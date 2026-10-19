Die offiziellen Hospitality-Pakete für die UEFA EURO 2028 wurden gerade veröffentlicht und sind ab sofort erhältlich. Die Angebote sind bei offiziellen Hospitality-Anbietern buchbar. Wer sich schon jetzt Tickets sichern möchte, hat damit die Gelegenheit dazu.

Ganz gleich, wo in Großbritannien Sie wohnen: Internationaler Spitzenfußball wird in Ihrer Nähe stattfinden. Fans können ihr Erlebnis individuell gestalten, indem sie ihrer bevorzugten Nationalmannschaft folgen, bestimmte Stadien auswählen oder sich einen Platz beim historischen Finale sichern.

Hier erfahren Sie von GOAL, welche Hospitality-Tickets für die UEFA EURO 2028 es gibt, wo sie erhältlich sind, was sie kosten und vieles mehr.

Wann findet die UEFA EURO 2028 statt?

Die UEFA EURO 2028 beginnt am 9. Juni in Cardiff.

Insgesamt werden 51 Spiele ausgetragen. Das Finale findet am 9. Juli im Wembley Stadium statt.

Das Turnier bringt internationalen Spitzenfußball ganz in Ihre Nähe: Gespielt wird an neun geschichtsträchtigen Austragungsorten in vier Nationen.

Zu den Gastgeberstädten der UEFA EURO 2028 zählen Cardiff und Dublin sowie die fußballbegeisterten Städte Glasgow, Newcastle, Manchester, Liverpool, Birmingham und London.

Welche Arten von Tickets für die UEFA EURO 2028 sind jetzt erhältlich?

Ticketart Beschreibung Tickets buchen Venue Series Sichert Zugang zum offiziellen Hospitality-Bereich bei allen Spielen am jeweiligen Austragungsort. Tickets buchen Follow My Team Bietet Zugang zu Spielen der gewählten Mannschaft bis einschließlich Viertelfinale. Tickets buchen Single Match Experience Ermöglicht den Besuch eines ausgewählten Spiels mit offiziellem Hospitality-Angebot. Tickets buchen Final Round Series Sichert offizielle Hospitality-Plätze für die drei größten Spiele im Wembley Stadium: beide Halbfinals und das Finale. Tickets buchen

Diese Arten von Hospitality-Paketen für die UEFA EURO 2028 sind erhältlich:

Hospitality-Angebot Kategorie Beschreibung Skybox Luxusloge Das exklusivste private Hospitality-Erlebnis. Dazu gehört die alleinige Nutzung einer luxuriösen Skybox mit eigenem Servicepersonal. Enthalten sind Gourmetküche in der Skybox, hochwertige Getränke einschließlich Champagner sowie direkter Zugang zu Premium-Sitzplätzen vor der Loge. BEYOND Platinum Signature Lounge Ein besonders exklusiver Gemeinschaftsbereich, der nur an ausgewählten Spielorten angeboten wird: in den Stadien von Wembley, Tottenham Hotspur, Everton und Manchester City. Zum Angebot gehören eine kleine, exklusive Gemeinschaftslounge mit individuell zusammengestellten Menüs renommierter Köche, Luxusgetränke, bevorzugte Parkmöglichkeiten nach Verfügbarkeit, ein hochwertiges Erinnerungsgeschenk und erstklassige, zentral gelegene Sitze mit Polsterung. Platinum Premier Lounge Ein erstklassiges gemeinsames Hospitality-Erlebnis in einer eleganten Stadionlounge mit Restaurantcharakter. Enthalten sind À-la-carte-Gerichte und direkter Zugang zu Premium-Sitzplätzen der höchsten Kategorie. Prestige Premium-Hospitality Ein modernes Lounge-Erlebnis auf Business-Class-Niveau im Stadion oder direkt daneben. Dazu gehören ausgewählte Menüs, hochwertige Getränke und Stadionsitze der höchsten Kategorie mit hervorragender Sicht. Club Leisure Hospitality Ein entspannter, geselliger Gemeinschaftsbereich mit festlicher Stimmung im Stadion oder direkt daneben. Dazu gehören abwechslungsreiche Unterhaltung, Essen und Getränke ohne Aufpreis sowie gute Sitzplätze. Supporters Club Fan-Hospitality Gemeinschaftsbereiche im Stil der jeweiligen Mannschaft, zugeschnitten auf bestimmte Spieltage. Enthalten sind Essen, Getränke und ein Sitzplatz beim Spiel.

Wie kann man Hospitality-Tickets für die UEFA EURO 2028 kaufen?

Im Rahmen einer neuen Partnerschaft wurde Seat Unique zur offiziellen Online-Verkaufsplattform für Großbritannien und Irland von BEYOND Hospitality 28 AG ernannt, dem offiziellen Hospitality-Anbieter der UEFA EURO 2028.

Durch diese Zusammenarbeit können sich Fußballfans über einen vertrauenswürdigen und unkomplizierten Buchungsprozess garantierten Premium-Zugang zu den mit größter Spannung erwarteten Spielen des Jahres 2028 sichern.

Offizielle Hospitality-Angebote umfassen weit mehr als ein 90-minütiges Fußballspiel. Die Pakete sollen ein luxuriöses Spieltagserlebnis bieten und verbinden die besten Aussichten im Stadion mit erstklassiger Gastronomie, kostenlosen Getränken und exklusiver Unterhaltung.

Ob Sie Geschäftskunden einladen, mit der Familie feiern oder ein historisches Sportereignis mit Freunden genießen möchten: Diese Pakete bieten einen hochwertigen Rahmen, um die Spieltagsatmosphäre und die Stimmung des Turniers auf sich wirken zu lassen.

Da die UEFA EURO 2028 in Stadien in Großbritannien und Irland stattfindet, die Maßstäbe setzen und bereits über eine erstklassige Hospitality-Infrastruktur verfügen, sind für das Speisen- und Getränkeangebot kulinarische Erlebnisse geplant, die von gefeierten Köchen gestaltet werden.

Wie viel kosten Hospitality-Tickets für die UEFA EURO 2028?

Die Preise für Hospitality-Pakete beginnen bei 900 £ pro Person und reichen bis zu 3.550 £ oder mehr, abhängig von der Ausstattung, der Bedeutung des Spiels und dem Austragungsort.

Hospitality-Pakete & Preisstruktur

Die Pakete sind nach Kategorien gestaffelt und kombinieren gehobene Gastronomie, Unterhaltung und Premium-Sitzplätze. Die offiziellen Einstiegspreise der einzelnen Kategorien lauten:

Supporters Club / Club (ab 900 £ pro Person) : Die Einstiegskategorie für Fans. Sie bietet eine lebhafte Atmosphäre mit beliebten Speisen, Getränken ohne Mengenbegrenzung, Unterhaltung vor Ort und einem garantierten Spielticket.

Prestige (ab 1.450 £ pro Person) : Ein modernes Lounge-Erlebnis auf Business-Class-Niveau mit ausgewählten Menüs, hochwertigen Getränken und einigen der besten Aussichten im Stadion.

Platinum (ab 1.950 £ pro Person) : Ein erstklassiges gemeinsames Luxus-Lounge-Erlebnis mit gehobener À-la-carte-Küche und direktem Zugang zu Premium-Sitzplätzen der höchsten Kategorie.

BEYOND Platinum (ab 3.550 £ pro Person) : Die besonders exklusive Signature Lounge mit sorgfältig ausgewählten, raffinierten Speisen, erstklassigen Getränken und außergewöhnlicher Sicht auf das Spielfeld.

Skybox (ab 2.400 £ pro Person / ganze Logen bis zu 1,49 Mio. €) : Das exklusivste private Logenangebot für Gruppen. Pakete für Unternehmen oder Privatpersonen, die eine ganze Loge buchen, kosten bis zu 1,49 Millionen € für Executive-Logen mit hoher Belegung (50 Sitzplätze) bei allen Spielen an einem Austragungsort. Das entspricht durchschnittlich etwa 4.300 € pro Person und Spiel.

Keine dynamische Preisgestaltung: Anders als bei jüngsten Entwicklungen im Live-Sport und bei Unterhaltungsveranstaltungen hat der offizielle Anbieter bestätigt, dass die Preise feststehen und nicht abhängig von der Nachfrage dynamisch steigen werden.

Welche Stadien sind Austragungsorte der UEFA EURO 2028?

Stadion (Stadt & Land) Kapazität Anzahl der Spiele Infos & Fakten Wembley Stadium (London, England) ca. 90.000 8 Spiele Austragungsort des Finales, beider Halbfinals, eines Viertelfinals und von 4 Gruppenspielen Principality Stadium (Cardiff, Wales) ca. 74.000 6 Spiele Austragungsort des Eröffnungsspiels Tottenham Hotspur Stadium (London, England) ca. 62.850 5 Spiele Hochmodernes Stadion mit vollständig einfahrbarem Spielfeld Etihad Stadium (Manchester, England) ca. 61.000 5 Spiele Wird erweitert, um als wichtiger Austragungsort im Norden zu dienen Hill Dickinson Stadium (Liverpool, England) ca. 53.000 5 Spiele Neues, hochmodernes Stadion am Ufer des River Mersey St James' Park (Newcastle, England) ca. 52.350 5 Spiele Bekannt für seine leidenschaftliche Atmosphäre und steilen, durchgehenden Tribünenränge Hampden Park (Glasgow, Schottland) ca. 52.032 6 Spiele Die traditionsreiche Heimat des schottischen Fußballs ist Austragungsort von Gruppen- und K.-o.-Spielen Aviva Stadium (Dublin, Irland) ca. 51.700 7 Spiele Architektonisch einzigartiges Stadion mit geschwungener Form, in dem Spiele bis einschließlich Viertelfinale stattfinden Villa Park (Birmingham, England) ca. 50.000+ 4 Spiele Modernisiertes Traditionsstadion mit 3 Gruppenspielen und einem Achtelfinale

Verteilung der Gruppenspiele: Jedes Stadion wird Spiele aus mindestens zwei verschiedenen Gruppen austragen, damit die Fans vor Ort eine große Vielfalt an teilnehmenden Nationen erleben können.

Heimvorteil: Den Mitgastgebern, die sich über die europäische Qualifikation erfolgreich qualifizieren, ist garantiert, dass sie alle drei Gruppenspiele im eigenen Land bestreiten.



