Die offiziellen Hospitality-Pakete für die UEFA EURO 2028 wurden gerade veröffentlicht und sind ab sofort erhältlich. Die Pakete können bei offiziellen Hospitality-Anbietern gebucht werden. Wer sich schon jetzt Tickets sichern möchte, hat damit die Möglichkeit dazu.

Egal, wo Sie im Vereinigten Königreich wohnen: Internationaler Spitzenfußball findet in Ihrer Nähe statt. Fans können ihr Erlebnis nach eigenen Wünschen gestalten, indem sie ihre Lieblingsnationalmannschaft begleiten, bestimmte Stadien auswählen oder sich einen Platz beim historischen Finale sichern.

Hier erfahren Sie von GOAL alles Wichtige über Hospitality-Tickets für die UEFA Euro 2028: wo Sie sie kaufen können, was sie kosten und mehr.

Wann findet die UEFA Euro 2028 statt?

Die UEFA Euro 2028 beginnt am 9. Juni in Cardiff.

Insgesamt werden 51 Spiele ausgetragen. Das Finale findet am 9. Juli im Wembley Stadium statt.

Das Turnier bringt internationalen Spitzenfußball direkt in Ihre Nähe: Gespielt wird an neun traditionsreichen Austragungsorten in vier Nationen.

Zu den Austragungsorten der UEFA Euro 2028 gehören Cardiff und Dublin sowie die fußballbegeisterten Städte Glasgow, Newcastle, Manchester, Liverpool, Birmingham und London.

Welche Arten von Tickets für die UEFA Euro 2028 sind jetzt erhältlich?

Ticketart Überblick Tickets buchen Venue Series Sichert Zugang zum offiziellen Hospitality-Angebot bei allen Spielen am jeweiligen Austragungsort. Tickets buchen Follow My Team Bietet Zugang zu Spielen der gewählten Mannschaft bis einschließlich zum Viertelfinale. Tickets buchen Single Match Experience Wählen Sie eine einzelne Partie aus, die Sie mit offiziellem Hospitality-Angebot erleben möchten. Tickets buchen Final Round Series Sichert Zugang zum offiziellen Hospitality-Angebot für die drei größten Spiele im Wembley Stadium: beide Halbfinals und das Finale. Tickets buchen

Verfügbare Hospitality-Pakete für die UEFA Euro 2028:

Hospitality-Angebot Kategorie Überblick Skybox Luxusloge Das exklusivste private Hospitality-Erlebnis. Beinhaltet die alleinige Nutzung einer luxuriösen Skybox mit eigenem Betreuungspersonal. Dazu gehören Gourmetküche in der Skybox, hochwertige Getränke einschließlich Champagner und direkter Zugang zu Premium-Sitzplätzen vor der Loge. BEYOND Platinum Signature Lounge Ein besonders exklusiver Gemeinschaftsbereich, der nur an ausgewählten Austragungsorten angeboten wird (Wembley sowie in den Stadien von Tottenham Hotspur, Everton und Manchester City). Das Angebot umfasst eine kleine, exklusive Lounge zur gemeinsamen Nutzung mit eigens zusammengestellten Menüs renommierter Köche, hochwertigen Getränken, bevorzugten Parkmöglichkeiten (je nach Verfügbarkeit), einem hochwertigen Erinnerungsgeschenk und gepolsterten Sitzplätzen in erstklassiger, zentraler Lage. Platinum Premier Lounge Ein erstklassiges Hospitality-Erlebnis in einer eleganten, gemeinsam genutzten Stadionlounge im Restaurantstil. Beinhaltet À-la-carte-Speisen und direkten Zugang zu Premium-Sitzplätzen der höchsten Kategorie. Prestige Premium-Hospitality Ein modernes Lounge-Erlebnis auf „Business-Class“-Niveau im Stadion oder unmittelbar daneben. Das Angebot umfasst sorgfältig zusammengestellte Menüs, hochwertige Getränke und Stadionplätze der höchsten Kategorie mit hervorragender Sicht. Club Hospitality für Freizeiterlebnisse Ein entspannter, festlicher und unterhaltsamer Gemeinschaftsbereich im Stadion oder unmittelbar daneben. Das Angebot umfasst ein abwechslungsreiches Unterhaltungsprogramm, inbegriffene Speisen und Getränke sowie gute Sitzplätze. Supporters Club Fan-Hospitality Gemeinsam genutzte Bereiche, die thematisch auf eine Mannschaft und das jeweilige Spiel zugeschnitten sind. Speisen, Getränke und ein Sitzplatz für das Spiel sind inbegriffen.

Wie kann man Hospitality-Tickets für die UEFA Euro 2028 kaufen?

Im Rahmen einer neuen Partnerschaft wurde Seat Unique zur offiziellen Online-Verkaufsplattform im Vereinigten Königreich und in Irland für die BEYOND Hospitality 28 AG ernannt, den offiziellen Hospitality-Anbieter der UEFA EURO 2028.

Diese Zusammenarbeit ermöglicht Fußballfans, sich über einen vertrauenswürdigen und unkomplizierten Buchungsprozess garantierten Premium-Zugang zu den meist erwarteten Spielen des Jahres 2028 zu sichern.

Das offizielle Hospitality-Angebot geht weit über ein 90-minütiges Fußballspiel hinaus. Die Pakete sind darauf ausgelegt, am Spieltag ein luxuriöses Erlebnis zu bieten: Sie verbinden die besten Aussichten im Stadion mit Gastronomie auf Weltklasse-Niveau, kostenlosen Getränken und exklusiver Unterhaltung.

Ob Sie Geschäftskunden einladen, mit der Familie feiern oder ein historisches Sportereignis mit Freunden genießen: Diese Pakete bieten einen hochwertigen Rahmen, um die Atmosphäre am Spieltag und die Stimmung des Turniers auf sich wirken zu lassen.

Da die UEFA Euro 2028 an Stadien im Vereinigten Königreich und in Irland ausgetragen wird, die Maßstäbe setzen und bereits über eine erstklassige Hospitality-Infrastruktur verfügen, sollen die gastronomischen Angebote besondere kulinarische Erlebnisse unter der Leitung renommierter Köche umfassen.

Wie viel kosten Hospitality-Tickets für die UEFA Euro 2028?

Die Preise für Hospitality-Pakete beginnen bei 900 £ pro Person und steigen je nach Luxusklasse, Bedeutung des Spiels und Austragungsort auf 3.550 £ und mehr.

Hospitality-Pakete und Preisstruktur

Die Pakete sind in Kategorien eingeteilt und kombinieren gehobene Gastronomie, Unterhaltung und Premium-Sitzplätze. Die offiziellen Einstiegspreise der einzelnen Kategorien lauten:

Supporters Club / Club (ab 900 £ pro Person) : Die Einstiegskategorie mit Fokus auf Fans. Sie bietet eine lebhafte Atmosphäre mit beliebten Speisen, Getränken ohne Mengenbegrenzung, Unterhaltung vor Ort und einem garantierten Spielticket.

: Die Einstiegskategorie mit Fokus auf Fans. Sie bietet eine lebhafte Atmosphäre mit beliebten Speisen, Getränken ohne Mengenbegrenzung, Unterhaltung vor Ort und einem garantierten Spielticket. Prestige (ab 1.450 £ pro Person) : Ein modernes Lounge-Erlebnis auf Business-Class-Niveau mit sorgfältig zusammengestellten Menüs, hochwertigen Getränken und einigen der besten Aussichten im Stadion.

: Ein modernes Lounge-Erlebnis auf Business-Class-Niveau mit sorgfältig zusammengestellten Menüs, hochwertigen Getränken und einigen der besten Aussichten im Stadion. Platinum (ab 1.950 £ pro Person) : Ein erstklassiges Erlebnis in einer gemeinsam genutzten Luxuslounge mit hochwertiger À-la-carte-Küche und direktem Zugang zu Premium-Sitzplätzen der höchsten Kategorie.

: Ein erstklassiges Erlebnis in einer gemeinsam genutzten Luxuslounge mit hochwertiger À-la-carte-Küche und direktem Zugang zu Premium-Sitzplätzen der höchsten Kategorie. BEYOND Platinum (ab 3.550 £ pro Person) : Die hauseigene, besonders exklusive Lounge für gesellige Anlässe mit erlesenen, sorgfältig zusammengestellten Speisen, Getränken der Spitzenklasse und außergewöhnlichem Blick auf das Spielfeld.

: Die hauseigene, besonders exklusive Lounge für gesellige Anlässe mit erlesenen, sorgfältig zusammengestellten Speisen, Getränken der Spitzenklasse und außergewöhnlichem Blick auf das Spielfeld. Skybox (ab 2.400 £ pro Person / komplette Logen für bis zu 1,49 Mio. €): Das exklusivste private Logenangebot für Gruppen. Komplette Logenpakete für Unternehmen oder Privatpersonen kosten bis zu 1,49 Millionen € für stark belegte Executive-Suiten mit 50 Plätzen, die für alle Spiele an einem Austragungsort gebucht werden (im Durchschnitt etwa 4.300 € pro Person und Spiel).

Keine dynamischen Preise: Anders als bei jüngsten Entwicklungen im Live-Sport und bei Unterhaltungsveranstaltungen hat der offizielle Anbieter bestätigt, dass die Preise feststehen und nicht nachfrageabhängig steigen werden.

Wo wird die UEFA Euro 2028 ausgetragen?

Stadion (Stadt & Land) Kapazität Anzahl der Spiele Informationen & Fakten Wembley Stadium (London, England) ca. 90.000 8 Spiele Austragungsort des Finales, beider Halbfinals, eines Viertelfinals und von 4 Gruppenspielen Principality Stadium (Cardiff, Wales) ca. 74.000 6 Spiele Austragungsort des Eröffnungsspiels Tottenham Hotspur Stadium (London, England) ca. 62.850 5 Spiele Hochmodernes Stadion mit vollständig einfahrbarem Spielfeld Etihad Stadium (Manchester, England) ca. 61.000 5 Spiele Wird ausgebaut, um als wichtiger Austragungsort im Norden zu dienen Hill Dickinson Stadium (Liverpool, England) ca. 53.000 5 Spiele Neues, hochmodernes Stadion am Ufer des River Mersey St James' Park (Newcastle, England) ca. 52.350 5 Spiele Bekannt für seine leidenschaftliche Atmosphäre und steilen, durchgehenden Tribünenränge Hampden Park (Glasgow, Schottland) ca. 52.032 6 Spiele Die traditionsreiche Heimstätte des schottischen Fußballs ist Austragungsort von Gruppen- und K.-o.-Spielen Aviva Stadium (Dublin, Irland) ca. 51.700 7 Spiele Architektonisch einzigartiges Stadion mit geschwungener Form, in dem Spiele bis einschließlich zum Viertelfinale stattfinden Villa Park (Birmingham, England) ca. 50.000+ 4 Spiele Modernisiertes Traditionsstadion, in dem 3 Gruppenspiele und ein Achtelfinale stattfinden

Verteilung der Gruppenspiele: Jedes Stadion wird Spiele aus mindestens zwei verschiedenen Gruppen ausrichten, damit Fans vor Ort eine große Vielfalt an teilnehmenden Nationen erleben können.

Heimvorteil: Den Mitausrichtern, die sich über die europäische Qualifikation erfolgreich qualifizieren, ist garantiert, dass sie alle drei Gruppenspiele im eigenen Land bestreiten.