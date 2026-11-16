Die Supercoppa Italiana, auch als italienischer Supercup bekannt, kehrt zum Format mit zwei Mannschaften und nach Italien zurück: Der amtierende Serie-A-Meister Inter trifft am 22. Dezember im San Siro auf Lazio, den unterlegenen Finalisten der Coppa Italia der vergangenen Saison. Sichert Euch noch heute Tickets für das packende Duell zur Weihnachtszeit in Mailand.

Inter Mailand war an jeder der vergangenen sechs Ausgaben der Supercoppa Italiana beteiligt und holte von 2021 bis 2023 drei Titel in Folge. Lazios letzter Erfolg im Wettbewerb liegt dagegen im Jahr 2019. Im vergangenen Dezember sicherte sich die SSC Neapel den Titel mit einem 2:0 gegen den FC Bologna im King Saud University Stadium in Riad.

Die Mannschaft von Cristian Chivu wird mit einem psychologischen Vorteil in die Partie gehen. Inter hat nicht nur den Heimvorteil, weil das Spiel im San Siro stattfindet, sondern ist auch seit zehn Spielen gegen Lazio ungeschlagen. Dazu zählt ein 2:0-Sieg im Finale der Coppa Italia im Mai.

Doch wie könnt Ihr die spannende Partie live im Stadion verfolgen? GOAL zeigt Euch alle Möglichkeiten, Tickets für die Supercoppa Italiana zu bekommen, einschließlich der Verkaufsstellen und Preise.

Wann findet die Supercoppa Italiana 2026 statt?

Die nächste Ausgabe der Supercoppa Italiana, Inter Mailand gegen Lazio Rom, findet im San Siro in Mailand statt. Anstoß ist für 21 Uhr Ortszeit (MEZ) angesetzt.

So kauft Ihr Tickets für die Supercoppa Italiana 2026

Offizielle Tickets für die Supercoppa Italiana 2026 werden hauptsächlich über Vivaticket, den offiziellen Ticketpartner der Serie A, und die Portale der teilnehmenden Vereine verkauft.

Der Ticketverkauf der Vereine für Supercoppa-Spiele läuft üblicherweise in mehreren Phasen ab: Zunächst erhalten Dauerkarteninhaber bereits Wochen vor dem Spiel bevorzugten Zugang, danach folgen Verkaufsphasen für Inhaber einer Fankarte oder CRN-Karte. Falls dann noch Tickets verfügbar sind, beginnt der freie Verkauf.

Wer kurzfristig noch einen Platz sucht, kann Tickets auch über Zweitmarkt-Plattformen wie Ticombo kaufen.

Garantierte Ticketübertragungen: Ticombo sichert alle Ticketübertragungen und Käufe mit seinem integrierten Schutzprogramm TixProtect ab. Dieses Programm garantiert, dass Ihr Eure Tickets rechtzeitig erhaltet und sie für die Veranstaltung gültig sind. Andernfalls bekommt Ihr 100 Prozent des Kaufpreises zurück.

Wie viel kosten Tickets für die Supercoppa Italiana 2026?

Auf Grundlage der Preise vergleichbarer großer nationaler Pokalfinals in Italien und der üblichen Preisstufen im San Siro werden für den freien Verkauf offizielle Ticketpreise von 35 bis 250 Euro und mehr erwartet, abhängig vom Stadionrang und der Tribüne.

Die angenommenen offiziellen Ticketpreise verteilen sich auf die drei Ränge (Anelli) und vier Tribünen des San Siro wie folgt:

Sitzplatzbereich Lage und Sicht Angenommener offizieller Preis Terzo Anello (3. Rang) Oberster Rang (Blu, Verde, Rosso) 35 bis 55 Euro Secondo Anello Blu / Verde Hinter den Toren (Curva Sud und Nord) 50 bis 80 Euro Primo Anello Blu / Verde Unterer Rang hinter den Toren 75 bis 110 Euro Secondo Anello Rosso / Arancio Mittlerer bis oberer Bereich an den Seitenlinien 110 bis 160 Euro Primo Anello Arancio Unterer Bereich an der Hauptseitenlinie (gegenüber den Trainerbänken) 150 bis 210 Euro Primo Anello Rosso & Poltroncine Unterer Bereich der Haupttribüne (hinter den Trainerbänken) 190 bis 260 Euro und mehr VIP- / Hospitality-Lounges Exklusivlogen und Bereiche am Spielfeldrand 400 bis 800 Euro und mehr

Beachtet die offiziellen Websites der Vereine für weitere Informationen und Zweitmarkt-Plattformen wie Ticombo für die aktuelle Verfügbarkeit.

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