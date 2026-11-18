Die offiziellen Hospitality-Pakete für die UEFA EURO 2028 wurden gerade veröffentlicht und sind jetzt erhältlich. Die Angebote sind bei offiziellen Hospitality-Anbietern buchbar. Wer sich schon jetzt Tickets sichern will, hat damit die Möglichkeit dazu.

Egal, wo Ihr im Vereinigten Königreich wohnt: Internationaler Spitzenfußball findet in Eurer Nähe statt. Fans können ihr Erlebnis nach ihren Wünschen gestalten, indem sie ihrer Lieblingsnationalmannschaft folgen, bestimmte Stadien auswählen oder sich einen Platz beim historischen Finale sichern.

GOAL erklärt Euch alles Wichtige zu den Hospitality-Tickets für die UEFA EURO 2028: wo Ihr sie kaufen könnt, was sie kosten und mehr.

Wann findet die UEFA EURO 2028 statt?

Die UEFA EURO 2028 beginnt am 9. Juni in Cardiff.

Insgesamt werden 51 Spiele ausgetragen. Das Finale findet am 9. Juli im Wembley Stadium statt.

Das Turnier bringt internationalen Spitzenfußball direkt vor Eure Haustür: Gespielt wird an neun traditionsreichen Austragungsorten in vier Nationen.

Zu den Gastgeberstädten der UEFA EURO 2028 zählen Cardiff und Dublin sowie die fußballbegeisterten Städte Glasgow, Newcastle, Manchester, Liverpool, Birmingham und London.

Welche Tickets für die UEFA EURO 2028 sind jetzt erhältlich?

Ticketart Beschreibung Tickets buchen Venue Series Sichert Zugang zum offiziellen Hospitality-Bereich bei allen Spielen am ausgewählten Austragungsort. Tickets buchen Follow My Team Bietet Zugang zu den Spielen der ausgewählten Mannschaft bis einschließlich Viertelfinale. Tickets buchen Single Match Experience Wählt ein einzelnes Spiel aus, das Ihr unbedingt sehen möchtet, und erlebt es mit offizieller Hospitality. Tickets buchen Final Round Series Sichert offizielle Hospitality für die drei größten Spiele im Wembley Stadium: beide Halbfinals und das Finale. Tickets buchen

Diese Hospitality-Pakete für die UEFA EURO 2028 sind erhältlich:

Hospitality-Angebot Kategorie Beschreibung Skybox Luxusloge Das exklusivste private Hospitality-Erlebnis. Ihr nutzt eine luxuriöse Skybox exklusiv und werdet von eigenem Personal betreut. Dazu gehören Gourmet-Essen in der Skybox, Premiumgetränke einschließlich Champagner und direkter Zugang zu Premium-Sitzplätzen vor der Loge. BEYOND Platinum Signature Lounge Ein besonders exklusiver Gemeinschaftsbereich, der nur an ausgewählten Spielorten angeboten wird: in den Stadien von Wembley, Tottenham Hotspur, Everton und Manchester City. Das Angebot umfasst eine kleine, exklusive Lounge zur gemeinsamen Nutzung mit eigens zusammengestellten Menüs renommierter Köche, Luxusgetränken, bevorzugten Parkmöglichkeiten (je nach Verfügbarkeit), einem hochwertigen Erinnerungsgeschenk und erstklassigen, zentral gelegenen Polstersitzen. Platinum Premier Lounge Ein erstklassiges Hospitality-Erlebnis in einer eleganten Stadionlounge im Restaurantstil, die gemeinsam mit anderen Gästen genutzt wird. Enthalten sind À-la-carte-Speisen und direkter Zugang zu Premium-Sitzplätzen der höchsten Kategorie. Prestige Premium-Hospitality Ein modernes Lounge-Erlebnis auf „Business-Class“-Niveau im Stadion oder unmittelbar daneben. Geboten werden sorgfältig zusammengestellte Menüs, ein Premium-Getränkeangebot und Stadionsitze der höchsten Kategorie mit hervorragender Sicht. Club Freizeit-Hospitality Ein entspannter, festlicher und unterhaltsamer Hospitality-Bereich zur gemeinsamen Nutzung im Stadion oder unmittelbar daneben. Geboten werden abwechslungsreiche Unterhaltung, Speisen und Getränke inklusive sowie gute Sitzplätze. Supporters Club Fan-Hospitality Gemeinschaftsbereiche im Stil der jeweiligen Mannschaften, zugeschnitten auf bestimmte Spiele. Speisen, Getränke und ein Sitzplatz beim Spiel sind enthalten.

Wie kann man Hospitality-Tickets für die UEFA EURO 2028 kaufen?

Im Rahmen einer neuen Partnerschaft wurde Seat Unique zur offiziellen Online-Verkaufsplattform im Vereinigten Königreich und in Irland für die BEYOND Hospitality 28 AG ernannt, den offiziellen Hospitality-Anbieter der UEFA EURO 2028.

Diese Zusammenarbeit ermöglicht Fußballfans, sich über einen vertrauenswürdigen und reibungslosen Buchungsprozess garantierten Premium-Zugang zu den am meisten erwarteten Spielen des Jahres 2028 zu sichern.

Offizielle Hospitality bietet weit mehr als ein 90-minütiges Fußballspiel. Die Pakete sind auf ein luxuriöses Spieltagserlebnis ausgelegt und verbinden die besten Ausblicke im Stadion mit erstklassigem Essen, kostenlosen Getränken und exklusiver Unterhaltung.

Ob Ihr Geschäftskunden einladet, mit der Familie feiert oder ein historisches Sportereignis mit Freunden erlebt: Diese Pakete bieten einen exklusiven Rahmen, um die Atmosphäre am Spieltag und die Stimmung des Turniers aufzusaugen.

Da die UEFA EURO 2028 an Stadien im Vereinigten Königreich und in Irland ausgetragen wird, die Maßstäbe setzen und bereits über eine erstklassige Hospitality-Infrastruktur verfügen, sollen die Speisen- und Getränkeangebote umfassende kulinarische Erlebnisse unter der Leitung renommierter Köche bieten.

Wie viel kosten Hospitality-Tickets für die UEFA EURO 2028?

Die Preise für Hospitality-Pakete beginnen bei 900 £ pro Person und reichen bis zu 3.550 £ und mehr, abhängig von der Luxuskategorie, der Bedeutung des Spiels und dem Austragungsort.

Hospitality-Pakete und Preisstruktur

Die Pakete sind in verschiedene Kategorien eingeteilt und kombinieren gehobene Küche, Unterhaltung und Premium-Sitzplätze. Die offiziellen Einstiegspreise der einzelnen Kategorien sind:

Supporters Club / Club (ab 900 £ pro Person) : Die Einstiegskategorie für Fans. Sie bietet eine lebhafte Atmosphäre mit beliebten Speisen, Getränken ohne Mengenbegrenzung, Unterhaltung am Veranstaltungsort und einem garantierten Spielticket.

: Die Einstiegskategorie für Fans. Sie bietet eine lebhafte Atmosphäre mit beliebten Speisen, Getränken ohne Mengenbegrenzung, Unterhaltung am Veranstaltungsort und einem garantierten Spielticket. Prestige (ab 1.450 £ pro Person) : Ein modernes Lounge-Erlebnis auf Business-Class-Niveau mit sorgfältig zusammengestellten Menüs, Premiumgetränken und einigen der besten verfügbaren Aussichten im Stadion.

: Ein modernes Lounge-Erlebnis auf Business-Class-Niveau mit sorgfältig zusammengestellten Menüs, Premiumgetränken und einigen der besten verfügbaren Aussichten im Stadion. Platinum (ab 1.950 £ pro Person) : Ein erstklassiges Luxuserlebnis in einer gemeinsam genutzten Lounge mit hochwertigen À-la-carte-Speisen und direktem Zugang zu Premium-Sitzplätzen der höchsten Kategorie.

: Ein erstklassiges Luxuserlebnis in einer gemeinsam genutzten Lounge mit hochwertigen À-la-carte-Speisen und direktem Zugang zu Premium-Sitzplätzen der höchsten Kategorie. BEYOND Platinum (ab 3.550 £ pro Person) : Die besonders exklusive Signature Lounge mit ausgewählten Speisen auf höchstem Niveau, erstklassigen Getränken und außergewöhnlicher Sicht auf den Platz.

: Die besonders exklusive Signature Lounge mit ausgewählten Speisen auf höchstem Niveau, erstklassigen Getränken und außergewöhnlicher Sicht auf den Platz. Skybox (ab 2.400 £ pro Person / komplette Logen für bis zu 1,49 Mio. €): Das exklusivste private Logenerlebnis für Gruppen. Komplette Logenpakete für Unternehmen oder Privatpersonen kosten bis zu 1,49 Millionen € für stark belegte Executive-Suiten mit 50 Plätzen, die alle Spiele an einem Austragungsort abdecken. Das entspricht durchschnittlich etwa 4.300 € pro Person und Spiel.

Keine dynamischen Preise: Anders als bei jüngsten Trends bei Live-Sport- und Unterhaltungsveranstaltungen hat der offizielle Anbieter bestätigt, dass die Preise feststehen und nicht abhängig von der Nachfrage dynamisch steigen werden.

In welchen Stadien findet die UEFA EURO 2028 statt?

Stadion (Stadt und Land) Kapazität Anzahl der Spiele Infos und Fakten Wembley Stadium (London, England) ca. 90.000 8 Spiele Austragungsort des Finales, beider Halbfinals, eines Viertelfinals und von 4 Gruppenspielen Principality Stadium (Cardiff, Wales) ca. 74.000 6 Spiele Austragungsort des Eröffnungsspiels Tottenham Hotspur Stadium (London, England) ca. 62.850 5 Spiele Hochmodernes Stadion mit vollständig einfahrbarem Spielfeld Etihad Stadium (Manchester, England) ca. 61.000 5 Spiele Wird erweitert, um als wichtiger Standort im Norden zu dienen Hill Dickinson Stadium (Liverpool, England) ca. 53.000 5 Spiele Neues, hochmodernes Stadion am Ufer des River Mersey St James' Park (Newcastle, England) ca. 52.350 5 Spiele Bekannt für seine leidenschaftliche Atmosphäre und steilen, durchgehenden Tribünenränge Hampden Park (Glasgow, Schottland) ca. 52.032 6 Spiele Traditionsstätte des schottischen Fußballs, Austragungsort von Gruppen- und K.-o.-Spielen Aviva Stadium (Dublin, Irland) ca. 51.700 7 Spiele Architektonisch einzigartiges Stadion mit geschwungener Form, in dem Spiele bis einschließlich Viertelfinale stattfinden Villa Park (Birmingham, England) ca. 50.000+ 4 Spiele Modernisiertes Traditionsstadion, Austragungsort von 3 Gruppenspielen und einem Achtelfinale

Verteilung der Gruppenspiele: In jedem Stadion finden Spiele aus mindestens zwei verschiedenen Gruppen statt, damit Fans vor Ort eine große Vielfalt an teilnehmenden Nationen erleben können.

Heimvorteil: Den Mitgastgebern, die sich erfolgreich über die europäische Qualifikation qualifizieren, ist garantiert, dass sie alle drei Gruppenspiele im eigenen Land austragen.