (Ortszeit) Tickets Rennstrecke (Ort) Sonntag, 29. November 19:00 Uhr (AST) Tickets Lusail International Circuit (Lusail)

So kauft Ihr Tickets für den Formel-1-Grand-Prix von Katar 2026

Fans können Tickets für den Formel-1-Grand-Prix von Katar 2026 bei mehreren Anbietern kaufen. Angeboten werden sie über das Ticketportal der Formel 1, das direkt über die offizielle F1-Website erreichbar ist, sowie über das direkt von der Rennstrecke betriebene Ticketportal des Lusail International Circuit.

Wer sich kurzfristig noch Plätze sichern möchte, kann Tickets auch über Zweitmarktplattformen wie StubHub kaufen.

Garantierte Ticketübertragung: Jeder Kauf bei StubHub ist durch das FanProtect-Programm der Plattform abgesichert. Käufer können sich darauf verlassen, dass die Tickets gültig sind und rechtzeitig zum Rennen eintreffen.

Was kosten Tickets für den Formel-1-Grand-Prix von Katar 2026?

Die offiziellen Preise für reguläre Dreitagestickets für Erwachsene beim Grand Prix von Katar 2026 liegen zwischen 600 QAR (ca. 165 US-Dollar) und 2.000 QAR (ca. 548 US-Dollar). Alle regulären Tribünen- und Stehplatzoptionen werden als digitale Dreitagespässe für Freitag bis Sonntag ausgegeben.

Ticketkategorie & Bereich Preis für 3 Tage: QAR (US-Dollar) Wichtigste Merkmale der Plätze Haupttribüne (Zonen A/B, C/D, E/F) 2.000 QAR (548 US-Dollar) Nummerierte, überdachte Sitzplätze mit Blick auf die Start-Ziel-Gerade und die Boxengasse Nordtribüne 1.500 QAR (411 US-Dollar) Überdachte Sitzplätze am Ende der Hauptgeraden Tribünen an Kurve 2 / Kurve 3 / Kurve 16 1.000 QAR (274 US-Dollar) Nicht überdachte Tribünen mit Blick auf das Geschehen in wichtigen Kurven Freie Platzwahl ('Lusail Hill') 600 QAR (165 US-Dollar) Offene Stehplatzbereiche mit Blick auf die Strecke

Schaut kurz vor dem Rennen auf den offiziellen Websites der Formel 1 und des Lusail International Circuit nach weiteren Informationen. Die aktuelle Verfügbarkeit könnt Ihr auch auf Zweitmarktplattformen wie StubHub prüfen.

Der Zeitplan für das Wochenende beim Formel-1-Grand-Prix von Katar 2026

Die Trainings, das Qualifying und das Rennen des Grand Prix von Katar verteilen sich wie folgt auf drei Tage:

Datum Session Uhrzeit (Ortszeit, AST) Freitag, 27. November 1. Freies Training 16:30 Uhr Freitag, 27. November 2. Freies Training 20:00 Uhr Samstag, 28. November 3. Freies Training 17:30 Uhr Samstag, 28. November Qualifying 21:00 Uhr Sonntag, 29. November Rennen 19:00 Uhr

Wo findet der Formel-1-Grand-Prix von Katar 2026 statt?

Der Lusail International Circuit ist eine Motorsport-Rennstrecke unmittelbar außerhalb der Stadt Lusail, nördlich von Doha in Katar.

Die Strecke ist 5,4 km lang, die Hauptgerade misst 1 km. Sie wurde 2004 eröffnet und war im selben Jahr Austragungsort des ersten Motorrad-Grand-Prix von Katar.

2007 wurde eine permanente Außenbeleuchtung installiert, damit auf der Strecke Nachtrennen stattfinden konnten. Im folgenden Jahr wurde der Motorrad-Grand-Prix von Katar 2008 zum ersten Nachtrennen in der Geschichte der MotoGP. Der erste Formel-1-Grand-Prix von Katar fand 2021 statt. Vor der zweiten Austragung des Grand Prix im Jahr 2023 wurde die Rennstrecke modernisiert und ihre Kapazität von 8.000 auf 52.000 erhöht.

Den Rundenrekord in Lusail hält derzeit Lando Norris, der beim Grand Prix 2024 in seinem McLaren eine Zeit von 1:22,384 Minuten fuhr.

Was erwartet Euch beim Grand Prix von Katar 2026?

Der Grand Prix von Katar fand erstmals im November 2021 auf dem Lusail International Circuit statt. Wegen der Fußball-Weltmeisterschaft 2022 kehrte er erst 2023 in den Formel-1-Kalender zurück. Die Veranstalter schlossen jedoch einen Vertrag, der das Rennen für mindestens zehn Jahre sichert.

Das Rennen ist eines von vier Nachtrennen im aktuellen Formel-1-Kalender, zu denen auch Abu Dhabi zählt. Die Beleuchtung der Strecke und der Skyline macht das Spektakel noch aufregender. Nachts sind die Temperaturen zudem deutlich niedriger, was für manche Rennbesucher eine Erleichterung ist.

Ein Ticket für den Grand Prix von Katar bietet neben dem spannenden Geschehen auf der Strecke auch weitere Unterhaltung. Mit allen Ticketarten ist der Eintritt zu den Konzerten nach dem Rennen garantiert, bei denen große internationale Musikstars auftreten. Im vergangenen Jahr waren Seal und Metallica die Hauptacts.

Wer nicht nur einen der größten Höhepunkte der Formel-1-Saison aus nächster Nähe erleben möchte, kann außerdem all das genießen, was die Stadt Doha zu bieten hat.

Die lebendige, schöne Stadt hat eine reiche Kultur und bietet eine schier endlose Auswahl an Aktivitäten und Sehenswürdigkeiten: gehobene Gastronomie, zahlreiche Einkaufszentren, beeindruckende Wahrzeichen, Naturwunder und vieles mehr.

Nachdem Doha in jüngster Zeit mehrere hochkarätige Veranstaltungen wie die Fußball-Weltmeisterschaft 2022 ausgerichtet hat, ist die Stadt rasch zu einem herausragenden Reiseziel im Nahen Osten für Sport- und Urlaubsreisende geworden. Sie bietet Erlebnisse für jedes Budget.

Formel-1-Fans, die das spannende Geschehen auf der Strecke verfolgen wollen, kommen zur idealen Jahreszeit nach Doha, um auch andere Aktivitäten in der Umgebung zu unternehmen. Von November bis März eignet sich das Wetter in der Region besser für Ausflüge und Unternehmungen im Freien.