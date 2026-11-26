Die Supercoppa Italiana, auch als italienischer Supercup bekannt, kehrt zum Format mit zwei Mannschaften und nach Italien zurück. Der amtierende Serie-A-Meister Inter trifft am 22. Dezember im San Siro auf Lazio, den Finalisten der Coppa Italia aus der vergangenen Saison. Sichert Euch jetzt Tickets für das Duell kurz vor Weihnachten in Mailand.

Inter Mailand war bei jeder der vergangenen sechs Ausgaben der Supercoppa Italiana dabei und gewann von 2021 bis 2023 dreimal in Folge den Titel. Lazios letzter Erfolg in diesem Wettbewerb liegt dagegen bis 2019 zurück. Im vergangenen Dezember holte sich Napoli den Titel mit einem 2:0 gegen Bologna im King Saud University Stadium in Riad.

Die Mannschaft von Cristian Chivu dürfte mit einem psychologischen Vorteil in die Begegnung gehen. Inter spielt nicht nur zu Hause im San Siro, sondern ist gegen Lazio auch seit zehn Spielen ungeschlagen. Dazu zählt ein 2:0-Sieg im Finale der Coppa Italia im Mai.

Doch wie könnt Ihr die Partie live vor Ort verfolgen? GOAL zeigt Euch alle Möglichkeiten, Tickets für die Supercoppa Italiana zu kaufen, wo Ihr sie bekommt und wie viel sie kosten.

Wann findet die Supercoppa Italiana 2026 statt?

Die nächste Ausgabe der Supercoppa Italiana zwischen Inter Mailand und Lazio findet im San Siro in Mailand statt. Anstoß ist für 21 Uhr Ortszeit (MEZ) angesetzt.

Wie kauft man Tickets für die Supercoppa Italiana 2026?

Offizielle Tickets für die Supercoppa Italiana 2026 werden hauptsächlich über Vivaticket, den offiziellen Ticketpartner der Serie A, und die Portale der teilnehmenden Vereine verkauft.

Der Ticketverkauf der Vereine für Spiele der Supercoppa läuft üblicherweise in mehreren Phasen ab: Zunächst erhalten Dauerkarteninhaber einige Wochen vor dem Spiel bevorzugten Zugang. Danach folgen Phasen für Inhaber einer Fankarte beziehungsweise CRN-Karte und schließlich ein allgemeiner Verkauf, sofern noch Tickets verfügbar sind.

Wer kurzfristig noch Plätze sucht, kann Tickets auch auf Zweitmarkt-Plattformen wie Ticombo kaufen.

Garantierte Ticketübertragung: Ticombo schützt alle Ticketübertragungen und Käufe durch sein integriertes Sicherheitsprogramm TixProtect. Das Programm garantiert, dass Ihr Eure Tickets rechtzeitig erhaltet und sie für die Veranstaltung gültig sind. Andernfalls bekommt Ihr den Kaufpreis zu 100 Prozent erstattet.

Wie viel kosten Tickets für die Supercoppa Italiana 2026?

Auf Grundlage vergleichbarer großer nationaler Pokalfinals in Italien und der üblichen Preisstaffelung im San Siro dürften offizielle Tickets im allgemeinen Verkauf je nach Stadionrang und Tribüne zwischen 35 und über 250 Euro kosten.

Die geschätzten offiziellen Ticketpreise verteilen sich auf die drei Ränge (Anelli) und vier Tribünen des San Siro wie folgt:

Sitzplatzbereich Lage und Sicht Geschätzter offizieller Preis Terzo Anello (3. Rang) Hoher Oberrang (Blu, Verde, Rosso) 35–55 Euro Secondo Anello Blu / Verde Hinter den Toren (Curva Sud und Nord) 50–80 Euro Primo Anello Blu / Verde Unterrang hinter den Toren 75–110 Euro Secondo Anello Rosso / Arancio Oberer mittlerer Bereich an den Längsseiten 110–160 Euro Primo Anello Arancio Unterrang an der Längsseite (gegenüber den Trainerbänken) 150–210 Euro Primo Anello Rosso & Poltroncine Unterrang der Haupttribüne (hinter den Trainerbänken) 190 bis über 260 Euro VIP / Hospitality-Lounges Logen und Bereiche direkt am Spielfeld 400 bis über 800 Euro

Weitere Informationen findet Ihr auf den offiziellen Vereinsseiten. Auch auf Zweitmarkt-Plattformen wie Ticombo könnt Ihr die aktuelle Verfügbarkeit prüfen.

Alles Wissenswerte zur Supercoppa Italiana

Die jüngsten Sieger der Supercoppa Italiana im Überblick: