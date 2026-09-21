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Wo kann ich La-Liga-Tickets kaufen?

Für Spiele der La Liga gibt es mehrere Ticketoptionen, von Einzelkarten für Partien bis hin zu Dauerkarten und zusätzlichen Hospitality-Paketen.

Um La-Liga-Tickets zu kaufen, ist die zuverlässigste Methode, auf die offiziellen Vereinswebsites zu gehen. Dort müsst ihr dann zum Bereich „Tickets“ navigieren.

Tickets werden oft einige Wochen vor jedem Spiel veröffentlicht, und möglicherweise müsst ihr ein Konto erstellen und persönliche Informationen angeben. Ihr könnt Tickets auch an physischen Vorverkaufsstellen kaufen, die sich oft im oder in der Nähe des Stadions des Vereins befinden. Einige Vereine haben außerdem Verkaufsstellen an verschiedenen Orten in den Städten, in denen sie ansässig sind.

Wenn Tickets über offizielle Kanäle ausverkauft sind oder ihr euch vor der offiziellen Freigabe Plätze sichern oder kurzfristig Tickets ergattern möchtet, könnt ihr sekundäre Anbieter wie StubHub in Betracht ziehen.

Wann ist der nächste Clásico?

Der erste Clásico der Saison 2026/27 ist für den 10. Spieltag im Oktober bestätigt, das Rückspiel folgt im Mai im Bernabéu.

Auch für das Madrider Derby gibt es in dieser Saison zwei bestätigte Termine: Atletico Madrid empfängt Real Madrid am 20. September im Riyadh Air Metropolitano (7. Spieltag), bevor das Rückspiel am 4. April 2027 im Bernabeu stattfindet (30. Spieltag).

Spiel Datum & Uhrzeit (Ortszeit) Tickets Madrider Derby: Atletico Madrid gegen Real Madrid 20. September 2026 (18:00 Uhr) Tickets El Clásico: Barcelona gegen Real Madrid 25. Oktober 2026 (TBC) Tickets Madrider Derby: Real Madrid gegen Atletico Madrid 4. April 2027 (TBC) Tickets El Clásico: Real Madrid gegen Barcelona 9. Mai 2027 (TBC) Tickets

Wie viel kosten La-Liga-Tickets?

Die Kosten für La-Liga-Tickets variieren stark.

Die meisten Vereine bieten gestaffelte Preise nach Altersgruppen an, darunter Kategorien für Erwachsene, Jugendliche und Senioren, aber diese Einteilungen unterscheiden sich von Verein zu Verein.

Zusätzlich zu diesen Faktoren beeinflusst die Sitzplatzlage im Stadion den Ticketpreis erheblich, wobei Plätze mit Premiumsicht oft am teuersten sind. Einige Vereine stufen Partien auch nach Kategorien ein, wobei Topspiele gegen große Gegner wie das Madrider Derby (Real Madrid gegen Atletico Madrid) und El Clasico (Barcelona gegen Real Madrid) in die höchste Kategorie fallen, wodurch die Preise entsprechend steigen.

Was ist von der La-Liga-Saison zu erwarten?

Barcelona geht als zweimaliger Titelträger in Folge in die Saison 2026/27, nachdem die Mannschaft von Hansi Flick in der vergangenen Saison das titelentscheidende El Clasico mit 2:0 gegen Real Madrid gewonnen und sich damit den 29. Meistertitel drei Spieltage vor Schluss gesichert hatte. Es war der zweite Titel in Serie, seit Flick 2024 übernommen hat, zusätzlich zu einem Copa del Rey und einem spanischen Superpokal, die auf dem Weg gewonnen wurden.

Real Madrid hingegen erlebte eine Saison zum Vergessen. Xabi Alonso wurde mitten in der Spielzeit inmitten berichteter Unruhe im Kader durch Alvaro Arbeloa ersetzt, und Real Madrid wurde Zweiter, ohne auch nur einen einzigen Titel für seine Bemühungen vorweisen zu können, ein seltenes und schmerzhaftes Ergebnis für einen Verein dieser Größenordnung. Als Reaktion darauf wandte sich Präsident Florentino Perez an Jose Mourinho, der 13 Jahre nach seiner ersten Amtszeit für eine zweite Rückkehr ins Bernabeu zurückkehrt, während der Verein wieder in die Erfolgsspur finden will.

Ein Mann, dessen Ansehen nie höher war, ist Kylian Mbappe. Der Stürmer von Real Madrid war in seinen ersten beiden Spielzeiten in Spanien jeweils Torschützenkönig der La Liga, und er geht in die Saison 2026/27, nachdem er als erst zweiter Spieler in der Geschichte der Weltmeisterschaft zweimal den Goldenen Schuh gewonnen hat und beim Turnier 2026 in Nordamerika mit 10 Toren bester Torschütze war, während Frankreich Vierter wurde. Mit einem eingespielten Kader und einem Trainer wie Mourinho, der bei keinem seiner großen Vereine je eine Saison ohne Titel beendet hat, wird Real Madrid verzweifelt darauf hoffen, dass Mbappes WM-Form auch national in einen ernsthaften Titelkampf umgemünzt wird.