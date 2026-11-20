Nach Verschiebungen und Terminänderungen zu Beginn der Saison wird es fast ein Jahr her sein, dass die Stars des Sports zuletzt im Nahen Osten zu sehen waren, wenn die Formel 1 am letzten Novemberwochenende (27. bis 29. November) zum Großen Preis von Katar 2026 auf dem Lusail International Circuit gastiert. Lasst Euch das nicht entgehen und bucht noch heute Eure Tickets für das Rennwochenende.

Die leidenschaftlichen Formel-1-Fans in Asien dürften sich auf die Rückkehr der berühmtesten Fahrer der Welt in die Region freuen. Während Kimi Antonelli und McLaren das Geschehen über weite Teile der Saison dominiert haben, haben Lewis Hamilton, Max Verstappen und Charles Leclerc zuletzt allesamt zugelegt. Diesen Wettbewerbsvorteil wollen sie für den Rest der Saison behaupten. Verstappen peilt im November seinen bemerkenswerten vierten Sieg in Katar in Folge an.

Zum dritten Mal in Folge eröffnet der Große Preis von Katar einen packenden Doppelpack zum Saisonabschluss. Das letzte Rennen des Jahres 2026, der Große Preis von Abu Dhabi, findet eine Woche später, am 6. Dezember, auf dem Yas Marina Circuit statt. Danach steht uns allen eine bange Wartezeit von drei Monaten bevor, bis die Formel-1-Saison 2027 beginnt.

Ob Ihr einen Platz auf der Tribüne, Zugang zu den Stehplatzbereichen oder ein VIP-Erlebnis sucht: Für den Großen Preis von Katar gibt es Tickets für jeden Geschmack und Geldbeutel. GOAL erklärt Euch, wo Ihr Tickets kaufen könnt, was sie kosten und wie der Zeitplan für den nächsten Besuch der Formel 1 auf dem Lusail International Circuit aussieht.

Wann findet der Formel-1-Grand-Prix von Katar 2026 statt?

Der Große Preis von Katar 2026 erstreckt sich über das gesamte Wochenende von Freitag, 27. November, bis Sonntag, 29. November.

Datum Uhrzeit (Ortszeit) Tickets Rennstrecke (Ort) Sonntag, 29. November 19:00 Uhr (AST) Tickets Lusail International Circuit (Lusail)

So kauft Ihr Tickets für den Formel-1-Grand-Prix von Katar 2026

Fans können Tickets für den Formel-1-Grand-Prix von Katar 2026 bei mehreren Anbietern kaufen. Erhältlich sind sie über das Ticketportal der Formel 1, das direkt über die offizielle F1-Website zugänglich ist, sowie über das Ticketportal des Lusail International Circuit, das direkt von der Rennstrecke betrieben wird.

Wer sich kurzfristig noch Plätze sichern möchte, kann Tickets auch über Wiederverkaufsplattformen wie StubHub kaufen.

Garantierte Ticketübertragung: Jeder Kauf bei StubHub ist durch das FanProtect-Programm der Plattform abgesichert. Käufer können sich darauf verlassen, dass ihre Tickets gültig sind und rechtzeitig vor dem Rennen eintreffen.

Wie viel kosten Tickets für den Formel-1-Grand-Prix von Katar 2026?

Die offiziellen Preise für reguläre Dreitagestickets für Erwachsene zum Großen Preis von Katar 2026 reichen von 600 QAR (etwa 165 US-Dollar) bis 2.000 QAR (etwa 548 US-Dollar). Alle regulären Tribünen- und Stehplatztickets werden als digitale Dreitagespässe für Freitag bis Sonntag ausgegeben.

Ticketkategorie und Bereich Preis für drei Tage: QAR (USD) Merkmale der Plätze Haupttribüne (Zonen A/B, C/D, E/F) 2.000 QAR (548 US-Dollar) Nummerierte, überdachte Sitzplätze mit Blick auf die Start-Ziel-Gerade und die Boxengasse Nordtribüne 1.500 QAR (411 US-Dollar) Überdachte Sitzplätze am Ende der Hauptgeraden Tribünen an Kurve 2 / Kurve 3 / Kurve 16 1.000 QAR (274 US-Dollar) Nicht überdachte Tribünen mit Blick auf wichtige Kurvenpassagen Stehplatzbereich („Lusail Hill“) 600 QAR (165 US-Dollar) Offene Stehplatzbereiche mit Blick auf die Strecke

Schaut näher am Rennwochenende auf den offiziellen Websites der Formel 1 und des Lusail International Circuit nach weiteren Informationen. Die aktuelle Verfügbarkeit könnt Ihr auch auf Wiederverkaufsplattformen wie StubHub prüfen.

Zeitplan für das Wochenende beim Formel-1-Grand-Prix von Katar 2026

Die Trainings, das Qualifying und das Rennen beim Großen Preis von Katar verteilen sich wie folgt auf drei Tage:

Datum Sitzung Uhrzeit (Ortszeit, AST) Freitag, 27. November 1. Freies Training 16:30 Uhr Freitag, 27. November 2. Freies Training 20:00 Uhr Samstag, 28. November 3. Freies Training 17:30 Uhr Samstag, 28. November Qualifying 21:00 Uhr Sonntag, 29. November Rennen 19:00 Uhr

Wo findet der Formel-1-Grand-Prix von Katar 2026 statt?

Der Lusail International Circuit ist eine Rennstrecke unmittelbar außerhalb der Stadt Lusail, nördlich von Doha in Katar.

Die Strecke ist 5,4 Kilometer lang und hat eine einen Kilometer lange Hauptgerade. Sie wurde 2004 eröffnet und war im selben Jahr Austragungsort des ersten Motorrad-Grand-Prix von Katar.

2007 wurde eine permanente Außenbeleuchtung installiert, damit auf der Strecke Nachtrennen stattfinden konnten. Im folgenden Jahr wurde der Motorrad-Grand-Prix von Katar 2008 zum ersten Nachtrennen in der Geschichte der MotoGP. Der erste Formel-1-Grand-Prix von Katar fand 2021 statt. Vor der zweiten Austragung des Grand Prix im Jahr 2023 wurde die Rennstrecke modernisiert und ihre Kapazität von 8.000 auf 52.000 erhöht.

Den Rundenrekord in Lusail hält derzeit Lando Norris, der beim Grand Prix 2024 in seinem McLaren eine Zeit von 1:22,384 Minuten fuhr.

Was erwartet Euch beim Großen Preis von Katar 2026?

Der Große Preis von Katar wurde erstmals im November 2021 auf dem Lusail International Circuit ausgetragen. Wegen der Fußball-Weltmeisterschaft 2022 kehrte er erst 2023 in den Formel-1-Kalender zurück. Die Veranstalter schlossen jedoch einen Vertrag, um das Rennen für mindestens zehn Jahre im Kalender zu halten.

Das Rennen ist eines von vier Nachtrennen im aktuellen Formel-1-Kalender, zu denen auch Abu Dhabi zählt. Die Beleuchtung der Strecke und der Stadtsilhouette macht das Spektakel noch aufregender. Nachts sind die Temperaturen zudem deutlich angenehmer, was für manche Rennbesucher ein Segen ist.

Ein Ticket für den Großen Preis von Katar bietet neben dem spannenden Geschehen auf der Strecke auch Zugang zu weiteren Veranstaltungen. Mit allen Ticketarten ist der Eintritt zu den Konzerten nach dem Rennen garantiert, bei denen internationale Musikstars auftreten. Im vergangenen Jahr waren Seal und Metallica die Hauptacts.

Wem es nicht reicht, einen der Höhepunkte der Formel-1-Saison aus nächster Nähe zu erleben, der kann außerdem alles genießen, was die Stadt Doha zu bieten hat.

Die lebendige, schöne Stadt hat eine reiche Kultur und bietet unzählige Möglichkeiten, etwas zu unternehmen und zu entdecken: gehobene Gastronomie, zahlreiche Einkaufszentren, beeindruckende Sehenswürdigkeiten, Naturwunder und vieles mehr.

Auch weil Doha in jüngerer Zeit mehrere hochkarätige Veranstaltungen wie die Fußball-Weltmeisterschaft 2022 ausgerichtet hat, ist die Stadt schnell zu einem herausragenden Reiseziel im Nahen Osten für Sport- und Freizeitreisende geworden. Sie bietet Erlebnisse für jedes Budget.

Formel-1-Fans, die das spannende Geschehen auf der Strecke verfolgen wollen, kommen zur idealen Jahreszeit nach Doha, um auch anderen Aktivitäten in der Umgebung nachzugehen. Von November bis März eignet sich das Wetter in der Region besser für Ausflüge und Unternehmungen im Freien.